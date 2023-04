Otto-Jan Ham: ‘Op een schaal van nul tot Ben Crabbé heb ik nog altijd veel groeimarge’

Omdat hij op vakantie in Frankrijk vergeten was zich in te smeren – zo kennen we ’m – staat Otto-Jan Ham ons met een roodverbrand hoofd te woord over het nieuwe, in een hertimmerd decor om zich heen grijpend seizoen van ‘De Campus Cup’. Het vijfde alweer: spreken we dan over a) een tinnen editie, b) een lustrumeditie, c) een parelmoeren editie of d) een butylrubberen editie?

OTTO-JAN HAM «Een lustrumeditie, meneer de quizmaster.»

HUMO Correct!

HAM «Ik had er zelf niet zo bij stilgestaan, maar het klopt: dit ís het vijfde seizoen. Een goed teken, me dunkt: ik krijg zo stilaan het gevoel dat dit weleens een tijdloze formule zou kunnen zijn. Het hoeft niet per se met mij te zijn als presentator, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ‘De Campus Cup’ nog heel wat seizoenen verder kan.»

HUMO Destijds was het je eerste klus als quizmaster. Ben je er beter in geworden, vind je?

HAM «’t Zou maar erg zijn mocht ik géén progressie gemaakt hebben, natuurlijk. Maar ik denk dat ik, op een schaal van nul tot Ben Crabbé, nog altijd veel marge heb: ik blijf te veel in mijn handen wrijven, en ik kan mijn neiging om constant grapjes te maken nog steeds niet beteugelen. Nu, toevallig kreeg ik vandaag een persbericht onder ogen, en daarin stond achter mijn naam ‘(43)’. Klopt niet – ik ben 44 – maar ik dacht wel: tiens, nu ben ik écht op quizmasterleeftijd gekomen.»

HUMO Je bent een kwarteeuw ouder dan het gros van de kandidaten: het begint inderdaad te tellen.

HAM (knikt) «Van het vorige seizoen herinner ik me een aflevering waarin geen enkele van de acht studenten van Red Hot Chili Peppers had gehoord. Ik kon alleen maar denken: laten we ervoor waken dat we onszelf niet te veel als maatstaf nemen bij het opstellen van de vragen. Maar dit seizoen ging het even over Judas Priest, en de kandidaat in kwestie kende die band zowaar.»

HUMO Het komt helemaal goed met die jeugd van tegenwoordig.

HAM «Echt, hè? Zeker als je kijkt naar hun mondigheid, hun spontaniteit en hun gevoel voor humor. Eigenschappen die hen in het leven wellicht een pak verder zullen brengen dan hun parate kennis.»

HUMO Worden er ook dit keer weer gastcolleges verstrekt?

HAM «Nog niet zo’n klein beetje. Waar ik zelf erg blij mee ben: we hebben mijn nieuwste bff Brandon Wen – ik ken ’m van ‘Viva la feta’ – bereid gevonden om in de grote finale een college te komen geven over hoe je 48 uur op een Grieks eiland doorbrengt met Jani Kazaltzis. Of over de Belgische modegeschiedenis, daar wil ik van af zijn.

»Er passeert trouwens nog meer schoon volk de revue: niemand minder dan Gustaph komt al zingend voor stoorzender spelen tijdens één van de zogeheten block-outs. Zijn laatste repetitie vóór de Grote Dag.»

HUMO Als hij het Eurovisiesongfestival wint, zal het daaraan gelegen hebben.

HAM «Nee, je zegt het verkeerd. Dát hij wint, zal daaraan gelegen hebben. Zjust is zjust, hè.»

‘De Campus Cup’

Eén, maandag 24 april, 21.35