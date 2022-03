Ook wij ontwaken al eens op de badkamervloer, maar van de klassevolle black-outs in de nieuwe Marvelserie ‘Moon Knight’ krijgen we niet genoeg

‘Wat gebeurt er allemaal?’ zo horen we het hoofdpersonage van ‘Moon Knight’, de spiksplinternieuwe Marvelserie op Disney +, tijdens de eerste aflevering geregeld uitroepen. Dat treft: ook wij zaten ons de hele tijd af te vragen what the fuck er nu eigenlijk aan de hand is met die aldoor verschrikt rond zich heen kijkende kerel die rare stemmen in zijn hoofd hoort, mummie-achtige figuren op straat ziet verschijnen, en chocoladespikkels voert aan een goudvis die een vin mist. Inderdaad: wat gebeurt hier allemaal?

Laten we om te beginnen een kort portretje schetsen van de vreemde snuiter die we in de openingsscènes van ‘Moon Knight’ leren kennen: zijn naam is Steven Grant, hij woont in een vrijgezellenflat in hartje London, zijn goudvis heet Gus, en hij komt aan de bak in het Egyptische museum, waar hij in de souvernirshop snoepzakjes staat te verkopen en tussen de spookachtige godenbeelden inventarissen van brochures staat op te maken. Dat Steven goedemorgen zegt tegen zijn goudvis mag volstrekt normaal worden genoemd, maar dat hij voor het slapengaan de kieren van zijn voordeur afplakt met tape en zichzelf met behulp van een enkelband vastsnoert aan zijn bed, lijkt ons al iets onrustwekkender.

Nu is het óns ooit overkomen dat wij na een nachtje in café De Video blootvoets wakker werden op een onbekende badkamervloer, waarna wij onze sokken om onverklaarbare redenen aantroffen in de belendende toiletpot. De tijdelijke bewustzijnsuitval waar wij toen last van hadden (nooit geweten hoe we op die vloer terecht zijn gekomen), is evenwel maar klein bier vergeleken met de gigantische blackouts in het hoofd van Steven: híj wordt op een bepaald moment tot zijn verbijstering wakker in het groene gras van een Alpenweide, waar hij vervolgens onder vuur wordt genomen door enkele nooit eerder geziene booswichten met bretellen. De realiteit valt nog wat meer uit z’n hengsels wanneer hij achter het stuur gaat zitten van een ijswagen met een gigantische ijshoorn op het dak en er vervolgens op de tonen van ‘Wake Me Up Before You Go Go’ van Wham! een spectaculaire achtervolging begint over de kronkelige alpenwegen. Begrijpelijk dat hij zich onder het herhaalde roepen van ‘Dit is niet écht! Dit is niet écht!’ een klets tegen z’n eigen porem verkoopt, Big Willie Style. In wezen lijkt Steven donders goed op het archetypische personage dat Hitchcock zo graag in zijn films opvoerde: De Man Die Niet Weet Wat Hem Overkomt. Zitten we in het hoofd van een kerel die aan één of andere mentale ziekte lijdt? Zit de hoofdfiguur van ‘Moon Knight’ hopeloos klem tussen twee realiteiten in het Multiverse?

De hoofdrollen in de vorige Marvelseries op Disney + waren steevast weggelegd voor superhelden met wie we al geruime tijd vertrouwd waren: de voorgeschiedenissen van Hawkeye, Bucky, Sam Wilson, Wanda, Vision en Loki waren de afgelopen jaren immers al ruimschoots aan bod gekomen in de langspeelfilms van het Marvel Cinematic Universe. Met Steven daarentegen - of is het Marc? - verschijnt er in het MCU eindelijk nog eens een nieuweling wiens origin story voorlopig (toch voor ons) een raadsel blijft. Diegenen onder u die bekend zijn met de comicbooks van Moon Knight weten natuurlijk al tot in de kleinste finesses hoe de vork aan de steel zit, maar voor ons, onwetenden, is het tot nu toe héérlijk om te worden meegetrokken in de krankzinnige geest van die man die - net zoals Eddie Brock geregeld wordt afgesnauwd door Venom - van een innerlijke bromstem voortdurend te horen krijgt dat hij een ‘halvezool’ is.

En wat een topcast! Alsof hij oprecht blij is dat hij na zijn doodernstige rollen in ‘Dune: Part One’, ‘The Card Counter’ en ‘Scenes From a Marriage’ eindelijk eens de kans krijgt om in een Egyptisch museum op de loop te gaan voor een losgeslagen hellehond (zij het één van povere digitale kwaliteit), duikt Oscar Isaac met een soort manische wellust (én met zijn gebruikelijke klasse!) in de rol van Steven. Ethan Hawke daarentegen ademt een onheilspellende rust uit als Arthur Harrow, een boosaardige sekteleider die zijn volgelingen zalvend toespreekt en hen vervolgens dood laat neerzijgen. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de betekenis van die scarabee? Wie is die Layla? Zullen de makers het opwindende momentum van de eerste episode in de volgende vijf afleveringen weten vast te houden? Wij zitten klaar.