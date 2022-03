Pete Davidson lacht met Kanye vanuit bed Kim Kardashian

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

De strijd tussen Kanye West en Pete Davidson is nog lang niet voorbij, zo blijkt. De laatste lijkt het gedrag van zijn vriendin Kim Kardashian’s ex beu te zijn en wrijft zijn relatie maar al te graag in Kanye’s gezicht. “Ik lig in bed met je vrouw”, liet Pete Davidson de rapper weten in een sms-bericht. De berichtjes tussen de twee kwamen op het Instagramaccount van Dave Sirius terecht. Inclusief een foto van Pete in bed.

Met de berichtjes verbreekt Pete voor het eerst zijn stilte, in wat voordien een vooral eenzijdig drama was. Hij vraagt Kanye om te kalmeren en noemt Kim ‘de beste moeder die hij ooit heeft gekend’, als antwoord op Kanye’s kritiek over hoe zijn ex hun kinderen opvoedt. “Grow the f*ck up”, sluit Pete zijn eerste sms af.

Pete’s vriend Sirius heeft de berichtjes ondertussen van zijn Instagram gehaald, maar niet voor Kanye opnieuw op zijn eigen account kon uithalen naar het koppel. Eerder viel hij Davidson aan in niet één, maar twee verschillende muziekvideo’s voor zijn single Eazy. Ondertussen blijft de rapper zijn ex en haar nieuwe vlam hekelen op sociale media.

‘De mol’: ontdek de kandidaten, de eerste beelden en de identiteit van de mysterieuze figuur uit de trailer

De eerste beelden

De tien kandidaten

Anke, 32 jaar, rechercheur.

Bert, 45 jaar, boomverzorger.

Emanuelle, 35 jaar, receptionist.

Gretel, 51 jaar, opticien.

Nele, 47 jaar, leerkracht.

Philippe, 34 jaar, kinesist.

Sven, 30 jaar, copywriter.

Toon, 19 jaar, student.

Uma, 26 jaar, leerkracht.

Yens, 27 jaar, accountmanager.

Wie zagen we in de trailer?

***

Pas in 2023 op tv, maar Vlaamse serie ‘1985’ heeft al prestigieuze selectie voor Canneséries beet

9 maart 2022

Na ‘Lockdown’, ‘Undercover’, ‘Studio Tarara’ en ‘De twaalf’ is er opnieuw een Vlaamse fictiereeks geselecteerd voor het prestigieuze Canneséries - het filmfestival van Cannes maar dan voor series. Bijzonder is wel dat ‘1985', een coproductie van de VRT en RTBF, nog niét is uitgezonden op televisie. De reeks gaat over vrienden Marc, Franky en Vicky in de - u raadt het al - jaren ‘80. Het gemoedelijkste plattelandsleven van het trio wordt verstoord wanneer Marc en Franky naar Brussel trekken om er bij de Rijkswacht te werken, en Vicky rechten gaat studeren aan de VUB . Al snel raken ze alledrie op hun eigen manier verwikkeld in (de zaak rond) de Bende van Nijvel.

‘De reeks brengt het verhaal van het verlies van onschuld’, aldus een persbericht. ‘Niet enkel van de drie jongeren maar ook van de Belgische democratie, wanneer het vertrouwen van de bevolking in het politiekorps en de politiek een flinke deuk krijgt door de gebeurtenissen rond de bende.’ Klinkt veelbelovend, net als de cast, die bestaat uit een mix van Vlaamse en Waalse grote namen met onder andere Tijmen Govaerts, Tom Vermeir en Ruth Becquart (‘Twee zomers’), maar ook Peter Van den Begin, Barbara Sarafian en Titus De Voogdt. De regie is van Wouter Bouvijn (‘De twaalf’, ‘Red Light’).

‘1985' is geselecteerd voor de reguliere competitie van Canneséries, dat plaatsvindt van 1 tot 6 april. U en ik zullen nog een stuk langer moet wachten voor we de reeks te zien krijgen: VRT en La Une mikken voor de release ten vroegste op 2023.

***

Koen De Bouw over kritiek op ‘Twee zomers’: ‘Ik heb in mijn jeugd zelf met misbruik te maken gehad’

4 maart 2022

Zondagavondfictiereeks ‘Twee zomers’ belandde de afgelopen weken in een mediastorm. Van bedenker Tom Lenaerts (‘Ik vind #MeToo een supergoede evolutie. Maar de meedogen­loosheid waarmee nu wordt geoordeeld, is soms erg’) tot onze eigenste Heleen Debruyne (‘Heeft Tom Lenaerts de kritiek op ‘Twee zomers’ ook niet een beetje over zichzelf afgeroepen?’): menig opiniemaker en kijker had iets te zeggen over de serie en de expliciete groepsverkrachtingsscène die erin centraal staat. Ook Koen De Bouw, die de rol van Stef of ‘Mowgli’ vertolkt in ‘Twee zomers’, heeft in ‘De winter van’ op Radio 1 intussen gereageerd op de controverse.

