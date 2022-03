Op zoek naar minder traumatische beelden ziet ‘The Masked Singer’ kijkers weglopen naar ‘Terzake’

Lees ook

Kasteelvrouwen Stephanie Planckaert en Magali Van Houtte (Château Planckaert): ‘Zelfs aan de keukentafel kunnen wij het uitgebreid hebben over masturbatie’

In ‘De afspraak’ over Rusland zagen we bij Bart Schols iets dat we bij Jan Balliauw nog nooit zagen: emoties