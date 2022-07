‘Ooit wordt Julian geroemd, al is het op zijn grafsteen’

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft de uitlevering van Julian Assange aan de VS goedgekeurd, maar zijn vader, John Shipton, geeft de strijd nog niet op. In de pas verschenen docu ‘Ithaka’ toont hij zich samen met Assanges echtgenote Stella Moris vechtlustiger dan ooit.

HUMO U was aanwezig bij de trouwceremonie op 24 maart in de Belmarsh-gevangenis in Londen. Hoe hebt u dat ervaren?

JOHN SHIPTON «Het was een beëdiging van hun liefde die in moeilijke omstandigheden is gegroeid. Het was enorm emotioneel om samen met Julian, Stella, hun twee kinderen, mijn andere zoon Gabriel en de moeder en de broer van Stella het huwelijk op zo’n ongewone plaats te vieren. De ceremonie mocht een halfuur duren, maar iedereen heeft uitgebreid gespeecht, dus dat is uitgelopen. Daarna kon Julian nog even met Stella praten, en dat was het.»

HUMO Hoe gaat het nu met uw schoondochter?

SHIPTON «Ik probeer haar zoveel mogelijk te steunen, maar de kans dat haar gezin ooit wordt herenigd, wordt met de dag kleiner. We kunnen maar niet begrijpen dat justitie Julians rechten niet beter beschermt. Hij is geen Amerikaanse staatsburger en toch wordt hij uitgeleverd. Alleen maar omdat hij oorlogsmisdaden van de VS aan het licht heeft gebracht.»

HUMO Riskeert hij echt 175 jaar cel in de VS?

SHIPTON «Als hij wordt uitgeleverd, komt hij nooit meer vrij. Hij is aangeklaagd voor spionage, en in de VS is daar nog nooit iemand voor vrijgesproken. In feite komt het neer op de doodstraf, want hij zal uiteindelijk sterven in de gevangenis.

»Wat ik ook niet kan vatten, is dat de journalisten en uitgevers van The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde en El Pais niet vervolgd worden omdat ze over die oorlogsmisdaden hebben bericht. De VS nemen alleen Julian in het vizier.»

HUMO De Filipijnse journaliste Maria Ressa en haar Russische collega Dmitri Moeratov hebben de Nobelprijs voor de Vrede gekregen voor hun inspanningen voor de vrijheid van meningsuiting. Heeft Julian Assange ooit een kans gemaakt?

SHIPTON «Hij is twaalf keer genomineerd, maar zelfs internationale organisaties zoals het Nobelprijscomité houden rekening met de machtsverhoudingen. Wie oorlogsmisdaden van de VS aankaart, betaalt een zware tol.»

HUMO Hoe houdt u de strijd om uw zoon vrij te krijgen mentaal en fysiek vol?

SHIPTON «Ik moet sterk zijn voor mijn zoon. Ooit komt er een dag dat hij de roem zal krijgen die hij verdient, al vrees ik dat die eerder op zijn grafzerk gebeiteld zal worden dan dat hij en zijn familie die bij leven en welzijn kunnen vieren.»