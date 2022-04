Onze Man voorspelt ‘De Mol’: ‘In de raketproef was hij voor de verandering eens niet compleet nutteloos, een verdienste’

Veel gedwongen aftochten doorheen de jaren, maar de derde aflevering van het tiende seizoen van ‘De mol’ kende een zeldzaam vrijwillig vertrek. Maar wat gebeurde er ook weer voor de rest? En is er al iemand door de mand gevallen? Eens kijken.

ANKE

Drie afleveringen ver, maar Anke blijft veilig onder de radar als potentiële saboteur. Als ze al verdacht kan worden van listen, dan vooral omdat ze vastberaden is om elke opdracht in te vliegen met de motivatie van een scud-raket. Zoiets leidt nu eenmaal tot brokken, en tijdens de opdracht rond de raketlancering dwong ze Emanuelle om op zoek te gaan naar de ‘mute’-knop op de walkietalkie: zou je in een bijzonder argwanende bui nog verdacht kunnen vinden, ware het niet dat Emanuelle deze aflevering wel vaker te lijden had onder de omstandigheden.

Beeld Play4

BERT

De anti-Anke, in die zin dat Bert nauwelijks een kans onbenut laat om een opdracht de nek om te draaien. Toen hij afgezonderd werd met Nele in de hotelkamer, kwam hij wel op het briljante idee dat waterdamp misschien de verborgen boodschap op de spiegel zou onthullen, maar daarna leek het nog eeuwen te duren eer hij ook het benodigde warm water had uitgevonden. Daardoor ging tijd verloren: minuten die hij liever schonk aan Nele omstandig controleren bij haar werkzaamheden, als was hij de arbeidsinspectie zelve. Allemaal goed en wel, maar als je dan ook nog eens je M&M’s niet juist geteld krijgt, strekt dat toch tot argwaan, vriend. Argument à décharge: in de proef met de raketlancering, waar Bert alweer het voortouw nam, toonde hij zich voor de verandering eens niet helemaal nutteloos. Dat mag een verdienste heten.

EMANUELLE

Maakte geen al te beste beurt in de derde aflevering - een understatement van de orde ‘Ik denk niet dat het volgende seizoen zal plaatsvinden in Oekraïne.’ Bij de duikproef raakte Emanuelle aan beide kanten, boven én onder de waterspiegel, bevangen door ofwel onkunde of onmacht - al dan niet geacteerd. Toen ze met Uma instond voor de informatie die de wachtende duikers moest bereiken, gebeurde dat hopeloos te laat. Toen ze daarna zelf aan het duiken moest, raakte ze dan weer niet dieper dan een vijftal meter. Bij de raketlancering werkte haar eerder luidruchtige manier van studeren vooral demotiverend voor Philippe naast haar, en leek ze vastbesloten om halt te houden bij élk informatiebord. Des te opvallender als ze daarna dan de allerlaatste persoon bij de aankomst is.

Beeld Play4

PHILIPPE

Had zoals vermeld vooral te lijden onder Emanuelle tijdens de opdracht met de raketlancering, maar viel verder zelden op. De zoektocht in het Spaans naar de juiste modellen, samen met Anke, verliep al bij al vrij probleemloos - het lijkt onwaarschijnlijk dat de mol zich net aan dàt eind van de opdracht zou laten neerpoten als er zoveel meer sabotagemogelijkheden waren bij het duiken en in de hotelkamer.

Beeld Play4

SVEN

Bracht de duikopdracht grotendeels door op twintig meter diepte, werkloos een tekening afwachtend die veel te laat kwam. Had hij kunnen saboteren door te snel te ademen bij het duiken, en zo zijn zuurstof erdoor te jagen? Ja. Zou dat de meest verdachte actie zijn die opdracht? Allerminst. Beantwoordde als voorbeeldig student twee van de drie vragen juist bij de raketlancering, maar toen was het duidelijk genoeg geweest: bij het beslissende derde antwoord leek hij plots bevangen door een jammerlijk geval van temporele amnesie. Het overkomt de besten - al kunnen we niet meteen op een voorbeeld komen.

Beeld Play4

UMA

Toonde zich verdienstelijk in de derde aflevering. Deed samen met Emanuelle te lang over de juiste beschrijving van het gezochte standbeeld bij de duikproef, maar was tegelijk in haar eentje - zonder bijstand van Emanuelle, die de zeebodem niet eens haalde - uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de groepswinst. Goede verstaanders besluiten daaruit: Uma is er in drie afleveringen niet verdachter op geworden.

YENS

Blijft ook na drie afleveringen hoofdzakelijk een achtergrondfiguur: vaak betrokken, ogenschijnlijk zonder toedoen van zichzelf, maar zelden in een sleutelrol. Zou de mol diegene kunnen zijn die door de band genomen het minste opvalt? Kijk niet naar ons, we vragen het aan u - wij weten het ook niet, namelijk.