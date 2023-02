Ook in het vierde seizoen is ‘You’ nog altijd een beetje ‘The Masked Singer’ onder de Netflix-series

‘Dit is de laatste keer, het is jij of niets’, zegt Joe Goldberg bij de start van het vierde seizoen van ‘You’. Maar daarna blijkt dat er nog een derde optie was, namelijk dat de bij de Netflix-kijkers ongemeen populaire stalker gewoon even ophoudt met onschuldige vrouwen lastig te vallen en zich omvormt tot een soort detective die jacht maakt op een moordenaar die het op hem en zijn rijke Britse vrienden heeft gemunt.

Deze recensie bevat spoilers uit de eerste aflevering van het vierde seizoen van ‘You’

Op het einde van seizoen drie bracht Joe (Penn Badgley, onberispelijk charmant als altijd) zijn echtgenote Love om het leven en zette hij zijn eigen dood in scène, zodat hij eindelijk ongehinderd zijn enige ware liefde achterna kon gaan: Marienne, een collega met wie hij even een idyllische verhouding had maar die naar Europa was gevlucht nadat ze ontdekte dat Joe haar ex-vriend had vermoord - een ‘red flag’ ter grootte van de vlag van Sovjet-Unie tijdens een 1 mei-parade in Moskou. Joe reisde haar achterna en na enig zoeken vindt hij Marienne bij de start van de nieuwe reeks ook terug, in Parijs waar ze aan de kost komt als kunstenares.

Even lijkt het dus alsof het vierde seizoen van ‘You’ het patroon van de vorige zal volgen - Joe wordt verliefd, Joe stalkt zijn geliefde, Joe ruimt iedereen op die in de weg loopt - maar dat is buiten Marienne gerekend. Zij smeekt de man om haar en haar kind met rust te laten en is zo overtuigend dat hij daar opmerkelijk genoeg ook op ingaat. Joe besluit om zich toe te leggen op de job die hij aannam om na de dood van Love een nieuw leven in Europa te beginnen: professor literatuur aan een Londense universiteit. ‘Liefdesverdriet heeft me wijs gemaakt’, aldus de voice-over: ‘Voortaan wil ik geen liefde meer, geen mensen, enkel boeken’. Zo gemakkelijk gaat dat echter niet: na een avondje uit wordt Joe wakker en ligt een van zijn Britse vrienden neergestoken op de keukentafel, vermoord door een psychopaat die het gemunt heeft op de rijke elite en die ook erg geïnteresseerd is in Joe’s eigen donkere verleden.

Het lijkt allemaal niet echt logisch en zelfs belachelijk, maar ‘You’ is natuurlijk altijd al een beetje ‘The Masked Singer’ onder de Netflix-series geweest: zodra je erover begint na te denken, slaat het nergens op, maar tegelijk is het moeilijk om er niet naar te blijven kijken. Dat gezegd zijnde is de geloofwaardigheid in de vierde reeks wel erg ver te zoeken. Je kunt het moedig noemen om na drie seizoenen een nieuwe weg in te slaan en je hoofdpersonage anders in te vullen maar dat Joe zomaar beslist om ‘vakantie te nemen’ van het stalken - en dat ook zo benoemt - komt heel fout over. Het probleem is ook dat die wijziging geen betere serie oplevert, integendeel. Je krijgt een soort Agatha Christie-achtige whodunit, waarin enkele excentrieke personages een voor een worden vermoord door iemand die zich onder hen bevindt en Joe de zaak moet oplossen voor hij zelf aan de beurt is. Maar noch de toon, noch de suspense zitten echt goed en ondanks de vele plotwendingen wordt ‘You’ gaandeweg zelfs een beetje vervelend, iets wat je over de vorige seizoenen, ook al waren die verre van perfect, nooit kon zeggen.

Het is moeilijk om een definitief oordeel te vellen, aangezien het vierde seizoen in twee delen verschijnt: over enkele weken komen de laatste vijf afleveringen uit. Maar tenzij daarin het niveau danig opgekrikt wordt, lijkt het er toch op dat Netflix zijn goudhaantje beter na het derde seizoen had losgelaten en dat Joe in de keuze tussen ‘jij of niets’ eerder voor het tweede had moeten gaan.