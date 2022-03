Openbaar vervoer dat De Lijn doet lijken op een limousine en nog meer verrassingen die u niet mag missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The taking of Pelham 123’

Onderhoudende remake van de film uit 1974. John Travolta en zijn handlangers gijzelen een metrostel terwijl Denzel Washington hen via de intercom tot rede probeert te brengen. Het matige scenario komt tot leven dankzij twee sterke hoofdrollen en de snedige regie van Tony Scott.

Om 20.35 op VTM 3

‘Een nieuwe orde’

Geen docu over de wereld na de inval in Oekraïne maar een reportage van ‘Tegenlicht’ over de jacht op het ‘groene goud’: lithium, dat gebruikt wordt in batterijen. De groeiende vraag naar de grondstof kan de machtsverhoudingen in de wereld veranderen.

Om 20.25 op NPO 2

‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’

Beeld Streamz

HBO toont in de tiendelige dramareeks ‘Winning Time’ hoe eigenaar Jerry Buss de Los Angeles Lakers gedurende de jaren 80 omvormde tot één van de meest dominante en entertainende ploegen uit de Amerikaanse basketbalgeschiedenis, met Kareem Abdul-Jabbar en Earvin ‘Magic’ Johnson als sterspelers. Regisseur Adam McKay (‘Anchorman’, ‘Don’t Look Up’) beleefde naar eigen zeggen de moeilijkste casting uit zijn carrière: hij had de rol van Buss aan zijn businesspartner Will Ferrell beloofd, maar koos uiteindelijk voor John C. Reilly, waarna Ferrell nijdig hun gezamenlijke productiebedrijf ophief.

Nu op Streamz

‘Hunted into the wild’

Beeld AVROTROS

Waar ‘Klopjacht’ de Belg vooral leerde dat elke stap, elke sms, elk zuchtje kan worden opgespoord door Axel Daeseleire en een bende inspecteurs met als hobby amateurtoneel, pakt Nederland het concept van het speurprogramma net iets anders aan. in ‘Hunted into the wild’ worden twaalf noorderburen in de ongerepte natuur gedropt waar ze tien dagen uit de handen moeten zien te blijven van professionele speurneuzen.

Om 20.25 op NPO 3

‘The Real Peaky Blinders’

Historicus Carl Chinn onderzoekt de waargebeurde verhalen van bendes uit Birmingham die de inspiratie vormden voor Steven Knights populaire BBC-drama. Daarbij probeert hij feiten en fictie te scheiden. De term Peaky Blinders werd voor het eerst vermeld in de populaire pers in 1890.