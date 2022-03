Opmerkelijk fragment uit VTM Nieuws gaat viraal: ‘De sfeer is goed in Kiev, het zonnetje schijnt, de koffiekoeken zijn lekker’

Afgelopen weekend verscheen correspondent Jan Hunin in VTM Nieuws waar hij van journaalanker Cathérine Moerkerke de vraag kreeg: ‘Hoe is het nu in Kiev?’ Het antwoord dat volgde was redelijk onverwacht. Hunin nam uitgebreid de tijd om het weer te beschrijven en vertelde dat hij van het zonnetje geprofiteerd had door een wandeling te maken: ‘Ik heb ook een hele leuke bakkerij gevonden, waar je lekkere koffiekoeken kan eten.’ Waarop we prompt beelden te zien kregen van die betreffende koffiekoeken, die er, toegegeven, behoorlijk smakelijk uit zagen. ‘Het smelt op je tong,’ aldus Hunin.

Is dit VTM Nieuws, De Ideale Wereld, Het Weer of Komen Eten? Zoveel vragen😳 pic.twitter.com/pLB12LUWFg — Jihad Van Puymbroeck (@Jihad_VP) 14 maart 2022