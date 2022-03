Onze Man voorspelt ‘The Masked Singer’: ‘‘Les Lacs du Connemara’? Veel zakdoeken? Dat moet Sean Dhondt zijn’

Schorpioen: Kathleen Cools

Beeld © VRT- Sofie Silbermann

Bracht ‘S&M’ van Rihanna, en het is geweten dat Kathleen Cools haar gesprekspartners in ‘Terzake’ graag op de pijnbank legt. Durft net als een schorpioen ook weleens een fatale steek uitdelen. Omschreef zichzelf als ‘constant in beweging, zo blijf ik forever young’. ‘Forever Young’ is een bekend nummer van Alphaville. Een andere hit van die groep is ‘Big in Japan’. Japan is dan weer een groep die David Sylvian als zanger had. En laat de overbuur van Kathleen Cools nu toch niet Sylvain heten, zeker? ‘De Schorpioen’ is bovendien een stripreeks van tekenaar Enrico Marini en scenarist Stephen Desberg. Een andere door Desberg geschreven reeks is ‘Baard en Kale’, mogelijk een verwijzing naar Cools’ echtgenoot.

Konijn: Romelu Lukaku

Beeld BELGA

Hints als ‘Ik hoor graag bij de club’ (Chelsea FC) en ‘Ik hoor tot een hechte familie’ (de Rode Duivels) geven het eigenlijk al weg. ‘Ik eet veel wortels, maar heb niet zo’n goeie ogen’ verwijst dan weer naar het feit dat hij al een tijdje de goal niet meer goed weet staan en in wedstrijden vaak amper nog een bal raakt. Staat tegenwoordig ook echt als een konijn op de plein. Tevens een bekende hiphopliefhebber en patser. Een bekend konijnenras is de Vlaamse reus: ook Lukaku is niet van de kleinsten.

Ridder: Kim Clijsters

Beeld BELGA

Gaf als hints ‘Ik ben een echt beest’, ‘Mijn zwakke plekken houden me niet tegen om op kruistocht te gaan’ en ‘Ik vind het zeker niet erg om rustig thuis te zijn’, wat lijkt te verwijzen naar haar niet geweldig geslaagde comeback. Heeft daarom ook ruim tijd voor dit programma. Zoals een ridder graag met een zwaard zwaait, zwaait zij graag met een tennis- of padelracket. Haar versies van ‘I’ll Never Love Again’ en ‘Nobody’s Wife’ hinten naar ‘The Bachelor’-reeks met haar zus Elke. Komt tevens uit Limburg, waar in de middeleeuwen nogal wat ridders actief waren.

Miss Poes: Tanja Dexters

Tanja Dexters Beeld Dieter Bacquaert

Bracht onder andere ‘No Time To Die’, ‘Drivers License’ en ‘Levitating’: duidelijke verwijzingen naar de vele auto-ongevallen waar ze de laatste jaren bij betrokken was. Was ook ooit Miss België. Gaf als tips eveneens ‘Het leven is voor mij één grote catwalk’ en ‘Ik voel de temptation helemaal’: heeft vaak BV-modeshows gelopen met Véronique De Kock en Annelien Coorevits, voormalige presentatrices van ‘Temptation Island’. Poezen laten zich ook graag gaan aan een krabpaal, en Tanja Dexters had ooit nog een soortement carrière als paaldanseres. Zou, denkend aan haar eerder exploten als ‘zangeres’, normaal gezien wel een stuk valser moeten klinken, maar met stemcorrigerende apparatuur kunnen tegenwoordig uiteraard wonderen verricht worden.

IJskoning: Sean Dhondt

Sean Dhondt Beeld VTM

Voor iemand die met zijn gezicht niet meer op tv durft te komen, is dit format natuurlijk ideaal. De tips ‘De laatste jaren was mijn leven een heftige sneeuwstorm’ en ‘IJskoning heeft het altijd koud (…). Maar ook hij is uiteindelijk gewoon op zoek naar wat warmte’ hinten naar een veelbesproken, nogal pijnlijke episode uit ’s mans leven. Net als zijn versie van ‘Uprising’ en ‘Les Lacs du Connemara’: in die periode had hij nogal véél (papieren) zakdoeken nodig om af en toe iets ijspegelachtigs weg te vegen. Voor wie nog twijfelde: tot voor kort was hij getrouwd met Allison Scott. ‘Alison’ is een van de bekendste singles van Elvis Costello en is te vinden op diens debuutalbum ‘My Aim is true’, in 1977 uitgebracht op… Stiff Records. Een ander bekend album van Costello is dan weer ‘King Of America’. Het kostuum van IJskoning is ook duidelijk geïnspireerd op de Night King uit ‘Games Of Thrones’ die, net als Dhondts carrière, spectaculair uit elkaar spatte.