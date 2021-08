Ook de finale slecht bekeken: ‘De Redders’ blijkt definitief verdronken

Het is de laatste week voor het nieuwe tv-seizoen begint, dus nemen we afscheid van een aantal titels.

De herhalingen van ‘Reizen Waes, Vlaanderen’, ‘Ten Oorlog’ en ‘Waar is Mark?’ konden - zeker in het geval van de eerste twee titels - ook bij een tweede rondje uitstekende scores optekenen.

‘Vlaanderen herleeft’ hing drie weken lang rond de 400.000 kijkers, ‘Waarheid durven of doen’ kwam richting het einde van de zomer steeds vaker boven de 300.000 uit.

Naar de resultaten van die andere nieuwe titel uit de afgelopen weken, ‘De redders’, is het even hard zoeken als naar het acteertalent van de hoofdrolspelers: de serie is nooit in de top 20 van best bekeken programma’s per dag geraakt.

‘Het Rad’ blijft nog even verder draaien en mag ook in september de late avond op Play4 opluisteren, zelfs al waren de kijkcijfers niet echt om N..R H..S T. SCHR..V.N.

Eén nieuw programma deze week: ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM2, waarin Kathleen Aerts in Zuid-Afrika een bed & breakfast opent. Dat haalde met de eerste aflevering 265.001 kijkers.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 20 augustus tot en met donderdag 26 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 HET JOURNAAL (19U) EEN 883.440

2 SWITCH EEN 808.578

3 FC DE KAMPIOENEN EEN 770.810

4 HET NIEUWS (19U) VTM 660.697

5 FAMILIE VTM 656.573

6 SPORTWEEKEND EEN 578.194

7 JUBILEE GENERAL! EEN 557.754

8 TIEN OM TE ZIEN VTM 543.236

9 VERA EEN 451.875

10 TEN OORLOG EEN 448.399

11 HET JOURNAAL (13U) EEN 438.956

12 REIZEN WAES, VLAANDEREN EEN 420.532

13 ANIMAL AMBULANCE EEN 410.437

14 VLAANDEREN HERLEEFT EEN 392.321

15 VUELTA EEN 366.241

16 DE 25 VTM 340.946

17 HET JOURNAAL LAAT EEN 331.907

18 WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 329.065

19 ESCAPE TO THE CHATEAU EEN 310.548

20 WAAR IS MARK? EEN 309.508

21 SECRETS OF THE ROYAL PALACES EEN 306.057

22 TERUG NAAR MORGEN EEN 294.574

23 INSIDE TARONGA ZOO EEN 287.389

24 GREEK ISLAND ODYSSEY EEN 285.589

25 HET RAD PLAY4 281.806