‘Er wordt geen oordeel geveld over de daders. Dat doen ze zelf, maar dat is misschien wat moeilijker leesbaar’, reageert De Bouw op de mening dat het verhaal te veel vanuit het oog van de daders vertrekt. ‘Zowel de acteurs als actrices hebben al te maken gekregen met seksueel misbruik. Ook ik heb hier in mijn jonge jaren mee te maken gekregen. Dat was voor mij meteen de reden om een scenario zoals dat van ‘Twee zomers’ te aanvaarden. Je kan ons dus moeilijk beschuldigen van het feit dat we niet betrokken zouden zijn bij de inhoud van het verhaal. Integendeel zelfs.’

De feiten vonden plaats toen De Bouw 12 jaar was. In 2019 vertelde hij daar al over in dit blad: ‘Toen ik 12 was heb ik ervaren wat voor aantrekkingskracht dat mooie jongetje kon hebben op mensen met slechte bedoelingen. Dat er toen door een volwassen leraar misbruik is gemaakt van hoe ik eruitzag, heeft ertoe geleid dat ik me – eerst onbewust en daarna steeds bewuster – ben gaan afzetten tegen mijn zogenaamde schoonheid.’

‘Ik heb mij gelukkig onttrokken aan de invloed van de dader’, zegt De Bouw nog in het gesprek op Radio 1. Het was een heel parcours, maar vanaf het moment dat je het de dader niet meer toestaat om enige vorm van invloed op je uit te oefenen, kan je je permitteren om weer te ademen binnen zo’n verhaal. Zo krijg je het op z’n minst naar buiten. De manier waarop, daar kunnen we over discussiëren. Maar dat het gezegd moest worden, stond als een paal boven water.’

***

Dieter Coppens opent ‘Restaurant Misverstand’: ‘We laten zien wat onze medewerkers wel nog kunnen’

3 maart 2022

Het leek nagenoeg onmogelijk, maar het hart van Dieter Coppens blijkt nog groter dan gedacht. Nadat hij vier seizoenen lang mensen met het syndroom van Down de tijd van hun leven bezorgde en eigenhandig een bos uit de grond stampte, steekt hij nu de handen uit de mouwen om mensen met dementie te helpen. In het nieuwe Eén-programma ‘Restaurant Misverstand’ opent hij het eerste restaurant in België waar het voltallige personeel de diagnose jongdementie heeft.

‘Bij het woord ‘dementie’ denken we vaak aan oudere mensen die vergeetachtig zijn. Maar helaas worden ook mensen op jonge leeftijd met deze ziekte geconfronteerd,’ aldus Coppens. ‘Opeens moet je stoppen met werken, verlies je een stuk onafhankelijkheid maar ook beetje bij beetje jezelf. Mijn beide grootmoeders kregen Alzheimer. Ik heb dus van dichtbij meegemaakt wat dat met iemand doet. Met Restaurant misverstand willen we laten zien wat onze medewerkers wel nog kunnen. Ik kijk er ontzettend naar uit om met mijn acht collega’s het restaurant in goede banen te leiden.’

‘Het spreekt voor zich dat er in ‘Restaurant Misverstand’ fouten worden gemaakt: verkeerde bestellingen, problemen in de keuken, niet op de juiste woorden komen,’ maar om alles in goede banen te leiden wordt Dieter bijgestaan door chef-kok Seppe Nobels en experte Anouck de Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen. Het restaurant opent zijn deuren in Mechelen en de ongetwijfeld dolle en hartverwarmende avonturen zijn wekelijks te volgen vanaf woensdag 16 maart.

‘Blind Gekocht’ keert terug naar uw scherm. En Jani heeft nog een grote verrassing

Binnenkort kan u op Play4 opnieuw kijken naar mensen die gelukkig, minder gelukkig of ronduit teleurgesteld zijn met de woning die Bart, Béa en Kelly voor hun hebben uitgekozen. En daar stopt het goede nieuws niet, want Jani kondigt ook aan dat hij, uitgedost in een zalmroze outfit, op visite gaat bij de deelnemers van de vorige seizoenen. Hebben Roxanne en Anton bij het uitzetten van de camera’s de sloophamer bovengehaald in hun ‘Villa Kakelbont’ van de Aldi? Bart en Béa kijken met een bang hart mee.

