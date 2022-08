‘Ooit vrij’ schijnt licht op de tragiek achter de tralies: ‘Gedetineerden moeten over elkaar heen kruipen om naar de wc te gaan’

In België komt 99 procent van de gedetineerden ooit vrij. Wat daar allemaal aan voorafgaat, laat het uitstekende ‘Ooit vrij’ op Play4 binnenkort voor de derde keer zien. Ook in dit nieuwe seizoen leren we de gedetineerden kennen via hun gesprekken met de directie en de psychosociale dienst, in vijf zeer uiteenlopende gevangenissen.

MARLEEN WETZELAER (eindredacteur) «We merken dat veel gedetineerden naar ‘Ooit vrij’ kijken. In Antwerpen kregen we zelfs spontane sollicitaties van enkele jonge gasten die zéker gefilmd wilden worden (lacht). Ze waarderen dat we een realistisch beeld ophangen van het leven tussen de gevangenismuren, met het nodige respect.

»Het indrukwekkendste dit seizoen was ongetwijfeld de gevangenis van Antwerpen, de beruchte ‘Begijnenstraat’. Technisch gezien is het een arresthuis, waar zowel mannen als vrouwen wachten op hun vonnis of op een transfer naar een andere gevangenis. Het is er dus een komen en gaan, wat tot de nodige spanningen leidt. De levensomstandigheden zijn er ook hallucinant. Het gebouw is stokoud en barst zowat uit zijn voegen. Men kampt er niet alleen met een personeelstekort, maar ook met een enorme overbevolking. Mensen leven er vaak met drie in een cel die bedoeld is voor één persoon. Daar staat een stapelbed in, terwijl de derde gedetineerde op de grond slaapt. Zijn celgenoten moeten over hem heen kruipen om naar de wc te kunnen gaan, die meestal vlak naast zijn hoofd staat.»

HUMO Hoe is de sfeer daar?

WETZELAER «Opmerkelijk rustig: er waren niet aan de lopende band gevechten of zo. Maar er heerst natuurlijk stress en frustratie, want er loopt veel mis.

»Directie, personeel én gedetineerden proberen er het beste van te maken. Er is wederzijds begrip, want de directie is ook aan handen en voeten gebonden. Ze mógen niemand weigeren: strafhuizen hebben wachtlijsten, maar arresthuizen moeten maar mensen blijven opnemen. In de Begijnenstraat flirten ze vaak met de grens van 700 gedetineerden, terwijl er maar plaats is voor 440.»

HUMO Het contrast met de hypermoderne gevangenis van Leuze-en-Hainaut kan niet groter zijn.

WETZELAER «Dat was een compleet andere ervaring. Het voelde er soms meer aan als een studentenkot, zeker vergeleken met Antwerpen. Gedetineerden hebben er een eigen douche en alle communicatie verloopt er via een intern systeem. Daarmee kunnen ze niet online gaan, maar wel naar hun familie bellen en berichtjes sturen met de psychosociale dienst.

»Het is ongelofelijk hoe verschillend een detentie kan verlopen, afhankelijk van waar justitie je heen stuurt. Maar uiteindelijk worstelen alle gedetineerden met dezelfde problemen: het gebrek aan vrijheid, hun geliefden moeten missen, het claustrofobische gevoel van opsluiting... Dat verander je niet met wat basiscomfort.»

Ooit vrij – seizoen 3

Play4, dinsdag 30 augustus, 21.30