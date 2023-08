Pedro en Pedro preken de passie: ‘Speels en sexy’

Tussen de opnames van ‘The Mandalorian’ en ‘The Last of Us’ door heeft Pedro Pascal (48) nog wat tijd gevonden voor een passieproject: ‘Strange Way of Life’, een kortfilm van Pedro Almodóvar, die eerder de meesterwerkjes ‘Hable con ella’ en ‘Dolor y gloria’ inblikte. In deze 30 minuten durende western valt cowboy Pedro Pascal in de armen van zijn jeugdlief Ethan Hawke, al is niet alles wat het lijkt.

PEDRO PASCAL «Ik speel de outlaw Silva, die na 25 jaar zijn oude geliefde Jake weer opzoekt. Ze delen een passionele nacht, maar ’s ochtends maakt Silva zijn intenties duidelijk: Jake, die sheriff is, moet Silva’s zoon helpen tijdens een moordzaak. En dan wordt het ingewikkeld, natuurlijk.»

– Almodóvar omschrijft ‘Strange Way of Life’ als een queer western, zijn antwoord op ‘Brokeback Mountain’.

PASCAL «De film heeft alles van een western: cowboys, een sheriff, een ranch... We hebben gedraaid in de Tabernaswoestijn in Spanje, waar ooit klassiekers als ‘A Fistful of Dollars’ en ‘Once Upon a Time in the West’ zijn opgenomen. Maar dialogen zoals die van Silva en Jake heb je nog nooit gehoord in een western. Almodóvar is een visionair, het was een eer om met hem te mogen samenwerken.»

– Je lijkt een echte fan.

PASCAL «Absoluut! Ik was 12 jaar toen mijn ouders me meenamen naar ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, Almodóvars hilarische, hartverscheurende én rebelse feministische komedie uit 1988. Er ging een hele wereld voor me open. Wat hij me ook vraagt, ik zeg ja!»

– ‘De romantische scènes zijn makkelijk met een aantrekkelijke kerel als Pedro,’ zegt je tegenspeler Ethan Hawke.

PASCAL (bloost) «Dat is volledig wederzijds. Ik volg Ethans carrière al decennialang. Ik heb hem gezien in blockbusters en indiefilms, in toneelstukken op Broadway... Ik heb veel van hem geleerd op de set van ‘Strange Way of Life’.»

– Almodóvar noemt ‘Strange Way of Life’ een ‘erotische film zonder expliciete seks’.

PASCAL «Wel, je ziet één keer mijn blote billen in bed (lacht). Almodóvar-films zijn altijd speels en sexy. De vonken spatten eraf, en daar moest ik niet eens m’n best voor doen: ik heb gewoon het personage gespeeld dat Pedro voor mij heeft geschreven.»

‘Strange Way of Life’ speelt vanaf 16 augustus in de bioscoop.