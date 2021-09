Opgelet! Deze titels verdwijnen en verschijnen weldra op Netflix

Zonneschuwe lezers, niet getreurd: deze nazomer pakt Netflix uit met enkele hete nieuwe titels. Denk aan: seks, de duivel en feestende tantes. Het enige dat we er voor moeten opgeven is de slechtste animatiefilm in lange tijd.

Deze titels verdwijnen binnenkort van Netflix:

Weinig betreurenswaardige vertrekkers, in deze eerste helft van September. In tegendeel: het vertrek van kinderfilm ‘Despicable Me 3' (½☆☆☆☆) kunnen we alleen maar toejuichen.

3/9 ‘Kicking and Screaming’

4/9 ‘Best of Enemies’

7/9 ‘Despicable Me 3', ‘Dean’

14/9 ‘Russell Peters vs The World (1 seizoen)’, ‘How to Live Mortgage Free with Sarah Beeny (1 seizoen)’, ‘Inside The Freemasons (1 seizoen)’, ‘Three Wives One Husband (1 seizoen)’

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

On the Verge (seizoen 1)

SERIE Komische dramareeks over de vriendschap tussen vier vrouwen van middelbare leeftijd die worstelen met liefde, werk en midlifecrisissen. Van en met Julie Delpy, de muze uit Linklaters’ ‘Before’-trilogie.

Voor fans van: ‘2 Days in Paris’, ‘The Chair’, ‘Living with Yourself’

Waarom kijken? Wij zijn al zesentwintig jaar lang verliefd op Delpy.

Waarom skippen? Als regisseur heeft Delpy zich voorlopig nog niet helemaal kunnen bewijzen.

Te zien vanaf dinsdag 7 september

Into the Night (seizoen 2)

SERIE De allereerste Belgische ‘Netflix original’ - nu ja, het productiehuis is Belgisch - krijgt een tweede seizoen. In seizoen één van de dystopische thriller zagen we hoe de zon plots iedereen doodstraalde, en hoe de passagiers van een vliegtuig aan de dood ontsnapten door immer daar te vliegen waar het nacht was.

Voor fans van: ‘The Mist’, ‘Biohackers’, ‘Snakes on a Plane’

Waarom kijken? Euh... Chauvinisme?

Waarom skippen? Seizoen één was alvast gedoemd om snel weer te verdwijnen in de donkere spelonken van de tv-geschiedenis, aldus onze recensent.

Te zien vanaf woensdag 8 september

Vinterviken (JJ + E)

FILM De tieners John-John en Elisabeth wonen allebei in Stockholm, maar in totaal verschillende sociale klassen. Ze ontmoeten elkaar in Vinterviken, een baai buiten de stad waar jongeren recreatief plonzen, en - u raadt het nooit - worden verliefd.

Voor fans van: ‘Young Royals’, ‘Romeo + Juliet’, ‘Beyond The Lights’

Waarom kijken? De verboden liefde mag dan wel een cliché thema zijn, maar blijft relevant.

Waarom skippen? Het origineel uit 1996 was niet bepaald een goede film.

Te zien vanaf woensdag 8 september

Les femmes et l’assassin

DOCU Franse true crime over Guy Georges, bijnaam Le tueur de la Bastille, die in de jaren 90 zeven vrouwen verkrachtte en vermoordde in Parijs.

Voor fans van: ‘Who Killed Little Gregory?’, ‘Night Stalker’, ‘The Confession Killer’

Waarom kijken? We zagen nog geen true crime op Netflix die zich zo dicht bij huis afspeelde.

Waarom skippen? Met alle true crimetitels op Netflix kan je tegenwoordig een snelweg naar Parijs plaveien.

Te zien vanaf donderdag 9 september

The Women and the murderer Beeld Netflix

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

DOCU Activist Malcolm X en bokser Muhammad Ali waren twee handen op een buik in de strijd om gelijke rechten voor Afro-Amerikanen. Maar door wantrouwen en uiteengroeiende idealen kwam er een abrupt einde aan hun ongeziene vriendschap. In deze documentaire spreken familieleden over de breuk.

Voor fans van: Muhammad Ali, Malcolm X, ‘Who Killed Malcolm X?’

Te zien vanaf donderdag 9 september

Malcolm X & Muhammad Ali Beeld Netflix

Lucifer (seizoen 6)

SERIE Na zes seizoenen kwam er vorig jaar een einde aan de hitserie over de Duivel die in een menselijke gedaante zijn plekje op de aardbol opeist. Een uitstekend einde, trouwens, dat vanaf vrijdag ook op Netflix te zien is.

Voor fans van: De eerste vijf seizoenen van ‘Lucifer’

Te zien vanaf vrijdag 10 september

Lucifer Beeld JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

Kate

FILM In deze explosieve actiefilm vol neonverlichting wordt huurmoordenaar (Mary Elizabeth Winstead) vergiftigd in Tokio. In de 24 levensuren die haar nog resten gaat ze op zoek naar de geheime gifmenger in kwestie.

Voor fans van: ‘Sicario’, ‘Baby Driver’, ‘Only God Forgives’

Waarom kijken? Naast Winstead is ook Woody Harrelson te zien in de film. Knappe cast.

Waarom skippen? Overdreven actiefilms zijn altijd erop of eronder.

Te zien vanaf vrijdag 10 september

Sex Education (seizoen 3)

SERIE Derde seizoen van de plezierige hitserie waarin een groepje scholieren seksadvies aanbiedt tegen betaling. Als we de acteurs mogen geloven, zal er een kleine tijdsprong plaatsgevonden hebben.

Voor fans van: ‘Never Have I Ever’, ‘I am not Okay with This’, ‘Big Mouth’

Waarom kijken? Het tweede seizoen eindigde met een romantische cliffhanger.

Waarom skippen? We hebben intussen ons lesje wel geleerd.

Te zien vanaf vrijdag 17 september

Chicago Party Aunt

SERIE Gloednieuwe animatieserie voor volwassenen, gebaseerd op... een Twitteraccount. @ChiPartyAunt lacht met tantes die hun middelbare leeftijd niet willen accepteren en dan maar gaan feesten tussen de jongeren, in ‘hippe’ kledij en kortpittig kapsel. Nu dus ook te zien als televisiereeks.

Voor fans van: ‘Paradise PD’, ‘Big Mouth’, ‘Hoops’

Te zien vanaf vrijdag 17 september

Verschijnen ook binnenkort op Netflix:

7/9 ‘Untold: Breaking Point’, ‘De Octonauten gaan aan Wal’

8/9 ‘The Circle (seizoen 3)’

10/9 ‘Prey’, ‘Metal Shop Masters (seizoen 1)’

13/9 ‘Countdown: Inspiration 4 Mission to Space (deel 2)’

14/9 ‘You VS Wild: Out Cold’

15/9 ‘Shumacher’, ‘Coach Carter’, ‘Hostel part 2’, ‘Nailed It! (seizoen 6)’

16/9 ‘My Heroes were Cowboys’