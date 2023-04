Opgehoeste oogballen, bevreemdende slapstick en bittere ontgoocheling: de films die u (niet) in de bioscoop moet zien

‘Evil Dead Rise’ ★★★½☆

Van Lee Cronin, met Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies en Neil Fisher

HORROR Helemaal in het begin van ‘Evil Dead Rise’ weerklonk in de bioscoopzaal een diepe zucht, en die was afkomstig van uw dienaar. Een afgelegen bungalow, een dreigend woud, drie irritante jongeren: het had er alle schijn van dat we waren terechtgekomen in de zoveelste routineuze spin-off van ‘The Evil Dead’, de uit 1981 daterende horrorklassieker van Sam Raimi. En toen, geheel onverwachts, gebeurde iets wat ‘Evil Dead Rise’ in één bloederige klap naar een hoger niveau tilde: in een verrassend knap gefotografeerde scène wordt iemand gescalpeerd door – en hier komt een licht zoemende spoiler aangevlogen – een losgeslagen drone! Lang geleden dat we zó’n inventieve kill hadden gezien! Tweede surprise: ‘Evil Dead Rise’ is de eerste aflevering uit de ‘Evil Dead’-franchise die zich (op de openingsscènes na) helemaal afspeelt binnen de benauwende muren van een bouwvallig appartementsgebouw in de metropool (het leuke aan die stedelijke locatie is dat blootliggende liftkabels kunnen dienen als wurgkoorden).

Plotgewijs gaat het er vrij traditioneel aan toe: iemand vindt in een ondergrondse krocht een oeroud boek waarvan de kaft is gemaakt van – veeg teken – gedroogd mensenvlees. Al spoedig komen de bewoners van het flatgebouw tot de vaststelling dat ze dat boek, waarmee demonen kunnen worden opgeroepen, beter niet hadden opengeslagen: iemand vreet met bijzonder veel smaak een wijnglas op en de vrouw des huizes tuurt naar haar twee dochters met ogen die even zwart zijn als de mantel van de hellevorst. En wanneer iemand in een horrorfilm naar een kaasrasp grijpt, dan kun je er donder op zeggen dat die dat ding voor iets anders zal gebruiken dan het raspen van kaas. Min of meer trouw blijvend aan de spirit van de beste ‘Evil Dead’-films (te weten: ‘Evil Dead II’ en ‘Army of Darkness’) beginnen de makers van ‘Evil Dead Rise’ in de tweede helft meer en meer de dunne grens af te tasten tussen afstotelijke gore en uitzinnige humor, zoals wanneer iemand een oogbal ophoest die, als in een ziekelijke slamdunk, récht in een openstaand keelgat verdwijnt. En geef toe: een demon die oneliners als ‘Open de deur zoals je je benen opent, slet!’ grauwt, is een demon met een groot gevoel voor perverse taalhumor.

Wat het plezier nog groter maakt, is dat de regisseur, ene Lee Cronin, ondertussen bewijst dat hij verdomd goed kan filmen: wij kickten vooral op de slachtpartij die we in één lange ononderbroken scène te zien krijgen door het kijkgaatje in de voordeur.

We bekennen: aan mensen die niets moeten weten van het horrorgenre, valt het moeilijk uit te leggen waarom we zoveel plezier ontlenen aan het feit dat iemand een dampende hoop levende maden staat uit te rochelen, of waarom we zoveel genoegen scheppen in het beeld van een mens die in een hakmolen verdwijnt en er als bloederige smurrie uit komt. Maar we geven het u op een briefje van gedroogd mensenvlees: voor de ware horrorfanaat is ‘Evil Dead Rise’ een féést!

‘Are You Lonesome Tonight?’ ★★★★☆

Van Shipei Wen, met Eddie Peng, Sylvia Chang en Yanhui Wang

DRAMA Vanuit China bereiken ons niet alleen doemberichten over een mogelijke bokspartij tegen Taiwan, maar ook magnifieke rolprenten. Neem ‘Are You Lonesome Tonight?’, een merkwaardige misdaadfilm over een jongeman die via zijn job als aircohersteller toenadering zoekt tot de weduwe van de man die hij tijdens een fatale nacht heeft aangereden. Met een losheid en een onbelemmerdheid die we niet onmiddellijk met de Volksrepubliek China associëren, bouwde de debuterende regisseur Shipei Wen een fascinerende kijkervaring waarin visuele poëzie (die eerste vijf minuten!), broeierige film noir, stijlvolle actie (het in rood neon gedrenkte vuistgevecht!) en bevreemdende slapstick (de arrestatie op de dansvloer!) één wonderlijke flow vormen. De wereld is om zeep en er gebeuren rare dingen rondom ons, maar zolang er films als ‘Are You Lonesome Tonight?’ worden gemaakt, voelen wij ons vanavond niet alleen.

‘All the Beauty and the Bloodshed’ ★★½☆☆

Van Laura Poitras, met Nan Goldin, David Velasco en Megan Kapler

DOCU ‘All the Beauty and the Bloodshed’ won op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw én ontving een Oscarnominatie voor Beste Documentaire, maar zelf werden we er nauwelijks door geroerd. Misschien ligt het aan de twee verschillende tijdlijnen die regisseuse Laura Poitras (‘Citizenfour’) door elkaar vlecht. In het ene segment volgen we de strijd van de Amerikaanse kunstfotografe Nan Goldin tegen de gewetenloze familie Sackler, die in de VS de zwaar verslavende pijnstiller OxyContin op de markt bracht (zie ook de serie ‘Dopesick’). Daarnaast voert een soort fotoslideshow ons terug naar de jaren 70 en 80, toen Goldin in New York een bohemienleventje leidde. Het slot voegt de twee delen op mooie wijze samen, maar volgens onze bescheiden mening zou de docu een stuk sterker geweest zijn als Poitras zich uitsluitend had gefocust op Goldins kruistocht tegen die fuckin’ Sacklers.

‘Black Lotus’ ★☆☆☆☆

Van Todor Chapkanov, met Rico Verhoeven, Frank Grillo en Kevin Janssens

ACTIE Vergeet het koffietafelgesprek tussen Robert De Niro en Al Pacino in ‘Heat’, vergeet de pissijndialoog tussen Dustin Hoffman en Gene Hackman in ‘Runaway Jury’: in de Nederlands-Amerikaanse coproductie ‘Black Lotus’ deelt onze Kevin Janssens de filmgeneriek met niemand minder dan de übercoole cultacteur Frank Grillo! Knijp ons in de arm! Dat de eigenlijke hoofdacteur van deze misdaadfilm Rico Verhoeven heet, dat de actiescènes nogal amateuristisch in beeld zijn gezet en dat de comic relief beperkt blijft tot twee nonnen die bij het aanschouwen van een gevecht geschokt een kruisteken slaan, kon ons niet deren, zolang we maar een spetterend duel te zien zouden krijgen tussen Frank (hij vertolkt een maffiabaas) en Kevin (hij speelt een flik). Wie schetst onze bittere ontgoocheling toen bleek dat de twee giganten geen enkele seconde samen in één beeldkader te zien zijn. Boe!