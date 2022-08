‘Pano’ graaft naar vervuiling in Vlaanderen: ‘De laksheid van de overheid is opvallend’

Het gepiep dat u momenteel hoort, is afkomstig van beleidsmakers die zenuwachtig op hun bureaustoel heen en weer schuifelen: samen met het nieuwe tv-seizoen maakt immers ook ‘Pano’, het onderzoeksmagazine van de VRT-nieuwsdienst dat de afgelopen jaren meer dan één wantoestand blootlegde, weer zijn opwachting. De volgende weken werpt de redactie zich onder meer op de innige verstrengeling tussen politici en projectontwikkelaars en op de plaats van mensen met een beperking in het onderwijs, maar ze trappen af met een in alle opzichten diepgravende reportage over de vervuiling in Vlaanderen.

HUMO Vorig seizoen hadden jullie een aflevering rond de PFOS-vervuiling in Antwerpen en elders: is dit een uitloper daarvan?

FABIAN LEFEVERE (reportagemaker) «Je kunt het zo wel noemen, ja. Tijdens de research voor de PFOS-aflevering werden we constant aangesproken over andere vormen van vervuiling, en al snel was duidelijk dat het probleem in Vlaanderen veel breder gaat dan PFOS en de Oosterweelverbinding, twee onderwerpen die vaak in het nieuws komen. Dus hebben we besloten om nog een reportage te maken, meer bepaald over de staat van stortplaatsen in Vlaanderen en bodemverontreiniging.»

HUMO En is er rond dat onderwerp beter nieuws te brengen?

LEFEVERE «Helaas, de pijnpunten zijn dezelfde als die bij het PFOS-schandaal. Opnieuw valt het gebrek aan reactie vanuit de overheid op, hoe er dingen blijven liggen waarvan iedereen weet dat ze gevaarlijk zijn. We gaan bijvoorbeeld naar een stortplaats in West-Vlaanderen die zich in een heel delicaat gebied bevindt. Daarover meldde de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam al in 2016 in een rapport dat ze er schadelijke stoffen had gevonden, maar als je dan vandaag, zes jaar later, navraagt wat er sindsdien gebeurd is, blijkt het antwoord: weinig. En er zit nog een ander extremer geval in de reportage, waar ik nu nog niets over kan zeggen, dat exemplarisch is voor de laksheid.

»Het tweede probleem, dat ik eigenlijk even erg vind, is het gebrek aan communicatie. We hebben zelfs gemerkt dat na de PFOS-reportage de angst om naar buiten te komen nog groter is geworden. Niemand wilde getuigen voor de camera, ook niet anoniem.»

HUMO Hebben jullie op de aflevering over PFOS van het vorige seizoen veel respons gekregen?

LEFEVERE «Er zijn veel reacties binnengekomen, maar dat was niet te vergelijken met de ware stortvloed die we over ons heen hebben gekregen na de uitzending over machtsmisbruik in het universitair onderwijs. Ontelbaar veel kijkers hebben ons toen verhalen verteld over wat henzelf overkomen is. We wisten natuurlijk wel hoe groot het probleem was, maar dat drukte ons nog maar eens met de neus op de feiten. En het bewees vooral hoe urgent dat probleem voor veel mensen nog altijd is, en dat zij een oplossing willen. In die zin was de reactie van de universiteiten nogal mager: de KULeuven heeft bijvoorbeeld nog altijd niet gereageerd. Zo blijft de frustratie groot.»

Pano: Vlaanderen vervuild

Eén, woensdag 31 augustus, 21.35