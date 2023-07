‘Oppenheimer’ is geen film, het is een topzwaar hoorcollege dat een té grote geestelijke inspanning vergt

‘t Kan verkeren. Toen Christopher Nolan twee jaar geleden onthulde dat zijn volgende film ‘Oppenheimer’ zou heten, sprongen wij eerlijk gezegd niet onmiddellijk een gat in de lucht. Een historisch correcte, dialooggedreven, op het meer dan 700 bladzijden tellende boek ‘American Prometheus’ gebaseerde biopic over de uitvinder van de ouderwetse atoombom?

Het klonk ons nét iets minder begeesterend in de oren dan ‘tijdreiziger vecht voor het voortbestaan van de wereld’ (de pitch van ‘Tenet’) of ‘astronaut gaat in het heelal op zoek naar een nieuwe thuiswereld’ (‘Interstellar’). Maar zie! Nu de aardkloot door toedoen van ene Vladimir P. opnieuw op de rand van de totale nucleaire vernietiging balanceert, is ‘Oppenheimer’ ineens een dwingende, perfect bij de tijdgeest passende, van hoge urgentie doordrongen film geworden waarin men de Doemdagklok luid kan horen tikken.

Uiteraard kon Nolan tijdens het schrijven van het script - hij liep trouwens al járen rond met het idee voor een film rond Robert J. Oppenheimer - niet bevroeden dat de atoomdreiging vandaag weer alomtegenwoordig zou zijn: de man beschikt wel over tonnen talent, maar níet over een glazen bol. Dat ‘Oppenheimer’ door de inval in Oekraïne eensklaps aan gloeiende relevantie heeft gewonnen, toont misschien wél aan dat grote kunstenaars zoals Nolan over een geweldig instinct en over een zekere visionaire kracht beschikken. Of over een flinke dosis geluk, dat kan ook.

Wat er ook van zij: in wat zonder de minste twijfel de indrukwekkendste, de angstaanjagendste en de diepst in de ziel grijpende scène uit de hele film mag worden genoemd, de ontploffing van de eerste atoombom in de woestijn van New Mexico op 16 juli 1945 om 5u30 in de ochtend, vangen we een verkillende glimp op van Armageddon. Zoals gefilmd door Nolan met zijn IMAX-camera’s, groeit die atoomexplosie - een reusachtige vuurgloed die hallucinant afsteekt tegen het zwarte firmament - uit tot een demonstratie van vreselijke pracht; ‘een openbaring van goddelijke kracht’, zoals een waarnemer het vanachter z’n beschermende lasbrilletje omschrijft.

‘Oppenheimer’ handelt evenwel niet alleen over de door Oppenheimer geleidde totstandkoming van de eerste plutoniumbom: Nolans ambitie is véél en véél weidser dan dat. Zijn drie uren durende biografische epos schetst een uiterst grondig en breedvoerig totaalportret: we horen de jonge Oppenheimer (Cillian Murphy) als student in Cambridge en Leiden praten over energiegolven en afkoelende sterren; we zien hoe hij een twijfelachtige relatie aangaat met een psychologisch getormenteerde dame (Florence Pugh vertolkt Jean Tatlock); en we zien uiteraard hoe hij de leiding op zich neemt van een groep atoomwetenschappers die in het kader van het Manhattanproject in een afgelegen woestijnbasis bouwen aan de eerste kernwapens.

Nolan toont ook hoe zijn protagonist na de bommen op Hiroshima en Nagasaki in de greep komt van de folterende wroeging, én hoe de ouder wordende Oppenheimer - in sommige shots akelig goed lijkend op minister Frank Vandenbroucke! - in de jaren 50 in een reeks hoorzittingen aan de communistische schandpaal wordt genageld. Een hele hap dus, en daarenboven zou Nolan natuurlijk Nolan niet zijn indien hij net zoals in ‘Dunkirk’ en ‘Inception’ al die verhaallijnen niet op a-lineaire wijze door elkaar zou laten lopen.

Nu wilden wij ‘Oppenheimer’ zó graag geweldig vinden: we hadden zelfs al stiekem vijf sterren gereserveerd. Alleen gebeurde er tijdens ‘Oppenheimer’ iets wat tot nu toe in Nolans machtige oeuvre nog maar héél weinig is voorgevallen: de film speelde ons halverwege kwijt. Nooit gedacht dat het hém ooit zou overkomen, maar het lijkt erop dat de cineast zich aan zijn onderwerp heeft vertild. Grof gezegd komt het erop neer dat Nolan drie uur lang zóveel namen, personages, data, feiten en brokjes geschiedkundige informatie over ons heen zit te kieperen, dat ons brein op zeker ogenblik letterlijk begon te tollen. ‘Oppenheimer’ is geen film, het is een topzwaar hoorcollege dat wat ons betreft een té grote geestelijke inspanning vergt.

Een vergelijking met ‘JFK’ dringt zich op: ook die film, waarin de moord op president John F. Kennedy wordt ontrafeld, liet ons door bergen informatie ploegen, met dat verschil dat regisseur Oliver Stone op de één of andere manier altijd het glasheldere overzicht wist te bewaren. Nolan daarentegen speelt zijn greep op zijn té complexe materiaal in de tweede helft onherroepelijk kwijt en eindigt met een onontwarbaar filmisch kluwen waarin een kat zijn jongen niet meer terugvindt.

In zekere zin ontpopt Nolan zich in die tweede helft zelfs tot de Michael Bay van het ernstige filmdrama: zoals Bay in ‘Armageddon’ de actieflitsen in de hem kenmerkende migraineverwekkende stijl aan elkaar reeg, zo laat Nolan de praatscènes en de flashbacks in honderden korte cuts zó snel aan je netvlies voorbij razen dat er een afstompend, Bay-achtig effect ontstaat.

Beeld rv

Slécht kunnen we ‘Oppenheimer’ niet noemen: er wordt door de wijdlopige cast (Robert Downey Jr.! Emily Blunt! Matt Damon! Jason Clarke! Kenneth Branagh! Er blíjven in de loop van het verhaal maar bekende koppen opduiken!) uitstekend geacteerd, met een speciale vermelding voor de hoofdacteur. Nolan schreef het script met Cillian Murphy in zijn achterhoofd, en de acteur uit ‘Peaky Blinders’ dankt hem voor het vertrouwen met een schitterende vertolking. Occasioneel zagen we ook ijzersterke dialoogscènes (de ontmoeting tussen Oppenheimer en president Truman!), en de sombere slotbeelden zetten aan tot donkere mijmeringen over het einde van de mensheid.

Nolan blijft absoluut één van onze favoriete regisseurs, maar voor het eerst sinds héél lang heeft hij een film gemaakt waarin we ons niet konden verliezen. Barbie lacht in haar roze handschoen.