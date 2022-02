Onze man wordt helderziende: ‘Ik zie... Ik zie... Een onverwachte uitgave. Dat is dan 50 euro alstublieft’

Britt Van Marsenille wil vanavond in ‘Factckeckers’ weten of je ook zonder enige ervaring of achtergrond aanvaard kunt worden als medium op een astrologiesite. Undercover probeert ze aangenomen te worden en nadien ook effectief te werken als online helderziende. En dat is voor haar een zware emotionele dobber, zo blijkt: ‘Zelden is een factcheck zo onder mijn huid gekropen.’ Onze Man ging haar enkele jaren geleden al voor. Lees hier zijn relaas:

De Toekomst: de Grote Onbekende. En toch beweren helderzienden, mediums, waarzeggers, spiritisten, astrologen en handlezers allemaal dat ze met de toekomst op goeie voet staan.Onze Man legde zijn lot in hun handen: ‘Niets hoopgevender voor een dolende dan iemand te ontmoeten die het wél allemaal weet.’

Iedereen veinst weleens paranormale talenten als hem dat goed uitkomt. Giacomo Casanova trok indertijd met veel vertoon de horoscoop van Mademoiselle Roman-Coupier – ‘na op uitgekookte wijze eerst tal van bijzonderheden over haar leven te hebben achterhaald’. Zij vond hem zo spiritueel dat ze meteen de benen spreidde. Columbus ‘voorspelde’ met veel poeha een eerder door wetenschappers aangekondigde zonsverduistering om indruk te maken op de inboorlingen.

Vandaag is waarzeggerij na pornografie de grootste industrietak op het internet. Het fenomeen is alomtegenwoordig. In New York zag ik straten vol winkeltjes van helderzienden waar je zo kon binnenlopen, net een rosse buurt voor paranormalen. In New Orleans zei een vrouw me dat die stad ‘meer helderzienden telt dan er in Israël besneden mannen zijn’. En in Iran zag ik hoe een man tegen betaling zijn parkiet briefjes met toekomstvoorspellingen uit een doos liet pikken, waarop hij die voorlas. De man was analfabeet.



VROUWELIJKE INTUÏTIE

Hoog tijd voor een bezoek aan de paranormale beurs! Het is zondag en het weer is mooi. Ik voorspel alvast dat wie geld, zelfvertrouwen en vrienden heeft vandaag iets beters te doen heeft. Om één over elf gaat de beurs pas open.

Eerste vaststelling: Vlaamse helderzienden hebben geen roadies. Een alwetende helderziende zelf z’n tafeltje te zien openvouwen is toch een beetje ontluisterend, alsof je de paus in overall een lek in het Vaticaan ziet repareren. Ene Patricia heeft met veel gevoel voor drama een gouden laken over een wankele keukentafel gedrapeerd, en een tafelkleed vol sterren over de zijwand van haar kraampje. Aan de muur hangen vage onderscheidingen en print-outs van aanbevelingen door andere ‘experts’. Ze houdt van overdaad: naast een Boeddhabeeld en een Mariabeeld heeft ze ook een plastic indiaan, een koperen pentagram en een drietal goedkope geurkaarsen uitgestald. Bij sommige van haar collega’s heeft het computertijdperk een nieuw soort huisvlijt ingeluid: aspirantwaarzeggers hoeven geen peperduur decor meer te laten bouwen, een computer met Photoshop volstaat. Eén kraampje is hypermodern: pc’s, aurameters, zo’n bol waarin onophoudelijk kortsluiting heen en weer ricocheert... Maar eerlijk gezegd: véél mysterie gaat er van die zonevreemde hightech niet uit.

