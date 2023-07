Op zoek naar de mooie plekjes van ‘Vive le vélo’: ‘Een zwerm insecten, dichte mist of een plensbui’

Zondag eindigt de Tour op de Champs-Élysées in Parijs en zet Karl Vannieuwkerke een punt achter het negentiende seizoen van ‘Vive le vélo’. De voorbije weken stond de tafel van het programma weer opgesteld op enkele van de mooiste plekjes in Frankrijk, en dat is de verdienste van Gunther Leenders, sinds jaar en dag location hunter van ‘Vive le vélo’.

HUMO Mooie kastelen, charmante dorpspleintjes, een epische bergtop: hoe vinden jullie telkens al die bijzondere plekken?

GUNTHER LEENDERS «Als de organisatie in oktober het Tour-parcours bekendmaakt, beginnen wij geschikte locaties te zoeken, telkens in een straal van 50 kilometer van de aankomst. Eerst via het internet, waarna we in het voorjaar op prospectie trekken. De plek moet iets uitstralen, maar tegelijk ook makkelijk bereikbaar zijn, want we hebben vijf vrachtwagens vol productiemateriaal. Soms moet je een beetje water bij de wijn doen: op donderdag 20 juli installeren we onze set op een bergflank. Zeer mooi, maar ik ben een tikkeltje bezorgd over de vele haarspeldbochten die onze trucks zullen moeten ronden om er te raken.

»Als we enthousiast zijn over een locatie, is het aan mij om toestemming te regelen. ‘Bonjour monsieur, télévision Belge.’ Negen op de tien keer gaat dat vlot, maar zo nu en dan loopt het fout. We hebben pas een locatie gevonden voor de uitzending van dinsdag 18 juli, omdat het originele plan in het water is gevallen.»

HUMO ‘Vive le vélo’ wordt druk bekeken, met kijkcijfers die geregeld de uitzending van de Tour de France overtreffen. Hoe verklaar jij het succes?

LEENDERS «‘Vive le vélo’ luidt voor velen het begin van de zomer in. Je kunt het programma ook moeilijk beu worden, want na drie weken is het alweer gedaan. En doordat we live op locatie gaan, is ‘Vive le vélo’ ook écht. Karl en zijn gasten worden weleens belaagd door een zwerm insecten, of overvallen door een plensbui.»

HUMO Zoals op de berg Hautacam, waar jullie in de eerste opnameweek ineens in een storm terechtkwamen.

LEENDERS «Ah, de vloek van Hautacam! We waren er al eens geweest in 2019, maar toen was het zo mistig dat niemand van het uitzicht had kunnen genieten. En ook dit jaar eindigde de opname met een hevig onweer. We hebben onze spullen halsoverkop moeten inladen, in de gietende regen.»

HUMO Opvallend: je hebt in een interview al eens te kennen gegeven dat je eigenlijk niks met koers hebt.

LEENDERS «Inderdaad, zonder ‘Vive le vélo’ zou ik niet naar de Tour kijken. Ik hoef natuurlijk geen wielerfanaat te zijn om mooie plekjes te zoeken in Frankrijk, hè? Het zou niks aan mijn werk veranderen als Karl ineens een programma wil maken over Franse kazen. Ik heb mijn hart wél verloren aan dit programma en deze televisieploeg. Het zou zomaar eens kunnen dat ik de schoonste job ter wereld heb.»

‘Vive le vélo’

VRT 1, dinsdag 18 juli, 21.00