Ook na vijfduizend gepoetste toiletten blijft Staf Coppens immer zijn lichtvoetige zelve in ‘Camping Coppens’ op VTM

Zorgwekkend nieuws bereikte ons vanuit Zweden. In de zomer die verstreken was sinds Staf Coppens daar de exploitatie van een kampeerplaats op zich had genomen, was hij maar liefst acht kilo afgevallen. Elandvlees telt dan ook weinig noemenswaardige vetrandjes. Dat gewichtsverlies was echter een gering offer voor Coppens als dat tegelijk de verwezenlijking van zijn levensdroom betekende, want waar heb je anders levensdromen voor? Als ze zich daarbij ook nog aandienen op maat van een televisieprogramma, des te beter. Al ontslaat dat een zender ook niet van de verantwoordelijkheid om bepaalde levensdromen onder hun personeel dan weer daadkrachtig in de kiem te smoren. Ik heb het nu over ‘Alloo live’, hopelijk voor het laatst.

Op de verplichte staalname na, een nadeel aan dit vak als je het mij vraagt, ben ik gedurende het vorige seizoen geen gretig afnemer gebleken van ‘Camping Coppens’. De grootste ontrading was niet zozeer dat er weinig gebeurde, ik heb het laatste jaar genoeg reality-tv gezien om te begrijpen dat dat hoegenaamd geen vereiste meer is van het genre, maar wel de vaststelling dat die status quo door Coppens consequent onthaald werd op een wijze die ik niet helemaal geloofwaardig achtte. Meestal meende ik een zekere emotionele uitvergroting te zien, wellicht ten behoeve van het kijkerspubliek. In kinderprogramma’s zie je het ook weleens. Ondanks de hem minder dan gunstige omstandigheden volhardde Coppens ook in een hardnekkige goede luim die ik al sinds ‘Fawlty Towers’ niet meer in verband breng met het hotelierswezen. Verplichte gastvrijheid is volgens mij net als geen andere politesse onderhevig aan slijtage. Dat Coppens zijn blakende humeur enkel onderbrak om voor de camera te huilen, vond ik ook al twijfelachtig.

Intussen was de Zweedse zomer aangebroken in ‘Camping Coppens’. De köttbullar vielen droog van de boom. De gravad lax zette het op een zweten onder het verzengende gewicht van de koperen ploert. Op de camping betekende het krieken van de dag echter vooral een nieuwe poetsbeurt van het toiletblok. Dat opboenen van de latrines bleek een zodanig gedurig karwei dat het meermaals aan bod kwam deze aflevering. Wat is leidmotief in het Zweeds? Mij bekruipt wel vaker de opluchting dat ík niet moet instaan voor de praktische beslommeringen die voortvloeien uit het beheer van een camping, maar gelukkig is er dan dit programma, opdat ik me toch kan inleven in die weinig benijdenswaardige situatie. Coppens berekende dat hij per kampeerseizoen zo'n vijfduizend toiletten poetste: zelfs na die slotsom boette hij niets in aan lichtvoetigheid. Of het moest die ene keer geweest zijn dat hij geconfronteerd werd met een bolus die niet in de pot gedeponeerd was, ofschoon dat ook in Zweden gebruikelijk is, maar op het toiletdeksel. Gelukkig bleek dat zonevreemde specimen achteraf maar een rubberen imitatie. Grapje van de kinderen.

Tijd om na te gieren was er echter niet, want er moesten nog afvalcontainers geleegd worden, en ook het gras diende gemaaid, want de rest van de clan Coppens kwam op bezoek. Ik vond het enigszins belangwekkend dat Coppens’ vrouw Monique, in tegenstelling tot ons, daarbij wél verstek mocht geven. Zij leidde intussen elders een schaatskamp: tussen de pirouettes door durfde ze voor de camera al luidop te speculeren wat de toekomst zou brengen ná de camping. Iemands levensdroom is derhalve nog niet die van zijn echtgenote. Dat tijdig inzien doet wonderen.