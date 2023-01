Paardenvriend over ‘Het verhaal van Vlaanderen’: ‘Wat ze paarden hebben laten doen voor de Antwerpse kathedraal, is dierenmishandeling’

Het nieuwe jaar zit nog in de pampers, maar het programma van het jaar is al bekend: ‘Het verhaal van Vlaanderen’. Dat is alvast de mening van de gemiddelde paardenliefhebber. Want je ziet er boeren en monniken, geile bisschoppen, lijfeigenen, schilders en blonde deernen die krijsend door de velden rennen, achternagezeten door buitenlandse soldaten. De enige constante zijn die massaal aanwezige paarden. En dan vraagt een mens zich af: wat zou Vlaanderen zijn zonder onze hinnikende uitslovers?

Wout Versmeus (paardenvriend) «Niks! Vlaanderen zou helemaal niets zijn zonder paarden!»

HUMO Ik had al zo’n vermoeden.

VERSMEUS «De feiten spreken geen boekdelen, maar hele bibliotheken. Reed Maria van Bourgondië op een fiets? Werd de koets van keizer Karel getrokken door gordeldieren? Neen! Onze heersers zouden nergens geraakt zijn zonder onze galopperende vrienden. Maar de grootste verwezenlijking van onze vriendelijk briesende gewervelden is de Antwerpse kathedraal.»

HUMO Hoezo en waarom en dergelijke?

VERSMEUS «Die toren! Zo’n ding in elkaar steken is niet zo moeilijk. Je hebt een werf van pakweg 140 meter nodig, en een hoop stenen. Maar zet dat maar eens overeind! Volgens mijn berekeningen hebben tweehonderd boerenpaarden continu aan polsdikke touwen staan trekken, driehonderd jaar lang, tot het ding rechtop stond.»

HUMO Drie eeuwen! Dat is een hele tijd. Maar waarom hebben ze die toren niet gewoon verticaal gebouwd?

VERSMEUS «Omdat ze bovenaan wilden beginnen. Een verstandige keuze, want daardoor krijg je een goed zicht op de lengte. Als je op een klassieke manier begint met een toren van 10 vierkante meter en je krijgt in de smiezen dat hij te smal is om stabiel te zijn, is dat ding misschien al tientallen meters hoog, en dan sta je daar.»

HUMO Wat hebben paarden nog meer verwezenlijkt op Vlaamse bodem?

VERSMEUS «Weinig, omdat de Vlaming het paard nooit serieus heeft genomen. Heb je die garnaalvissers in Oostduinkerke weleens gezien?»

HUMO Die kerels die op een paard de zee in rijden om garnalen te vangen?

VERSMEUS «Dat is natuurlijk bespottelijk. Van één zo’n paard kun je meer kroketten maken dan van wat zo’n beest tijdens zijn hele leven vangt. Die paarden zijn ook niet geïnteresseerd in garnalen: ze eten geen schaaldieren. Dus wat drijft die beesten naar de zee?»

HUMO Pootjebaden?

VERSMEUS «Niet zwanzen, hè! Zwanzen is trouwens een vroegmiddeleeuws werkwoord voor de staartbeweging waarmee een paard aangeeft dat iemand flauwekul verkoopt. Nee, die paarden, en dat zie je nog steeds als je naar het virtuoze neusvleugelgesnuffel kijkt, ruiken de overkant!»

HUMO Engeland?

«Nu onderschat je die dieren. Nee, ze ruiken Amerika, de eindeloze prairies waar het heerlijk grazen is. Ze ruiken een toekomst! Als die Oostduinkerkse vissers die paarden hun gang hadden laten gaan, zouden die beesten vast een weg vinden. Ze zouden, fijngevoelig als ze zijn, een traject hebben gevonden om van de Belgische kust naar Florida te waden. Mits voldoende vertrouwen hadden de Merovingers Amerika al ontdekt. Maar ja, ze hebben die beesten dus misbruikt om torens rechtop te zetten. Qua dierenmishandeling kan dat tellen. Nee, het verhaal van Vlaanderen is een geschiedenis van wreedheid en domheden. Gelukkig draven er veel paarden in op, anders was het niet om aan te zien.»

‘Het verhaal van Vlaanderen’, Eén, zondag 1 januari, 20.05