***

Nicolas Caeyers krijgt eigen sketchprogramma: ‘Couples Therapy’

In de nieuwe Streamz Original ‘Couples Therapy’, met Tine Embrechts als therapeut, gaan elf koppels in relatietherapie. Wat deze elf koppels met elkaar verbind? Ze bestaan steeds voor de helft uit TikTok-fenomeen Nicolas Caeyers. De reden van de relatieproblematiek ligt in onze professionele mening dus voor de hand. Therapeut Humo lost het weer op. Volgende!

Nicolas verschijnt aan de zijde van Yemi Oduwale (‘Dertigers’, ‘Thuis’), stand-up comedian Amelie Albrecht, Anne-Laure Vandeputte (‘De Bende van Jan De Lichte’, ‘Red Light’), Lize Feryn (‘Glad Ijs’, ‘Beau Séjour’), Noa Tambwe Kabati (‘wtFOCK’), stand-up comedian Erhan Demirci, Robbert Vervloet (‘Loslopend Wild’, ‘Brak’), Bram Verrecas (‘Callboys’), Issam Dakka (‘Lisa’, ‘De Luizenmoeder’), Bert Janssens (‘De Ideale Wereld’), Axelle Verkempinck (‘Bathroom Stories’), Brecht De Groot (‘Loezers’) en Alejandra Theus (‘Loslopend Wild en Gevogelte’, ‘De Bunker’).

***

Hoe die verschrikkelijke albumcover van Gert Verhulst tot stand kwam

1 maart 2022

Gert Verhulst Beeld rv

De muziek van de cd die Gert Verhulst vorig jaar uitbracht hadden we snel verdrongen, maar de catastrofale cover van ‘Zijn mooiste liedjes’ herinneren we ons nog levendig. In ‘De Verhulstjes’ blijkt zijn vrouw Ellen de schuldige, zijn vond die doodenge glimlach wel iets ‘ondeugends’ hebben.

***

Deepfake Andy Warhol zal zijn eigen Netflix-docu presenteren

28 februari 2022

The Andy Warhol Diaries Beeld Netflix

Op 9 maart verschijnt op Netflix een gloednieuwe documentaire over het leven en het werk van Andy Warhol. Op zich niet zo opmerkelijk, nu ze bij Netflix over zowat iedereen die al eens vijftien minuten beroemd is geweest een uitgebreide docu dan wel miniserie maken, ware het niet dat déze documentaire werkelijk Warholiaans belooft te worden. Het leven van de excentrieke kunstenaar zal namelijk door niemand minder dan hemzélf verteld worden, in de vorm van een deepfake.

De docu wordt gebaseerd op zijn dagboeken en zal door een Warhol-bot van een voiceover worden voorzien. Daarvoor wordt naar verluidt dezelfde AI-technologie ingezet die eerder al vrij controversiel gebruikt werd in ‘Roadrunner’, een documentaire over Anthony Bourdain, waarin het leek alsof de overleden kok enkele zinnen uitsprak die hij in werkelijkheid nooit heeft gewegd (maar wel geschreven, in een e-mail). De makers hadden toen AI-technologie gebruikt om Bourdains stem na te bootsen, maar dat niet expliciet vermeld.

In de nieuwe documentaire over Warhol is het wel enigszins logisch om deepfake te gebruiken, als je weet dat de oorspronkelijke dagboeken ook tot stond zijn gekomen doordat Warhol elke ochtend naar zijn vriend en naaste medewerker Pat Hackett belde om hem over de voorbije dag te vertellen, die het volledige relaas daarna opschreef.

De zesdelige reeks, getiteld ‘The Andy Warhol Diaries’, werd geproduceerd door Ryan Murphy en geregisseerd door Andrew Rossi. Bekijk hieronder de trailer:

***

Wensouders willen niet op camera, VTM stopt met omstreden ‘Ik wil een kind’

25 februari 2022

Dina Tersago Beeld VTM

Afgelopen najaar ontstond enig rumoer over het nieuwe VTM-programma ‘Ik wil een kind’, waarin Dina Tersago het ‘taboe rond bewust co-ouderschap wilde doorbreken’. Bewust co-ouderschap gaat over mensen die samen een kind op de wereld willen zetten en opvoeden, zonder dat er sprake is van een romantische relatie. Onder meer Vlaams mediaminister Benjamin Dalle reageerde kritisch: “Een kind krijgen is nog iets anders dan een huis kopen of een partner vinden.” En Joël De Ceulaer schreef een open brief aan Tersago, iets wat je niemand toewenst. Met een weinig aanstootgevende oproepaflevering ging VTM op zoek naar wensouders om hen voor de camera te volgen in hun zoektocht naar elkaar en naar de juiste omstandigheden voor het samen krijgen en opvoeden van een kind.