Tweede vaststelling: de eerste golf bezoekers bestaat haast louter uit vrouwen. Vrouwen die al hun geld aan kaartleggers geven en niets overhouden voor een babysit, getuige de schurftige schoothondjes en de blèrende kinderen op de beurs. Naar schatting zijn ook tachtig procent van de waarzeggers vrouwen. Toeval? Of zijn vrouwen goedgeloviger? Of betreft het hier de befaamde eenhoorn der psychologie, de ondefi nieerbare ‘vrouwelijke intuïtie’, die – geef maar toe, beste lezeressen – enkel blijkt te werken als het in uw kraam past! Op het eerste gezicht lijkt vooral de sjofele, oudere, lelijke, armtierige en zwaarlijvige medemens te willen weten wat de toekomst in petto heeft. Op een paar honderd bezoekers zie ik vandaag – een zondag! – niet één gladgeschoren man, niet één man in maatpak, niet één mooie vrouw en slechts een handvol jongeren die hun zwevende moeders begeleiden. Ik zie veelal tobbende en weifelende mensen die op een keer dan wel dieptepunt in hun leven zijn beland en behoefte hebben aan een stuurman die beter navigeert dan zij, een luisterend oor, een hart onder de riem, een quick fix. Niets hoopgevender voor een dolende dan iemand te ontmoeten die het wél allemaal weet.



CRAZY WITCH HILDE

De kraampjes staan dicht op elkaar gepakt. Iemands toekomst lezen is toch een persoonlijke bezigheid, maar hier zijn intimiteit en discretie ver te zoeken. Eén standhoudster heeft voor extra veel gordijnen en tussenschotten gezorgd, alsof ze bang is dat haar concurrenten zullen spieken. Waarom zijn mediums vaak zulke foute figuren? Ik heb, behalve op de hondenbeurs, nog nooit zo’n concentratie gezien van kunstnagels, geëpileerde wenkbrauwen, foute merken, foute kapsels en nog foutere parfums. Paranormaal en normaal lijken zelden verenigbaar in één en dezelfde persoon. Nomen est omen: de dame die de bloemenseances doet heet Renilde Blomme. Soms biedt een artiestennaam ook inzicht in de psyche van de paragnost, getuige Crazy Witch Hilde.

Bescheidenheid is geen vereiste: Nauriane beweert dat ze ‘wereldbekend’ is. Anoushka is naar eigen zeggen ‘helderziend van geboorte’. Liliane, een vrouw van het soort dat al twaalf keer haar negenendertigste verjaardag heeft gevierd, is helderhorend, heldervoelend en helderziend, ze magnetiseert en geneest en overbrugt gezwind de afstand tussen ‘de aardse wereld van hier en de Overkant van daar’.

Ik schuif aan bij Rita, een tandeloze toverkol van middelbare leeftijd met een snerpende stem. Ze spreekt een dialect dat ik moeilijk kan thuisbrengen, maar als haar gsm gaat, klinkt wat ze zegt als: ‘Khem weur veul ziër on m’n links biën, na kan ik ni klappen, ‘k zen beuzig, tot de zevenen.’ Ik vermeld het omdat haar ‘helderziende inzichten en orakels’ ook op cassette te koop zijn. ‘Sluit gij u op?’ is haar eerste pertinente vraag. ‘Ge maakt uw eigen gevangenis.’ (Ik heb wel kluizenaarsneigingen, als je het buitensluiten van de vulgariteit en de lelijkheid van onze moderne wereld zo wil noemen, maar ik voel me daar perfect bij.) Volgens haar wachten mij in het komende jaar heel wat ‘discussies over sentimenten’, ‘een nieuw huis’ en ‘diverse boetes’. (Die drie dingen zijn een jaar later uitgekomen.) Op de achtergrond weerklinkt het gejank van een baby. Is dat mijn toekomst? Rita voorspelt me ‘een job die u beter zal liggen’. (Euh, ik doe dit al sinds m’n zeventiende en ik dacht dat het me lag.) Ik zal ook ‘veel meer reizen’. (Fout: ik reis net opvallend minder dan voorheen.) Ze besluit nadrukkelijk maar cryptisch: ‘Gerechtigheid zal geschieden voor uw hoger doel, meneer. Maar wel na tien jaar tegenkantingen!’ Tof.

Vijf minuten later toets ik de bevindingen van Rita bij Agnes Kiekens, een kaartlegster van vijftig met kort blond stekelhaar. Haar kaarten zijn beduimeld en vuil, al wijst dat patina wellicht op grote ervaring. Agnes blaast me metéén van m’n sokken door te melden dat de moeder van mijn verloofde (die er vandaag niet bij is) jong is gestorven. Dat is zo, en het is een iets té specifieke openingszet om aan giswerk toe te schrijven. ‘Een vriendin zal uit uw leven verdwijnen.’ Dat klopt ook. Ze vermeldt ook terecht ‘een lekkage in het huis’. Maar ja, welk kasteel heeft níét vroeg of laat een lekkende slotgracht? Ze ziet ten slotte ook een ‘twistpunt’ met mijn levenspartner en benoemt het correct. Ik ben een beetje onder de indruk.

