‘Pam & Tommy’ op Disney+ geeft Pamela Anderson eindelijk eerherstel

De seksvideo van Pamela Anderson en Tommy Lee was dé mediahype van de jaren 90, en zelfs een bepalend moment in de populaire cultuur. Niet alleen omdat het internet voor het eerst een doorslaggevende rol speelde in hoe de ‘sextape’ de wereld rondging, ook in de manier waarop Anderson werd behandeld. De gevolgen waren heftig: Pamela werd nog beroemder dan ze al was, en het huwelijk kwam in zwaar weer. Tommy bleek bovendien over losse handjes te beschikken, iets wat hem destijds niet eens echt kwalijk werd genomen. In 1998 gingen de twee uit elkaar.

Lees ook: Negen waargebeurde series om te bekijken na ‘Pam & Tommy’ en nee, dat bedoelen we niet

Over deze geschiedenis gaat ‘Pam & Tommy’, een miniserie van Disney+, waarvan de eerste drie afleveringen nu te zien zijn. De serie vertelt wat er gebeurde, neemt de tijd om de relatie tussen Pam & Tommy uit te diepen - de twee ontmoeten elkaar bij toeval in een club, en zijn nauwelijks vier dagen later al getrouwd - en laat zien dat er een misdaad schuilging achter de ‘release’ van de tape. De gesjeesde klusjesman Rand Gauthier (een goede Seth Rogen, tevens producer van dienst) steelt hem uit de kluis van Tommy Lee; de schimmige pornowereld van LA doet de rest. Ook krijgen we een inzicht in de types die om de twee heen cirkelen en cirkelden: persmensen, bandmaats en hun beider entourages, waarvan de meiden Pam willen beschermen, en de mannen Tommy vooral aanmoedigen nog gekker te doen dan hij al is. Een strijd tussen de seksen, dus.

‘Pam & Tommy’ wil bovenal eerherstel voor Anderson, een veel slimmere en meer gedreven vrouw dan de publieke opinie toen leek te willen accepteren. Lily James speelt haar, en ze doet dat geweldig. Niet alleen is de gelijkenis ongelooflijk, ze weet vooral schijnbaar moeiteloos de gevoeligheden én tegenstrijdigheden van het karakter te vertolken. Pam is een lief mens, met een hart van goud, die tegelijk de onbedwingbare neiging lijkt te hebben om met ‘bad boys' om te gaan. Ze is ook een gedreven performer, die graag hogerop wil. Een van de beste scenes is die waarin ze zich voorbereidt op een lange monoloog voor ‘Baywatch’. Ze is echt trots, maar op de set krijgt ze te horen dat de regie (oude mannen in Hawaii-blousen) toch liever een close-up van haar kont tonen, want ‘dat is gewoon sterker’. De verbijstering op het gezicht van James mag haar gerust een Emmy opleveren, wat ons betreft.

Op die momenten is ‘Pam & Tommy’ op zijn sterkst: Pam, als mens van vlees en bloed, en Tommy (Sebastian Stan) als een karikatuur, een dubieus stripfiguur, een lege huls. De serie weet sterke momenten aardig af te wisselen met humor en pure kitsch – sommige scenes lijken wel uit ‘Entourage’ geplukt, maar brengt over de hele lijn een mooie, gelaagde blik op de gebeurtenissen. ‘Pam & Tommy’ speelt op een kantelpunt, het begin van een heel nieuwe wereld: door de opkomst van het internet was niemand, beroemdheden voorop, nog veilig voor het lekken van privémateriaal. Maar, zo is de duidelijke ‘bottom line’ van de serie, dat was en blijft altijd een misdaad en geen entertainment.