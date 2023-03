Oscar-winnaar ‘Everything Everywhere All at Once’ is een uit zijn voegen barstende fantasyfilm die ons als gekken deed tasten naar de Dafalgan

Zelfs Morpheus krijgt deze hype niet uitgelegd.

U vond de 1001 dimensies doorklievende reis van Stephen Strange in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ al vermoeiend? Wacht tot u wordt meegesleurd door deze 140 minuten durende brok waanzin die dankzij een lawine aan euforische kritieken in de VS wist uit te groeien tot een hype. Het eerste uur telt nog enkele inventieve vondsten (het martial arts-gevecht met de heuptasjes!), maar in de totaal overladen tweede helft krijgen we zóveel gekte over ons heen – van hotdogvingers over een potje buttplug-kungfu tot kleffe levenslessen – dat ons afgepeigerde brein ‘Stop!’ zei. Misschien beleeft een andere versie van onszelf ergens in het multiversum met ‘Everything Everywhere All at Once’ de trip van zijn leven, maar in dít universum zagen wij een uit zijn voegen barstende fantasyfilm die ons als gekken deed tasten naar de Dafalgan.