'Ik voorspel: wie geld, zelfvertrouwen en vrienden heeft, die heeft vandaag iets beters te doen dan naar de paranormale beurs gaan’



BLOEMENSEANCE MET WIVINA

Om twaalf uur moet ik kiezen tussen twee lezingen: de ‘Miniworkshop met engelen’ en de ‘Bloemenseance met Wivina’. Een hartverscheurende keuze. Lezingen zijn de solden van de paranormale beurs: ze brengen steevast een stormloop teweeg omdat mensen gratis een foto of een voorwerp kunnen laten pendelen of lezen, wat bij een individueel consult tot vijftig euro kost. Tijdens de bloemenseance is Wivina naar eigen zeggen ‘een tussenpersoon tussen de aanwezigen en de entiteiten’. ‘Door het leven waden zonder de invloed van de geesten te erkennen,’ zegt ze, ‘is als een straat in Polen zoeken zonder landkaart.’ Iemand reikt Wivina een bloem aan. Ze betast de blaadjes en doet dan uitspraken als: ‘Dat was moeilijk toen, voor u.’

Wivina lijkt me het soort helderziende dat er prat op gaat dat ze het verleden kan voorspellen. Gek genoeg maak je daardoor vaak net meer indruk: als iemand raadt dat je moeder is overleden, wanneer en waaraan, dan slaat dat oude nieuws toch nog in als een bom, omdat je wéét dat het klopt. Wivina houdt er ook van voor de hand liggende en voor iedereen aanwijsbare feiten nog eens dik in de verf te zetten, alsof ze ter plekke het warm water uitvindt. Tegen een man die zegt dat hij aan het scheiden is, oppert ze: ‘Ik voorzie dat u dat geld gaat kosten.’ En tegen een graatmager meisje: ‘Goede voeding is belangrijk voor u.’ In veel gevallen speelt het publiek ongewild en onbewust aangever. Toch slaat Wivina de bal vaak mis. Een ietwat verwarde oma vraagt iets over haar man, die onlangs is ‘overgegaan’. ‘U zijt een hele goeie bomma: u bakt pannenkoeken met appeltjes en dan komen alle kleinkinderen en ook de doden er gezellig bijzitten,’ is het antwoord. ‘Maar... Ik bak nooit pannenkoeken,’ pruttelt de dame zachtjes tegen. ‘Ja maar, u zoudt dat goed doen en ze zouden allemaal komen,’ houdt Wivina vol. Wivina maakt haar zinnen vaak ook niet af, zodat haar voorspellingen vaag blijven: ‘Ja, zo kan het niet langer, amai...’ Of: ‘Mannekes toch, ik denk, goh, dán...’ Laat ik dat zelf eens proberen: ‘Die zangeres Madonna... Volgend jaar zal haar carrière... Goh, ik zie... Jongens, jongens, dat is... Pfff...’ Wédden dat het uitkomt? Het wordt plots een stuk minder amusant als Wivina tegen een mevrouw die geel ziet van de kanker

zegt: ‘U hebt veel zorgen, hè? En de tijd is in uw nadeel, hè?’ Ook tegen een jong, schichtig, bleek meisje dat raad vraagt over ‘de situatie thuis’, doet ze iets te luchtig: ‘Ja, dat zit u dwars, maar ge moet dat aanvaarden, hè. Niets aan te doen.’ Het meisje gaat, het huilen nabij, weer zitten. Wat als Wivina de situatie fout heeft ingeschat? Wat als dat kind, bijvoorbeeld, door haar vader misbruikt wordt?

