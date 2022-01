Partner van Peter R. de Vries treedt uit de schaduw: ‘We hadden net de stap gezet om te gaan samenwonen toen zijn zoon belde dat hij was neergeschoten. Een nachtmerrie’

Ze treedt vanavond uit de anonimiteit. De partner van Peter R. de Vries werkte mee aan een documentaire over haar en de vermoorde Nederlandse misdaadjournalist. Om hun liefde te eren. AD.nl zag de docu en sprak met de maker Simon Vuyk.

‘De liefde van Peter en mij. Zes prachtige en intense jaren laten zich misschien het beste beschrijven aan de hand van de vele brieven die hij me schreef.’



Het zijn de woorden van de partner van Peter R. de Vries tijdens de uitvaart op 22 juli 2021 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het is het begin van de indrukwekkende documentaire De partner van Peter R. de Vries (Vertrouwelijk!), die zondagavond bij WNL wordt uitgezonden. Daarmee treedt zij definitief uit de schaduw van de anonimiteit.



‘Ik ben zelf ook werkzaam in de media. Ik heb een lange weg afgelegd om te komen waar ik ben. Dat heb ik alleen gedaan. Ik wilde niet dat mensen zouden zeggen: dat heeft Peter voor haar geregeld. Een andere reden om de documentaire te doen is dat onze relatie veel te mooi, uniek en bijzonder was. Als je een relatie hebt, waarbij sprake is van leeftijdsverschil, dan zijn er heel veel vooroordelen. Liefde, daar denken mensen niet zo snel aan. Hij had een bloedhekel aan de roddelpers. Wilde niet dat onze liefde bezoedeld zou worden.’

Blikseminslag

Het is de voornaamste reden waarom ze nu naar voren stapt. Om haar verhaal over hun liefde te vertellen’, zegt Simon Vuyk. De criminoloog en onderzoeksjournalist kende Peter R. de Vries sinds begin jaren 90, toen hij bij het televisieprogramma TROS Crime Time ging werken. De twee werden uiteindelijk vrienden. Ook met de partner van De Vries kreeg Vuyk een band. Na het overlijden van Peter R. trokken ze samen op. Toen zij tot de conclusie kwam dat ze haar verhaal wilde vertellen, kon dat maar op één manier. ‘In een documentaire, want dan kun je context geven. Dat besluit viel uiteindelijk pas in december definitief.’

‘We waren samen van plan om op een waardige, mooie manier uit de anonimiteit te treden. We zouden dit jaar gaan trouwen. Die plannen zijn ons ontnomen. Nu ben ik in een andere werkelijkheid beland. Die nieuwe werkelijkheid vereist nieuwe beslissingen. Dat past vooral bij Peter. Hij was van het zelf bepalen, op welke manier en wanneer. En als het dan naar buiten kwam, dan moest het staan als een huis.’

Ze leerden elkaar kennen in een visagieruimte. Vuyk neemt haar mee terug naar die plek.

‘Ik werd opgemaakt toen Peter binnen kwam. Hij keek me via de spiegel aan en glimlachte. Als ik het vertel voel ik het weer. Kippenvel. We hebben dat moment echt heel vaak teruggehaald. En hij zei: ‘Kon ik dat maar opnieuw beleven’. Hij noemde het een blikseminslag.’

Vier dagen later spraken ze af. Een intense liefde ontwikkelde zich. De eerste aan wie Peter R. de Vries haar voorstelde, was Vuyk. ‘Luttele weken nadat zij elkaar voor het eerst ontmoet hadden. De vonken vlogen ervan af’, zegt Vuyk die in de documentaire ook drie vrienden van haar aan het woord laat. ‘Ik begrijp heel goed dat ze Peters andere kant wil laten zien. Hoe hij thuis was en hoe bijzonder hun liefde was’, zegt haar vriendin. ‘Door die anonimiteit leek het alsof ze niet bestond.’

Het besloten afscheid van Peter R. de Vries in Carré. Beeld RTL/William Rutten

Kinderwens

In de documentaire zien we Peter R. de Vries op de motor naast een auto waar zij in zit. Nederlands beroemdste misdaadverslaggever zwaait, straalt en geeft haar een handkus. ‘Zo had ik Peter nog nooit gezien’, bekent Vuyk. Toch gingen de twee in 2017 kort uit elkaar toen zij, begin dertig, haar kinderwens bekendmaakte.

