‘Onze reporter liep in Diest rond’: Riadh Bahri hackte het nieuws over cyberaanvallen met een woordmopje

Gniffelen bij het nieuws: het kon dinsdagavond, dankzij Riadh Bahri die het in Laat over meer leek te hebben dan een cyberaanval in een provinciestad.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Riadh Bahri kondigt een item aan over cyberaanvallen met een oude mop. Waar? In ‘Laat’ op Eén. Waarom is het opvallend? In barre tijden laat Bahri zijn kijkers tijdens Het Journaal nog eens gniffelen.

Drama in Diest, want de stad aan de Demer is net als Antwerpen getroffen door een cyberaanval. VRT NWS stuurde een ploeg naar het Hageland om de eerste vaststellingen te doen en kwam terug met een reportage waar achteraf niemand over praatte. De aandacht op sociale media ging naar nieuwsanker Riadh Bahri, die zijn aankondiging in ‘Laat’ besloot met: “Onze reporter Machteld Libert liep een hele dag in Diest rond.”

Nogal wat mensen hoorden dat als ‘die stront’, het is een klassieke mop op speelplaatsen. ‘#Diekonjenietlatenliggen’, hashtagde Joost Appelmans op Twitter. ‘Ik voelde me even weer de gniffelende 6-jarige’, schreef Matthias Dusselier.

Het doet denken aan wat voetbalcommentator Peter Vandenbempt onlangs bekende: hij had tijdens de match België-Canada het woord ‘kerstslinger’ laten vallen omdat zijn dochter hem daartoe had uitgedaagd. Iemand als Vandenbempt wordt geacht zijn taalgebruik te kleuren, maar je kan je afvragen of het nieuws mag worden gehackt met kleine en grote fratsen. In De Morgen vertelde hij dat Jan Becaus hem inwijdde in de patattendoctrine: een nieuwslezer moest voor hem geur-, kleur- en smaakloos zijn. ‘Ik denk dat we op dat vlak al een heel eind ­geëvolueerd zijn’, voegde Bahri er zelf aan toe. ‘Iedereen die de job vandaag doet, heeft zijn eigen manier gevonden om Het journaal te presenteren.’

Toegegeven: Bahri’s grapje schept ook mogelijkheden, want als dit kan, kan er veel. Bij een reportage over de waterkwaliteit in Azerbeidjan hoort dan hét mopje over wateren in het dressoir: ‘Onze reporter ging in de Kaspische... zee zwemmen.’ Over wintersport in Nieuw-Zeeland: ‘Iemand nog een skiwi?’ Een obus op een West-Vlaamse groenteveld: ‘Boem... euh, bloemkolen!’

Hoe noem je een nieuwslezer die wegkomt met woordmoppen in het journaal? Riadh Onnavolgbahri.