GOUDEN DODEN

Zelfs de groten der aarde zijn niet ongevoelig voor de lokroep van het paranormale. Ronald Reagan raadpleegde bij zowat alle ingrijpende beslissingen een batterij astrologen. Reagan: toevállig de domste aller VS-presidenten? Ook Thatcher, Mitterrand en Mobutu consulteerden allerlei orakels in tijden van nood. Het wordt je koud om het hart als je bedenkt dat heel wat oorlogen wellicht ooit zijn begonnen op aanraden van één of andere ‘helderziende’ charlatan. Twee Grieken die naar Amerika emigreerden vroegen een astrologe op welk moment ze de liefde moesten bedrijven om zeker een zoontje te krijgen. De astrologe gaf ze een datum, maar waarschuwde dat het jongetje ‘heel gewoon’ zou zijn. Negen maanden later werd helaas een meisje geboren: Maria Callas. Medium Mona pocht dat tal van beroemdheden haar raadplegen, maar ze kan niet zeggen wie. ‘Omwille van het soort biechtgeheim dus.’ Ja, zo kan ik het ook: tál van oogverblindende Hollywood-actrices smeken mij dagelijks om mijn Heilige Zaad in hun schoot te plengen, maar ik kan u niet zeggen wie precies, ‘omwille van het soort biechtgeheim dus’.

Eén van Mona’s collega’s beweert dat ze contact houdt met beroemdheden als Mozart, John Lennon en Freddie Mercury. Waarom maken precies díé Gouden Doden contact? En waarom met háár? Waarom gunnen de goden het alziende oog steevast aan kitscherig geklede, niet al te gecultiveerde marina’s op leeftijd? En is het niet even merkwaardig dat onhippe, saaie, volstrekt níét tot de verbeelding sprekende geesten van dode mensen nooit de behoefte schijnen te voelen om contact te maken? Hoe aliens altijd domme, banale, egocentrische mensen lijken te kidnappen? En dat mensen die in regressietherapie hun vorige levens oproepen altijd een ‘prins’ of een ‘groot leider’ geweest blijken te zijn, en nooit eens een ‘lijfeigene’ of een ‘karakterloos schaap’?



‘IK VOEL UW GEBIT’

Een vrouw fluistert me een waarschuwing in over medium Isabelle Duchêne: ‘Die heeft spionnen die haar dingens vertellen over de mensen in de zaal!’ Ofwel zijn het goeie spionnen, ofwel is Isabelle in goeie doen vanochtend, want haar eerste analyse is meteen raak. ‘Ik zie een hondje onder uw stoel zitten,’ zegt ze tegen een geblondeerde vrouw van een jaar of zestig. ‘Het is overgegaan en dankt u voor de goeie zorgen. U hebt het laten inslapen, maar u mag zich daar niet schuldig over voelen. U helpt veel mensen in uw job, maar sommigen profiteren ervan. Uw grootvader staat op dit moment achter uw stoel en doet zó (houdt haar duim op).’ De vrouw knikt wild, verrast en dankbaar, en begint te huilen. Als ze dit faket, is het een goeie actrice. Tegen een andere vrouw zegt Isabelle: ‘Ik voel uw gebit. U hebt tandpijn? Waarom laat u daar niets aan doen?’ ‘Ik heb morgen een afspraak,’ zegt de uit het lood geslagen dame. Duchêne zaait ook tweedracht: ‘Eén van uw vrienden is niet te vertrouwen!’ Tegen iemand anders zegt ze: ‘Rij niet sneller dan uw beschermengel kan vliegen!’

Ilka gelooft in reïncarnatie en is een jaar of zeventig (vorige levens niet meegerekend). Ze zoekt contact met de overledenen. ‘Maar,’ waarschuwt ze voor haar lezing, ‘als de geesten vandaag niet willen, beste mensen, dan kan het dat het niet lukt. En als het niet lukt, da’s dan een teken dat het niet gaat.’ Waarom hoor je dat soort wijsheden nooit uit de mond van professor Vermeersch? ‘t Is een beetje zoals de papegaai die ‘altijd’ praat, ‘behalve nu’. Een nuchter mens telt de voorspellingen, noteert de missers en rekent de helderziende daarop af. Ilka doet een vijftigtal uitspraken waarvan er, aan de reacties te zien, een stuk of drie min of meer raak zijn. Dat is amper vijf procent.

