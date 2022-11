Op de pompoenenkoers in Kasterlee bewees Average Rob dat hij diep vanbinnen een Kempenaar is

Voor zijn nieuwe video trok Average Rob naar de pompoenregatta in Kasterlee. Hij won die, maar meer nog dan weer een triomftocht is zijn video een ode aan de wedstrijd, het dorp en de Kempen in het algemeen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Average Rob en zijn broer Arno The Kid nemen deel aan de pompoenregatta in Kasterlee. Waar? Op het YouTube-kanaal van Average Rob Waarom is het opvallend? Robs interesse geeft de volkssport zijn ware waarde.

Volgens Wikipedia zijn Average Rob en Arno The Kid in Overijse geboren, maar ergens in hun stamboom moeten de Koen en Kris Wauters van YouTube toch een Kempische tak hebben zitten. Een paar maanden geleden streken ze nog neer in Ramsel om deel te nemen aan de plaatselijke kruiwagenkoers, voor hun nieuwste video trokken ze opnieuw naar de heilige zandgronden waaruit Tom Boonen en Natalia wortel schoten. ‘We Competed in a Giant Pumpkin Race’, is de nieuwe video nog lekker internationaal getiteld, maar elke Kempenaar weet waar de lamp brandt: in Kasterlee, de gemeente waar ze zo zot zijn van pompoenen dat ze de grootste exemplaren uithollen en ermee gaan varen. Fuck boten, hier is een grote lepel en zie dat er vanavond soep is.

Eerder gingen de broers voor hun kanaal al turnen met Nina Derwael, kunstschaatsen met Loena Hendrickx en hockeyen met de Belgian Lions. Allemaal dingen die ze zeker niet serieuzer hebben genomen dan de Pompoenregatta, die ze nog winnen ook. Geen spier verrekken ze als de plaatselijke kweker hen vertelt dat ‘he talks a lot with the pumpkins’. Het is wat de topsporter verbindt met de helden van het verenigingsleven: de drang om je tijd en energie te steken in iets wat je waardevol vindt, ook al snapt daarbuiten niemand waarom je het in godsnaam zou doen.

Het is een gevoel dat ze kennen in de Kempen. Geen plek waar de fanfares luider spelen, de feesttenten boller staan en waar er meer nieuwe volkssporten te ontdekken zijn, ook voor de YouTube-kijkers in Kiev of Kopenhagen. De kleinvelokeskoers in Beerse. Vogelpikken op een fiets in Merksplas. Bitterballen boefen in Mol. Kaaskroketten fretten, ook in Mol - ook daar is de vegetariër ingetreden. Wees welkom, Rob. Ergens aan een van de gemeente gehuurde inschrijvingstafel staat de beuling met appelmoes en puree staat nu al voor je klaar.