Paulien Etienne in ‘Into The Night’ seizoen 2: ‘Ik ben benieuwd of mijn personage nog lang te leven heeft’

Wat als zonnestralen ineens dodelijk zijn? Die vraag vormde het uitgangspunt van de Belgische Netflix Original ‘Into the Night’, die in het eerste seizoen een bont groepje overlevenden volgde dat met een vliegtuig op de vlucht sloeg voor het ochtendgloren. Onze Man was vorig jaar niet onder de indruk van de reeks, maar dat belette het grote publiek niet om massaal te kijken, met een nieuwe jaargang als gevolg. Pauline Etienne kruipt opnieuw in de huid van voormalig militair Sylvie, de verbeten leidster van het groepje.

HUMO Op het einde van seizoen één vonden Sylvie en de rest een ondergrondse bunker: is dat het decor voor de nieuwe afleveringen?

PAULINE ETIENNE «Ja, daar kunnen ze schuilen voor de ramp die zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Het enige nadeel: er zijn ook anderen die er hun toevlucht nemen, en als het eten schaars wordt, blijkt de medemens al even gevaarlijk als de zon. We vliegen er dit seizoen in met enkele hartverscheurende dilemma’s: ons groepje is op dat vliegtuig een familie geworden, nu moeten we verenigd blijven om te overleven.»

HUMO Je spreekt over eenheid, maar Sylvie joeg kameraad Terenzio wel bewust de dood in tijdens de finale.

ETIENNE «Haar plan bestond uit twee delen: ze zou hem aan een poort ketenen, waarna de andere passagiers hem zouden bevrijden vóór de zon opkwam. Dat tweede is nooit gebeurd. Geheel per ongeluk, natuurlijk, en daarom voelt Sylvie zich niet schuldig.

»Ik lijk niet op Sylvie. Ik ga graag op in de groep, als een moeder die stilletjes voor iedereen zorgt. Zij glijdt moeiteloos in de leidersrol, ik heb autoritair en krachtig moeten leren spreken en bewegen.»

HUMO Hou je van apocalyptische verhalen zoals ‘A Quiet Place’, ‘The Road’ of ‘The Walking Dead’?

ETIENNE «Ik zou niet snel kijken, want ik ben eerder een optimist. Maar ik hou van deze serie omdat ze over gewone mensen gaat die in een bijzondere situatie belanden. Het is een multiculturele groep, een steekproef van de mensheid. Elk lid verricht heldendaden maar begaat ook fouten. Sylvie zit in het begin van de reeks in zak en as, want haar partner is overleden, maar doordat ze móét overleven, vindt ze haar levenslust terug.»

HUMO Hoe was het om in een krappe bunker te acteren?

ETIENNE «Het plafond was laag en elke kamer pikkedonker: heftig dus. We hebben de ondergrondse scènes in Vilvoorde opgenomen en de openluchtscènes in Antwerpen, tijdens koude en natte winternachten. Maar ik klaag niet, want het vliegtuig uit het eerste seizoen was veel erger. Dat ding was maar een tikkeltje groter dan een echt vliegtuig: goed voor de geloofwaardigheid, maar verschrikkelijk om in te acteren. Ik heb al aan de makers gevraagd of het derde seizoen niet gewoon in Hawaï kan plaatsvinden (lacht).»

HUMO Je kunt de reeks op Netflix bekijken met Engelse, Duitse, Italiaanse, Spaanse of Turkse dubbing. Heb je jezelf al beluisterd in andere talen?

ETIENNE «Natuurlijk, da’s te gek. De Engelse stemactrice klinkt net als ik, wat ik flatterend vind. Mezelf in het Duits horen vond ik vreemder.»

HUMO Hoelang mag ‘Into The Night’ nog duren?

ETIENNE «Als het script zo goed blijft: nog veel seizoenen. Wij weten ook niet hoe of wanneer de reeks zal aflopen. Zal de groep blijven samenwerken? Zal de zon ooit weer normaal worden? Heeft Sylvie nog lang te leven? Ik ben al even benieuwd als jullie.»

Into the night – seizoen 2

Vanaf 8 september op Netflix