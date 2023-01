Op avontuur in ‘Onze natuur’: ‘We beseffen te weinig hoe mooi onze natuur kan zijn’

Maak plaats, leeuwen en olifanten uit verre landen, het is tijd voor spinnen en vossen van bij ons. Vorig najaar wist de documentaire ‘Onze natuur’, over de natuurpracht tussen de kust en de Hoge Venen, ruim 250.000 mensen naar de cinema te lokken, nu krijgt ze een tweede leven als zevendelige documentairereeks op Canvas.

MARIA LISE VAN LENTE (regisseur) «Het was al lang een droom van onze ploeg om een natuurdocumentaire in eigen land te draaien, maar toen we onze plannen bespraken met biologen, beseften we hoezeer we eigenlijk een Disney-beeld van onze natuur hebben. We hebben ons bijgeschoold, ervaren cameralui aangetrokken en in 970 draaidagen talloze bijzondere dieren in actie gefilmd.»

HUMO Is de serie wel nog de moeite als ik de film al heb gezien?

VAN LENTE «Jazeker. De tv-reeks graaft dieper. Elke aflevering is opgebouwd rond een bepaald thema. Zo bekijken we in één aflevering het landschap vanuit de lucht, met prachtige droneshots. Een andere aflevering gaat over wilde dieren in onze steden. Cameraman Dick Harrewijn wist onder meer de eerste stappen van een pasgeboren vos vast te leggen, en dat op amper een paar honderd meter van de VRT-toren in Brussel. In die aflevering kun je ook zien hoe dieren ons soms gebruiken, zonder dat wij het beseffen: kraaien leggen weleens noten op de weg, en als we er met onze auto overheen rijden, worden die gekraakt.

»We sluiten de reeks af met een aflevering over de toestand van onze natuur. Experts en wetenschappers vertellen over de impact van de klimaatverandering en de verstedelijking. Hun bevindingen stemmen tot nadenken: de oppervlakte van alle tuinen in België is groter dan die van alle natuurgebieden samen.»

HUMO We worden overspoeld met documentaires over de savanne, de regenwouden en de ijskappen. Waarom hebben we zo lang moeten wachten op een prestigieuze natuurdocumentaire over onze eigen omgeving?

VAN LENTE «Zo’n onderneming is erg duur en arbeidsintensief. We hebben tweeënhalf jaar nodig gehad om alle beelden te schieten, en ook de montage was niet eenvoudig.

»We beseffen te weinig hoe mooi onze natuur kan zijn. Als ik om het even wie vertelde waaraan ik werkte, kreeg ik vooral verbaasde reacties. Het klinkt misschien soft van me, maar ik hoop dat we opnieuw leren kíjken naar de natuur. Je hoeft daarvoor niet eens naar een beschermd natuurgebied te gaan: begin bij de dieren, groot en klein, in je eigen tuin.»

HUMO Mogen we een vervolg verwachten?

VAN LENTE «We hebben nog geen concrete plannen, maar de goesting is er in ieder geval.»

‘Onze natuur’

Canvas, woensdag 18 januari, 21.20