'Waarom zijn mediums vaak zulke foute figuren? Paranormaal en normaal lijken zelden verenigbaar in één en dezelfde persoon’



EERSTE PRIJS TE DAKAR

In kranten staan de advertenties van paragnosten veelal in de rubriek ‘Varia’, wat voor de raarste combinaties zorgt. De advertentie van waarzegger P. die ‘uw seksleven en het verleden’ voorspelt, wordt omringd door: ‘Leuke Vlaamse meid pijpt als BV!Ç ‘Discreet kamerverhuur’, ‘Vaststelling overspel’, en ‘Gratis knuffel voor uw pup op vertoon van deze advertentie’. Madame Betty, die ‘spreekt waar anderen zwijgen’, wordt geflankeerd door: ‘Stalmest te koop’ en ‘Sprekende papegaai met garantie’. De annonce van kaartlegster Fien staat naast ‘Leggen van opritten en terrassen’. Eén waarzegster preciseert in haar advertentie dat ze blond is. Wat heeft dát in godsnaam met helderziendheid te maken? Of geldt niet alleen dat blondes have more fun maar ook dat blondes see more future? Grappig is ook de helderziende die via een advertentie het adres zoekt van een andere helderziende die ‘inmiddels is verhuisd’. Heel wat mediums gaan er prat op dat ze ‘wettelijk erkend’ zijn. Door wie dan? De Bond van Charlatans misschien? Voorts schermen ze er graag mee dat ze ‘dokters, advocaten en apothekers’ adviseren. Zelfs áls dat waar is, wat dan nog? Wanhopige en onzekere goedgelovigen vind je in alle beroepsgroepen.

Ook ‘bekende managers, beursgoeroes en leiders van multinationals’ zouden aan de lopende band paragnosten raadplegen. Maar nooit hoor je zo’n goeroe openlijk bekennen dat hij z’n toevlucht neemt tot dit soort nattevingerwerk. De ‘betrouwbare getuigenissen’ van ‘dankbare’ klanten die wél opduiken in advertenties zoals die van Maria Duval, de helderziende die dit najaar door het Radio 1programma ‘Peeters & Pichal’ werd opgejaagd, zijn steevast zo vaag geformuleerd dat ze niet gecontroleerd kunnen worden. ‘Ik heb dankzij Maria Duval de lotto gewonnen,’ zegt Mevr. C. te E. Zo kan ik het ook: ‘Serge Simonart is een genie, en zijn onmetelijke talent wordt slechts overtroffen door zijn legendarische bescheidenheid’ – Mevr. A. uit M. Onlangs werd Duval veroordeeld voor bedrieglijke reclame. Ook de zwarte medemens heeft het licht gezien: er is een echte hausse van Afrikaanse medicijnmannen in maatpak die adverteren als Professor Boumba, Doctor Babani of Professeur Savane en die schermen met hun ‘erfelijke gaven dankzij de krachten van Afrikaanse grootvaders’.

Maître Gatou is ‘medisch helderziend’ en garandeert ‘de terugkeer van uw partner binnen een week’. Mr. Gabriel heeft de ‘eerste prijs gewonnen te Dakar’. De eerste prijs oplichterij? Prof. Dalaba, die ‘160 jaar ervaring’ heeft, kan zelfs een ‘probleem dat nog niet gesteld is al oplossen’. Een Afrikaanse ziener werd in Antwerpen veroordeeld omdat hij van een naïeve vrouw ‘een wagen van Duitse makelij’ geëist én gekregen had. Een andere goedgelovige ziel werd verzocht zijn ‘offer’, vijftigduizend euro in speciën, in de vier hoeken van een belendende kamer te leggen. Na wat bezweringen verkondigden de zieners triomfantelijk dat de goden de gulle gift hadden aanvaard. De verdediging probeerde de aanklacht voor ‘oplichting’ tevergeefs af te zwakken tot ‘waarzeggerij’, wat een veel lichtere straf zou hebben opgeleverd. Als ik mag gokken welke volzin in dat Afrikaanse milieu het vaakst wordt uitgesproken, dan kies ik voor het ongetwijfeld schuddebuikend gegilde: ‘Die domme blanken trappen echt overál in!’