‘We hebben geprobeerd afstand te nemen van elkaar. Elkaar los te laten. Dat was niet echt succesvol. Peter zei: ‘Ik voel me geamputeerd zonder jou. Alsof je een deel van jezelf mist. Nu weet ik écht hoe dat voelt.’



Ze vertelt over de reizen die ze samen maakten in het buitenland. Waar ze minder op hun hoede hoefden te zijn. Over zijn huwelijksaanzoek.

‘Ik ging na mijn werk naar hem toe. Hij ging niet naast me zitten, maar tegenover me op de grond. Niet op één been. Toen pakte hij mijn handen en hij keek me aan. Een heel mooie zachte blik in zijn ogen. Hij legde mijn handen tegen zijn gezicht en zei: ‘Zou je met mij willen trouwen?’ Ik heb hem eerst een beetje geplaagd. ‘Laat me denken’. Maar uiteindelijk zei ik ja.’

Mijn Grote Liefde

De huwelijksdatum stond nog niet vast, maar het zou in 2022 gebeuren. In Wenen kochten ze armbanden die ze in Amsterdam wilden laten graveren. Met MLG erin, Mijn Grote Liefde. Lange tijd kwam dat er niet van. Tot juni vorig jaar. Volgens het graveerbedrijf zou het ‘een weekje’ duren, maar dat werd langer.

‘Pas op 26 juni hebben we ze opgehaald. Toen moesten we nog twintig minuten wachten. Omdat het lekker weer was, zijn we een ijsje gaan halen. Hebben we gelopen. Anoniem, ja. Niet bezig met anonimiteit of veiligheid, maar met ons reisje volgend weekend naar Berlijn. Nu blijkt dat de telefoon van de man, die hem heeft achtervolgd op 23 en 28 juni, op 26 juni ook contact heeft gemaakt met de zendmast. Hij was hier in de buurt. Toen ik dat hoorde dacht ik wel: wij waren bezig met de toekomst, terwijl het plan om hem af te maken klaarlag.’

Ze hadden net de stap gezet: Peter R. de Vries en zijn partner zouden gaan samenwonen. Op 6 juli 2021 hadden ze een bezichtiging. De misdaadjournalist was die avond te gast in een uitzending van RTL Boulevard, terwijl zij al op weg was. Onderweg belde de zoon van Peter. Hij had gehoord dat zijn vader was neergeschoten.

‘Ik dacht eerst: dat kan niet, dat moet een zieke grap zijn. Ik ging langs de weg staan en toen heb ik Peter gebeld. Hij nam niet op. Toen wist ik dat het niet goed zat. Ik was op een paar kilometer afstand van het huis dat we zouden bekijken. Een nachtmerrie.’

Vuyk neemt haar mee terug naar de plek waar ze reed. Naar het ziekenhuis waar ze negen dagen tussen hoop en vrees leefde.

‘Ik voelde aan zijn armen en voelde zijn warmte. Dat gaf me hoop. De warmte, zo vertrouwd. Ik dacht: het komt goed. Hij is er en hij blijft. De artsen vertelden me: er is een wonder nodig.’

Op 15 juli moest ze hem laten gaan.

'Wil je in het harnas sterven?’

Vuyk zegt: ‘Nederland mag weten dat het verhaal van Peter zo nóg completer is. Nu snap je nog beter hoe hij persoonlijk zo goed met de familie Verstappen kon zijn. Peter was een intens lieve man. De partner en ik, we hebben het er heel vaak over gehad: ja, dit zou Peter gewild hebben. Als ik er niet voor mezelf voor honderd procent van overtuigd zou zijn dat Peter dit had gewild dan had ik dit niet gedaan. En voor mij was het ook: dit is wat ik na zijn dood als vriend nog kan doen.’

Op 18 oktober vorig jaar was de eerste zitting van het proces van de twee verdachten. Vuyk gaat met haar terug naar het moment dat de kroongetuige in het Marengo-proces vraagt hem bij te staan. Peter en zij hebben ‘veel pittige gesprekken.'

‘Mijn eerste vraag was: 'Wil je in het harnas sterven?' 'Ben je gek geworden, natuurlijk niet’, zei hij. 'Maar waarom wil je dit dan?' Iedere keer was het antwoord: ‘Het gaat mij om het overheidssysteem dat bedoeld is om mensen te beschermen die dat nodig hebben, maar iedere keer weer faalt. Daar wil ik wat aan doen.’

