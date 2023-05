Opmerkelijk: Georges-Louis Bouchez valt af in ‘Special Forces’, plots meer kijkers

Gustaph heeft de verwachtingen op meer dan één manier overtroffen: in de eindstand, met zijn zevende plaats, en in de kijkcijfers. Met ruim 1,3 miljoen kijkers werd zijn finale (★★★½☆), ook een beetje die van Loreen en de Hulk uit IJsland, drukker gevolgd dan die met Jérémie Makiese vorig jaar (1.066.896). Opvallend: terwijl Gustaph het in de halve finale qua kijkcijfers beter deed dan Hooverphonic in 2021, scoorden Alex Callier en co. in hun finale wel hoger (1.440.047).

De reünie-aflevering van ‘De mol’ trok traditiegetrouw minder kijkers dan de ontknoping (1.301.204‏) maar er waren toch meer mensen geïnteresseerd in de manier waarop Comfort iedereen om de tuin had geleid dan in de sabotages van Uma vorig jaar (796.723‏). Het opvallendste cijfer op zondagavond is echter dat van ‘Hoop doet leven’: de herhaling van het portret van Will Tura haalde los 150.000 meer kijkers dan het slot van ‘Arcadia’ (509.726‏). Misschien kunnen de makers van de sf-serie de titel van de documentaire hanteren als motto bij de productie van seizoen twee.

Lees ook: Toos, Comfort en Lancelot uit ‘De mol’: ‘Als de rest netjes was gaan slapen, zaten wij met z’n drieën tot vier uur in de jacuzzi’ Koen Wauters: ‘Bouchez zal zich vast ingeschreven hebben voor ‘Special Forces’ om Vlaamse zieltjes te winnen, maar hoe kun je dan met zo’n houding meedoen?’

Nog opmerkelijk: het vertrek van Georges Louis-Bouchez in ‘Special Forces’ is niet alleen bij de andere kandidaten op gejuich onthaald. Het programma wint in vergelijking met vorige week (589.432‏) namelijk nog eens ruim 50.000 kijkers. Nieuw, maar een eind buiten de top 25: ‘Miljoenenhuizen’ (VTM, ★½☆☆☆), dat 259.000 Vlamingen die hun buik nog niet vol hebben van bakstenen kon boeien.

Beeld VTM

Top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 5 tot en met donderdag 11 mei. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld) 1. Eurovisie Songfestival (VRT 1) 1.320.752‏

2. Thuis (VRT 1) 1.045.849‏

3. Het Journaal (19u) (VRT 1) 976.231‏

4. Chateau Planckaert (VRT 1) 951.332‏

5. De Mol (Play4) 864.703‏

6. Iedereen Beroemd (VRT 1) 808.107‏

7. Een Jaar Op Zee (VRT 1) 776.455‏

8. Sportweekend (VRT 1) 751.197

9. Met De Wind Mee (VRT 1) 699.000‏

10. Blokken (VRT 1) 655.907‏

11. Will Tura, Hoop Doet Leven (VRT 1) 653.402‏

12. Special Forces, Wie Durft Wint (VTM) 637.935‏

13. Het Nieuws (19u) (VTM) 628.095

14. Ons Huis, Nieuw Huis (VRT 1) 591.000‏

15. Familie (VTM) 557.446‏

16. I Can See Your Voice (VTM) 500.775‏

17. The Tower (VRT 1) 487.275‏

18. Spoed 24/7 (VRT 1) 485.738

19. Campus Cup (VRT 1) 471.285

20. Liefde Voor Muziek (VTM) 440.959

21. Het Journaal Laat (VRT 1) 424.863‏

22. #Likeme (VRT 1) 411.501‏

23. Het Journaal (13u) (VRT 1) 409.636

24. Manchester City/Real Madrid (VTM2) 406.000

25. Blind Gekocht (Play4) 404.000

