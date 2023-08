Op het scherm van de AB zong Arno nog één keer: ‘You don’t need me anymore.’ Een grove leugen

Geen meanderende aanloop voor dit stukje, het leven doet immers ook niet aan dralen als het erop aankomt: Arno Hintjens is al ruim een jaar dood. Dat besef kan een mens doen huilen, beven en vloeken, maar mag ons niet afleiden van wat wij sinds 23 april 2022 aan le plus beau verplicht zijn: schoonheid nastreven, godverdomme.

Gelukkig zette hij ons op weg. In zijn laatste weken stelde Arno een lijst met vrienden en collega’s samen, van wie hij wilde dat ze in de AB zouden samenkomen voor een eerbetoon ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Stonden op die lijst, maar haalden het niet om de gekende redenen: Stromae en Jane Birkin - ook voor haar had het lot nog even traag tot tien mogen tellen. Bleef over: genoeg getalenteerd volk om twee bijzondere uren te vullen, zo laat de opname van het concert op Canvas en VRT MAX zien.

Eerst waren er de foto’s van Danny Willems: Arno als lonesome Zorro in de zee en op zijn geliefde strand van Oostende, met oogmasker en al. Voor wat Pieter-Jan ‘PJDS' De Smet daarna deed, was imitatie een te mak begrip, en na de performance van Marie-Laure Béraud snapte je beter waarom Arno zo van haar gehouden heeft.

De avond voelde aan als ‘I'm Not There’, de biopic over Bob Dylan waarin hij door zes acteurs werd vertolkt, onder wie door Cate Blanchett: iedereen bracht zijn eigen Arno mee, plakte zijn eigen stukje glas op een almaar ingewikkelder blinkende kaleidoscoop. Jan Paternoster gaf in ‘I Can Dance’ een impressie van hoe de jonge wolf Hintjens ooit de bühne moet hebben bestormd. Wim Opbrouck liet in ‘Vive la liberté’ de schalkse volkszanger horen, Patricia Kaas de chansonnier en Stef Kamil Carlens de eclecticus. Roland en Ad Cominotto brachten het gelegenheidscombo Charles et les Lulus terug. Zonder Charles dan wel, he was not there.

De grootste hits van T.C. Matic waren voor de beste performers van het pak. ‘Ha Ha’ kreeg een tweede adem in de neus gebriest door Stijn Meuris, Zwangere Guy maakte van het tongue-in-cheeke ‘Putain putain’ een striemende tirade en Stef Kamil Carlens deed ‘O la la la’ alle eer aan. Eén man en één nummer ontbraken dan nog. Voor de 79-jarige Adamo ‘Les filles du bord de mer’ inzette, haalde hij een uitspraak van Brel aan: ‘Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte’.

Het eeuwige kind zelf kwam nog één keer op het scherm. Zwijgend en in zwart-wit, innig knuffelend met zichzelf, een blik van berusting in de camera mikkend. Op de achtergrond hoorde je hem mijmeren in ‘Solo gigolo’: ‘You don’t need me anymore / it doesn’t matter anymore’. Zelfs te midden van drie handen vol artiesten die hem net een prachtige allerlaatste eer hadden bewezen, was dat een leugen om niemands bestwil.