Pas aan het einde begon het een beetje ongemakkelijk te worden in ‘De ideale wereld’ met Conner Rousseau

‘De bazen zullen boos zijn, maar er is zovéél om over te praten,’ vertelde Aster Nzeyimana, terwijl hij ‘Extra Time’ stevig liet uitlopen en ‘De ideale wereld’ alweer een stapje dichter richting de nacht werd gedrukt. Logo, decor en presentator mogen dan stevig vernieuwd zijn, onveranderd is de wet dat voetbal altijd voorgaat op satire.

Op de tergend trage en nog altijd formidabele talkshowterrorattractie kwam Conner Rousseau vervolgens de studio binnengegleden. De laatste keer dat Rousseau te gast was in het satirische programma - drie jaar geleden, toen hij pas voorzitter van de partij formely known as SP.A was - werd hij behoorlijk doorgezaagd door presentator Jan Jaap van der Wal en sidekick Lukas Lelie. Rousseau was nerveus, die keer, en was dat de hele uitzending lang zichtbaar gebleven.

Lukas Lelie stond op de laatste plaats van zijn favoriete sidekicks, vertelde Rousseau aan het begin, toen bleek dat Lelie wederom de sidekick met dienst was. Maar het mateke dat maandag naast Ella Leyers zat, bleek een man die weinig meer te vrezen had. Iemand die ondertussen weet hoe het spelletje werkt, die het voor de opnames in zijn InstaStories al erg gezellig had op de redactie, en die tijdens de uitzending het gesprek voortdurend naar zich toe durfde te trekken. Tijdens een discussie over de erbarmelijke klantenservice van energiebedrijven zei hij lachend: ‘Iets zegt me dat er nu een filmpje zal volgen waarin jullie zo’n klantendienst nabootsen.’ Waarna, niet veel later, inderdaad een filmpje volgde waarin zo’n klantendienst werd nagebootst.

‘De ideale wereld’ is geen roastprogramma, hoeft ook geen pijn te doen, maar het is jammer dat er dit seizoen zo weinig lijkt te schuren, dat het ongemak een beetje uit de show is geperst, dat de grootste onvoorspelbaarheid het moment van uitzending is geworden. Aan de onderwerpen lag het gisterenavond niet. Behalve de energieprijzen werd de band aangestipt tussen Rousseau en de Finse premier Sanna Marin - socialisten die graag een feestje bouwen - en werd de webshop van ‘Vive le vélo’ uitgebreid geanalyseerd. ‘85 euro voor een trui!’ riep Conner verbaasd, waarna hij ook even de tijd nam om zijn eigen kledinglijn, de Mateke-collectie, voor het goede doel te promoten: sweaters uitgevoerd in stijlvol heather grey, ‘dat is grijs met van die spikkeltjes’.

Pas naar het eind van de uitzending, toen het optreden van Xi Jinping op het partijcongres van de Communistische Partij heerlijk belachelijk werd gemaakt, moest de Vooruit-voorzitter zijn eerste echte plaagstootjes incasseren. Tot twee keer toe werden de beelden van de totaal mislukte opkomst van Rousseau op zijn eigen partijcongres vertoond. ‘Het gênantste moment in mijn carrière’ noemde hij het, waarna hij vertelde wat er die dag allemaal was misgelopen. Tot slot volgde een kort gesprek met een ‘vrouw in het publiek’ die zich voorstelde als stripster Heather Grey om Rousseau van zijn à propos te brengen. Een tevergeefse missie, bleek al snel. Onverstoorbaar ontspannen, zo ziet dat er dus uit, dacht ik terwijl ik naar de schalks lachende partijvoorzitter keek.