Het programma komt er uiteindelijk niet. Niet door de kritiek, maar omdat de ouders die reageerden op de oproep liever niet voor de camera willen verschijnen. Maarten Janssen, channel manager VTM: “Uit gesprekken met mensen die zich hebben aangemeld stellen we momenteel vast dat de nood aan informatie en begeleiding heel hoog is, maar dat de meeste wensouders het traject liever niet voor de camera’s afleggen.”

***

Nieuwe luistercijfers: StuBru wint, MNM verliest

Na jarenlang luisteraars te verliezen heeft StuBru de weg omhoog weer gevonden: van september tot december 2021 noteert de zender een marktaandeel van 9,82%, wat 1,34% meer is dan in de zomermaanden en 0,8% meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Radio 2 blijft de onaantastbare marktleider met bijna 30% marktaandeel, waarna QMusic volgt met 12,9%. In de commercieel interessante doelgroep van 18-44-jarigen wint QMusic wel met 23,5%.

Joe haalt 8,7% marktaandeel, een redelijke achteruitgang met de 9,8% van vorig jaar. Radio 1 blijft redelijk gelijk met 8,8%, maar MNM daalt verder naar 7,81 (vorig jaar nog 10,1%). Digital-only zender Willy blijft stabiel bij het brede publiek (12+) met 0.8% marktaandeel en bereikt voor het eerst meer dan 100.000 wekelijkse luisteraars.

Michèle Cuvelier en Eva De Roo Beeld Johan Jacobs / Humo

***

Humo’s Comedy Cup-finaliste Jade Mintjens volgt Bert Gabriëls op als eindejaarsconferencier

24 februari 2022

Humo's Comedy Cup: Jade Mintjens Beeld Geert Van de Velde

Jade Mintjens, die wekelijks te zien is in ‘De ideale wereld’ en op 13 maart ook in de finale van Humo's Comedy Cup prijkt, zal in het najaar op de planken staan met haar eerste eindejaarsconference. Ze volgt daarmee Bert Gabriëls op. Naar eigen zeggen hoopt ze vooral veel leeftijdsgenoten aan te spreken. ‘Ik kijk per definitie met een andere blik naar de wereld dan een veertiger’, zegt ze daarover aan Het Nieuwsblad’

De beslissing om een eindejaarsshow te maken is opmerkelijk, gezien Mintjens voor zichzelf één belangrijke regel heeft: geen moppen over de actualiteit maken. ‘Dat is materiaal met een erg beperkte houdbaarheidsdatum. Wat maandag een fantastische grap is, kan donderdag al hopeloos achterhaald zijn. Maar toen ik aan mijn sets begon, merkte ik dat het toch verdacht vaak ging over wat er allemaal in de wereld gebeurt.’

Tickets voor de finale van Humo's Comedy Cup, op zondag 13 maart, zijn hier verkrijgbaar.

***

Zuipen, muilen en kotsen voor de camera: legendarisch feestprogramma keert terug

22 februari 2022

Beeld VTM GO

Alles komt terug, ook die dingen die beter meters onder de grond zouden blijven. Maar vooraleer ‘De Pfaffs’ hun comeback maken in uw huiskamer is het tijd voor de reboot van ‘We like to party’. Nostalgische nilliesfans herinneren zich vast nog hoe VJ Dimi in dat programma op het afgevoerde JIM TV straalbezopen discotheekvolk uitdaagde om dingen te doen die ze in nuchtere toestand nóóit voor een camera zouden doen. Die taak is nu niet meer weggelegd voor Dimi, tegenwoordig karaoke-uitbater en presentator op schlagerfestivals, maar wel voor Nicolas Caeyers, de man die de presentatie van zowat de helft van alle onbeduidende ‘shorties’ op VTM Go voor z’n rekening neemt.

Lees ook: S.O.S. Jongeren aan de fles: ‘Vijftienjarigen die vrijwel comateus worden binnengebracht met de ambulance: ze zijn er weer’

‘Nicolas trekt naar de leukste party’s in Vlaanderen waar hij de sfeer opsnuift, grappige babbels doet met de nachtbrakers en feestend Vlaanderen onderwerpt aan de tofste, gekste en meest hilarische opdrachten’, klinkt het in een persbericht. Wat Nicolas nog meer zal opsnuiven is niet duidelijk, maar zeker is dat de feestgangers in de Overpoort en de Leuvense fakbars onderworpen zullen worden aan challenges - het moderne woord voor ‘opdrachten’ en blind dates.

