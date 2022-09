‘Over eten’ toonde ons een glimp van waarom Erik Van Looy weer single is, zo is tien vodka-Red Bulls op één dag geen goed idee

Het was een avond vol eetproblemen, gisteren op Eén: in ‘Pano’ ging het over hoe tijdens de pandemie het aantal eetstoornissen onder jongeren is toegenomen en vlak daarvoor trok de ploeg van ‘Over Eten’ samen op pad met een man die lijkt opgetrokken uit licht verontrustende eetgewoontes: Erik Van Looy.

Twaalf uur lang mocht Danira Boukhriss Terkessidis volgen wat de quizmaster allemaal op zijn bord legt, en wat niet. Het begon met een ontbijt in het Rivierenhof in Antwerpen waar Van Looy de dag op traditionele wijze opende met een boterham met confituur én hagelslag, onder het motto ‘Wat lekker is, kan even goed in de mond samenkomen als in de maag’. Daarna trokken beiden naar de supermarkt voor wat kant en klare maaltijden, een familiepakket cola, gesuikerde slagroom voor bij het ijsje dat de presentator dagelijks naar binnen werkt en enkele welgemikte verwensingen richting de groenteafdeling - ‘Ik snap niet dat ze dat ooit hebben uitgevonden’, aldus Van Looy over een onschuldige paprika. We leerden dat de man al 54 jaar naar hetzelfde Italiaanse restaurant gaat en er al even lang hetzelfde gerecht bestelt - scampi fritti en scaloppa parmigiana met tomatensaus en ‘gebakken patatjes’- en alles eindigde in de bioscoop, waar hij een vurig pleidooi hield voor eten en drinken tijdens een filmvertoning en dat meteen kracht bij zette middels een grote beker cola en ijspralines.

Dat Van Looy net deze week Danira achter zich aan kreeg is geen toeval, want de hele aflevering draaide rond het ingrediënt waar de meeste Vlamingen misschien niet zo afkerig tegenover staan als hij maar toch een kleine haat-liefdeverhouding mee hebben: groenten. De aanbevolen portie die elk van ons daar dagelijks van binnen zou moeten krijgen, bedraagt driehonderd gram, wat neerkomt op een halve bloemkool of een paar tomaten. Geen onoverkomelijke hoeveelheid maar de gemiddelde Vlaming komt er niet aan - al geven we toe dat Van Looy op zijn eentje het gemiddelde wellicht flink naar beneden haalt. Waarom vormen groenten voor zoveel mensen een struikelblok op tafel, vroegen Danira en Kobe Ilsen zich af, en hoe komt het dat we als tussendoortje sneller naar een suikerwafel grijpen dan naar een handvol kerstomaten.

Voor het antwoord moeten we, aldus voedingsdeskundige Willem De Keyzer, kijken naar hoe onze hersenen gevormd zijn. Vandaag zijn suikers en vetten veel overvloediger aanwezig dan in de prehistorie, maar ons brein is nog altijd hetzelfde als dat van een oermens en wordt dus blij van junkfood en niet van groenten. Bovendien hebben die laatste vaak een bittere smaak, wat vroeger betekende dat iets giftig kon zijn. Aan onze hersenen valt moeilijk iets te veranderen maar aan een bittere smaak wel, bleek toen Kobe op bezoek ging bij witloofboer Bart. Die legt zich toe op het kweken van kleine stronkjes die een stuk minder bitter zijn dan hun grote broers en dus beter aangepast zijn aan de smaakpapillen van de consument. Bij wijze van experiment kapt hij soms zelfs wat suiker of - Van Looy zal het graag horen - cola door het water voor de witloofwortels, om een product te krijgen waar ‘de bitterheid van dertig jaar geleden uit verdwenen is’.

Op het moment dat Kobe de hangar waar het witlof gekweekt werd weer achter zich liet, kwamen boer Bart en zijn stronkjes me voor als een goede samenvatting van waar ‘Over eten’ zelf voor staat. Net zoals Bart de bitterheid uit de groente weg filtert omdat de consument die niet meer zou lusten, probeert ‘Over eten’ de moderne kijker aan zich te binden door diepgang te vermijden en zoveel mogelijk rubriekjes en reportages in drie kwartier te stouwen. Er passeerde in de aflevering een quizje waarbij mensen op straat moesten raden welke groenten evenveel calcium bevatten als een glas melk, er waren kookrubrieken met tips voor een ‘tray bake’ en betere snijtechnieken, er kwam iemand uitleg geven over groenten met vreemde kleuren en vormen, er was een reportage waarin groentewraps werden ontleed en het eindigde met een parodie op het legendarische reclamefilmpjes voor Cola Light, ditmaal met Kobe en Danira als sexy groenteboeren.

Het langste item, veruit, was de reportage met Erik Van Looy, terwijl daar in het grote geheel net het minst uit te leren viel, behalve dan dat tien vodka Red Bulls op een dag drinken geen geweldig idee is. Uiteindelijk bleef er van ‘Over eten’ weinig hangen, behalve dan de vaststelling dat er zelfs aan een aflevering die helemaal rond groenten draait best wel wat meer vlees mag zitten.