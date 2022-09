Onze originele recensie van ‘Ghostbusters’: ‘Wie véél verwacht zal ontgoocheld zijn, maar de film is goed voor een gezellige avond’

Vanavond zien we weer spoken op VTM 4, want de originele ‘Ghostbusters’ wordt opnieuw uitgezonden. Als u spontaan het deuntje begon te neuriën: wij ook. Maar is de film écht zo iconisch of zijn we verblind door nostalgie? Onze Man beoordeelde de film net na zijn release in 1984 en geeft antwoord op die vraag.

Ruim dertig miljoen heeft ie gekost, bijna zoveel als het hele bedrijf Dupuis, en dat allemaal voor ziets triviaal als een jacht op spoken, ze zijn gek die Amerikanen. Maar, ze zijn dan weer niet zó gek, want de film heeft inmiddels meer dan het tienvoud van zijn investering opgebracht. In de States is ‘Ghostbusters’ dé hit van het jaar, zodat de film hier komt overwaaien met een reputatie die hij niet helemaal meer kan waarmaken, want het buitensporige succes staat niet in verhouding tot de kwaliteit.

‘Ghostbusters’ is een innemende, lichtvoetige maar niet altijd spetterende komedie over drie geflipte professoren in de parapsychologie die van de universiteit worden gegooid en dan maar hun eigen handeltje opzetten door zich als spokenverdelgers te laten inhuren door wie daar om vraagt. Samen bestormen ze de flat van een charmante jongedame (Sigourney Weaver) die de bovenste verdieping van een Egyptische Art Deco building aan Central Park bewoont en tot haar ontzetting moet meemaken hoe schimmen haar koelkast leegvreten en hoe de stenen beesten op het dak van het gebouw tot leven komen. Bill Murray mag op de jonkvrouw verliefd worden en heeft dus de mooiste rol, maar ook zijn kompanen Dan Aykroyd en Harold Ramis, die samen het scenario schreven, kunnen op de sympathie van het publiek rekenen door zich als weinig snugger voor te doen.

De film vermengt enkele ingrediënten in een geslaagde verhouding: een snuifje griezel, een serie grappen, en een uitgebreid gamma van speciale effecten. Voeg daarbij een geslaagde publiciteitscampagne, met ondermeer de hitsong van Ray Parker jr. en de befaamde sticket waarop een spook in een verbodsteken staat afgebeeld, en men heeft reeds een gedeeltelijke verklaring voor het succes van de film. Wie véél verwacht zal echter ontgoocheld worden, wie daarentegen op een behoorlijk gezellige avond rekent, kan zoveel krijgen.