DE YUPPIE-HELDERZIENDE

Terug naar de beurs. In een zijzaaltje troepen mensen samen voor de ‘Demonstratie helderziendheid’ door Tarkild Delaere. Tarkild is een unicum, al was het maar om zijn uiterlijk: hij ziet eruit als een zakenman. Een yuppie-helderziende! Veel mensen vinden die look onspiritueel, maar zelf zegt hij spottend dat hij niet meedoet aan carnaval. ‘Ik heb geen wierookstokjes nodig,’ begroet hij ons met zwier. ‘Je hebt het of je hebt het niet!’ Zijn strooibiljet leest als de doorzichtige want door de schrijver zelf gepende lofzang op de achterflap van een boek: ‘Tarkild onderging al veel zware testen! Hij werkte al met gerechtelijke diensten op moordzaken en vermisten, en met vele personen in de mediawereld en ook in het paardencircuit.’ Tarkild vraagt ons hem foto’s voor te leggen. ‘Géén voorwerpen, om diefstal te vermijden – ik spreek uit ervaring.’ Van de dame op de eerste foto ziet hij dat ze overleden is. Allicht: het is een zwartwitfoto uit de jaren vijftig. Tarkild verwart helderzien met vragen stellen: ‘Heeft deze dame u in 1996 geholpen? Financieel? Nee? Iets met honden, dan? Schilderen, deed ze dat? Had ze tocht op de longen en liep ze met haar benen open? Ik zie dat ze in een smalle gang begraven ligt.’ De eigenares van de foto neemt snikkend de benen.

Alert en spits is Tarkild alleszins. Als hij een foto laat vallen, zegt hij meteen: ‘De manier waarop ik deze foto heb laten vallen is geen toeval: dit is een wispelturig kind.’ Foute gokken veegt hij terzijde met amendementen als: ‘Dan is het iemand in uw omgeving die dat voor zal hebben.’ ‘De laatste twee maanden kon hij niet meer slikken,’ zegt hij over de aan keelkanker overleden echtgenoot van een mevrouw. ‘En u hebt uw bed verzet. Dat klopt, hè?’ De vrouw knikt nee, maar Tarkild knikt ja: ‘Ik wist het wel. En ik ben niet bij u thuis geweest, hè?’



VUILE WAS

Eigenlijk is het allermoeilijkste – iemands toekomst voorspellen – op de paranormale beurs net het gemakkelijkste: je kan zeggen wat je wil, want je ongelijk wordt hoogstens maanden of jaren later bewezen. Tegen die tijd is je klant al lang vergeten wat je precies gezegd hebt, laat staan dat hij je komt opzoeken om z’n geld terug te vragen. Alleen uitspraken over het heden kunnen je ter plekke als een charlatan ontmaskeren. Een collega-helderziende onderbreekt de trance van Flora – en dus ook mijn duurbetaalde consult – om haar te melden dat ze haar hond nog niet heeft teruggevonden. Je zou toch denken dat een helderziende wéét waar dat beest uithangt? ‘Nee,’ zegt Flora, ‘want die hond is in beweging. Als wij hem zien, is hij alweer ergens anders.’ Maar de hele wéreld is toch voortdurend in beweging?

Flora legt de kaarten alsof ze vuile was sorteert. ‘U bent een vervaarlijke tegenstander,’ zegt ze. Ze waarschuwt mij voor ‘slechte voeding’, maar één blik op haar eigen body volstaat om te weten dat de cholesterol al een vlag in haar hart heeft gepland. Ze raadt zoveel dingen fout dat het lijkt alsof ook haar pijplijn naar de toekomst dichtgeslibd is. 2008 wordt voor mij een ‘groots jaar’, zegt ze. Ze ziet ‘een grote stabiliteit’ maar ook ‘grote veranderingen van bepaalde aard’. Als gunstige periode noemt ze ‘het laatste einde van februari’. Wat, de 30ste? Er wacht mij volgens Flora ook nog ‘een onverwachte uitgave’. Inderdaad: ik moet vijftig euro ophoesten voor het consult – twintig euro meer dan verwacht: ‘Omdat het bij u langer duurde.’ Nou moe!

(Verschenen in Humo 3514 op 8 januari 2008)