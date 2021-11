Opmerkelijk succes: deze film is al een week lang de populairste titel op Netflix

Goed nieuws voor mensen die nu al hun kerstboom willen zetten: Netflix is alvast helemaal in de stemming.

In de aanloop naar Kerstmis lanceert de streamingdienst zowat een dozijn films waarin de festiviteiten een hoofdrol te spelen, en de eerste Netflix Original in de productielijn is in ieder geval een succes. ‘Love Hard’, een romantische komedie waarin een jongedame de man die ze online heeft leren kennen op Kerstmis wil verrassen en ontdekt dat ze om de tuin is geleid door diens beste en veel minder aantrekkelijke vriend, kwam vorige vrijdag in de bibliotheek en stond sindsdien onafgebroken aan de leiding. Een verklaring voor het opmerkelijke succes zou natuurlijk ook kunnen zijn dat veel abonnees de titel zagen en dachten dat Netflix voortaan een erotisch segment had.

‘Squid Game’, vorige week op één, zakt naar nummer vier, de film ‘Army of Thieves’ verdwijnt na één week weer uit de lijst. Nieuw in de top 10, naast ‘Love Hard’: het derde en laatste seizoen van ‘Narcos: Mexico’, waarmee een einde komt aan een van de grootste successen uit de beginjaren van Netflix, en de animatieserie ‘Arcane’, die zich afspeelt in het universum van de game League of Legends.

De Netflix-top 10 van vrijdag 12 november

1 'Love Hard’

2 ‘Dynasty’ - seizoen 4

3 ‘Squid Game’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 ‘You’ - seizoen 3 (lees hier onze ★★★1/2☆recensie)

5 ‘Narcos: Mexico’ - seizoen 3

6 ‘Arcane’

7 ‘Locke & Key’ - seizoen 2

8 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

9 ‘Paw Patrol’

10 ‘The Harder They Fall’