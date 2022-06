Op het grote scherm in de Qmusic-studio kon je goed zien hoe de bitcoin elke minuut iets minder waard werd

1.338 keer had Anika tijdens ‘De ochtendshow’ naar de studio van Qmusic gebeld. ‘Dat is 15 keer per minuut,’ bracht presentatrice en snelle rekenaar Dorothee verbaasd uit. ‘Dat is blijven duwen, steeds opnieuw,’ antwoordde Anika snikkend. Ze huilde van blijdschap, want haar maniakale telefoongebruik had haar zojuist een bitcoin opgeleverd.

Het was Anika gegund. Als alleenstaande moeder was ze al lang aan het sparen om haar kinderen eens op een fijne vakantie te trakteren, vertelde ze. ‘Weet je al waar je naartoe gaat?’ vroeg presentator Maarten, de andere helft van het duo Maarten & Dorothee. De pianomuziek in de studio zwol aan, waardoor het antwoord van Anika – ‘Turkije en veel glijbanen’ – bijna hartverscheurend klonk.

Anika was niet de enige luisteraar die veel naar de studio had gebeld deze ochtend. Na afloop van het programma maakte Qmusic bekend dat in amper twee uur tijd zo’n 7,4 miljoen telefoontjes waren gepleegd. Vorig jaar, toen de zender auto’s weggaf, waren dat er 1,9 miljoen geweest. Maar goed, dat waren andere tijden: toen kon een mens nog gewoon zijn energierekening betalen, de auto voltanken en een winkelwagentje vullen zonder aan spelletjes in radioprogramma’s mee te moeten doen.

De actie bleek een grote reclamestunt voor BLOX, een app waarmee je cryptomunten kunt kopen en verkopen. Die campagne bleek wel bijzonder slecht getimed: de bitcoin is net deze week helemaal in vrije val geraakt. Op het grote scherm in de Qmusic-studio kon je goed zien hoe de cryptomunt elke minuut iets minder waard werd. Om zeven uur kon je voor een bitcoin nog 20.345 euro krijgen, nu, nog geen vijf uur later, is dat al gezakt naar 19.244 euro. Volgens de believers gaat de munt wel weer stijgen, maar daar zouden wij onze vakantie in Turkije niet om verwedden. Anika en de vier andere winnaars weten in ieder geval wel welke app ze kunnen gebruiken om zo snel mogelijk van hun munt af te komen.