Ze spraken vaak over beveiliging.

‘Er wordt nu heel vaak geroepen: Peter wilde geen beveiliging. Ik vind dat best wel pijnlijk om dat steeds te horen, want het klopt gewoon niet. Hij wilde geen persoonsbeveiliging. Laat dan je vaste routes beveiligen, zei ik. Toen zei hij: ‘Dat doen ze niet. Het is alles of niets’. En alles is dan dat je de sleutel van je leven, van je vrijheid afgeeft aan de overheid, waarbij je letterlijk geen stap buiten je voordeur zet zonder tien van die enorme spierballen om je heen. Of je bekijkt het maar.’

‘Ze wisten hoe groot het gevaar was. Dan vraag ik me af: waarom was dat niet vanaf het allereerste moment een keiharde voorwaarde: Van: als je die weg wil bewandelen dan kan dat alleen maar met beveiliging. Ze hadden allerlei argumenten om hem tegen te willen houden, maar de echte reden was natuurlijk dat ze geen pottenkijkers wilden. Ze wilden niet dat er nog meer misstanden van dat falende systeem naar buiten zouden komen. Dat was de reden om hem geen toestemming te geven om de kroongetuige bij te staan en niet de veiligheid.’

Peter R. de Vries en Simon Vuyk. Beeld WNL

Afgeslacht

Peter was aan het veranderen, zegt zijn partner. Hij vroeg aan haar wat ze ervan zou vinden als hij beveiligd zou worden.

‘De aanslag had voorkomen kunnen worden. Daar ben ik van overtuigd. De man die hem een paar keer heeft achtervolgd, onder andere op 28 juni, dat is zo opvallend geweest, dat dat bij de politie is gemeld. Maar daar is niks meegedaan, helemaal niks. Die melding is pas na de aanslag boven water gekomen. Toen pas hebben ze beelden van die 28ste opgevraagd en bekeken. En toen ontdekten ze dat degene die hem achtervolgd had ook bij de aanslag aanwezig was.’

‘Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er een melding binnenkomt dat Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, is achtervolgd, en dat daar helemaal niks mee wordt gedaan. Dan hadden alle alarmbellen af moeten gaan.’

‘Waarom hebben ze de beelden niet bekeken? Waarom hebben ze die de man niet opgespoord. Waarom hebben ze de route niet beveiligd? Peter is gewoon afgeslacht omdat het systeem opnieuw heeft gefaald. Datzelfde systeem dat voor hem de reden was, in eerste plaats al, om de kroongetuige bij te staan.’

In juni is de inhoudelijke behandeling van het proces.

‘Dan wil ik gebruik maken van mijn spreekrecht. Dat wil ik niet anoniem gaan doen. Niet achter gesloten deuren met vervormde stem. Ik wil daar staan zoals Peter zou willen. Dat kan als ik uit de anonimiteit treed. Mijn verhaal moet van tevoren zijn verteld.’

Ze leeft, zegt Vuyk, meer dan een half jaar na het overlijden van Peter R. de Vries ‘bijna van uur tot uur’. ‘In een rouwproces van enorme omvang in een complexe wereld. Ze heeft zoveel verdriet te verwerken. Toch is ze sterk en heeft zij zich op een voorbeeldige manier staande gehouden. Zij hoopt dat het naar buiten treden ook de kans biedt om te gaan rouwen.’

Dappere strijder

Ze herinnert zich het moment vlak voor haar speech op de uitvaart nog goed.

‘Vlak voor ik zou spreken, dacht ik ineens: ‘O, hij ligt in die kist. Dat greep me zo naar de keel. Toen dacht ik ook: misschien lúkt het me niet eens om te spreken. Ook toen was het alsof hij tegen me zei: ‘Je gaat dit doen. Je gaat daar voor mij staan’.’

Ze stond er.

‘Sinds de zwarte dinsdag is er veel over Peter gezegd en geschreven. Dat hij een held was, een dappere strijder tegen onrechtvaardigheid, loyaal, hart op de juiste plek, en dat klopt allemaal. Maar Peter was nog veel meer dan dat. Peter was een en al liefde. Hij was een en al liefde.’

De documentaire De partner van Peter R. de Vries (Vertrouwelijk!) is zondag om 21.22 uur te zien bij WNL op NPO 1