Onze man besprak de eerste aflevering van de vernieuwde ‘We like to party’ al: ‘Niemand was echt nuchter, maar gelukkig waren de vragen in ‘We Like to Party’ niet van dien aard dat ze veel denkwerk vereisten’ ☆☆☆☆☆

***

Marco Borsato niet te zien in slotaflevering ‘Sergio over de grens’

Vanavond komen alle reisgezellen van Sergio Herman samen in een reünieaflevering van ‘Sergio over de grens’, maar één individu is niet uitgenodigd. De aflevering met Marco Borsato werd door VTM al in de vuilbak gekieperd nadat zijn reputatie met de opening van de ‘The Voice’-beerput steeds meer begon te stinken, en logischerwijze was hij dus tevens niet welkom op de gezellige rendez-vous in de slotaflevering. Ook de Nederlandse actrice Anna Drijver (‘Undercover’) ontbreekt, maar Axel Daeseleire, Kürt Rogiers, Ella Leyers, Regi Penxten, Jeroen Meus en Wim Lybaert zijn wel van de partij.

***

Laatste seizoen ‘Peaky Blinders’ wordt misschien geen definitief afscheid

Zaterdag 27 februari gaat het langverwachte maar helaas ook laatste seizoen van ‘Peaky Blinders’ van start. BBC maakte de premièredatum vorige week bekend met een metershoge muurschildering van Tommy Shelby op een zijgevel in Birmingham, de stad waar de hyperpopulaire misdaadreeks zich afspeelt.

Er is nog niet veel bekend over dit zesde seizoen, behalve dat we het onvermijdelijk zonder tante Polly zullen moeten stellen, na het plotse overlijden van Helen McCrory vorig jaar. Showrunner Steven Knight wilde van meet af 'Peaky Blinders’ vlak na WO1 laten beginnen en vlak vóór WO2 beëindigen, dus dit seizoen zal zich wellicht in de late jaren '30 en vroege jaren '40 afspelen.

Er zijn nog heel wat losse eindjes die aan elkaar geknoopt moeten worden in dit laatste seizoen, met onder andere Tommy Shelby's (Cillian Murphy) politieke carrière (en het toenemende fascisme in de vorm van Oswald Moseley) en de dreiging van Michael Gray (Finn Cole) en zijn vrouw Gina (Anya Taylor-Joy) die het emperium willen overnemen en naar de VS verhuizen. Wat al vaststaat: Tom Hardy kruipt nogmaals in de huid van Alfie Solomons en we maken kennis met een nieuw personage, gespeeld door Stephen Graham (bekend van ‘Boardwalk Empire’ en ‘Venom: Let There Be Carnage’).

Of dit seizoen het definitieve afscheid betekent van de Shelby's is echter lang niet zeker. Steven Knight zegt al een tijdje dat hij na de zes seizoenen graag nog een film zou maken over Tommy Shelby en co. Of die er daadwerkelijk komt - en wanneer - is echter niet bekend. Cillian Murphy heeft het op dit moment in elk geval druk met de opnames van ‘Oppenheimer’, een nieuwe film van Christopher Nolan waarin hij de vader van de atoombom speelt.

De gigantische muurschildering van Tommy Shelby in Digbeth, Birmingham Beeld BBC

***

Alex Agnew treedt in de voetsporen van Walter Grootaers in nieuw seizoen ‘Fear Factor’

Play 4 haalt ‘Fear Factor’ vanonder het stof, en ‘bij een geschift programma hoort nu eenmaal een gepaste gastheer’, dus enter Alex Agnew! Hij is de nieuwe ‘master of ceremony’ in het nieuwe seizoen en neemt daarbij de fakkel over van Walter Grootaers, die in de laatste seizoenen, zo'n twintig jaar geleden, het gezicht was van het controversiële programma. Grootaers staat alvast volledig achter de reboot: ‘want televisie vandaag is ingeslapen en veel te zoutloos.’

Walter Grootaers in 'Fear Factor' Beeld VMMA

‘Fear Factor’ was als programma bedoeld om Vlaamse duo’s hun angsten te laten overwinnen, maar verviel vaak in ongewillige mensen door middel van een grote prijzenpot pushen tot aanrakingen met maden, ratten, kakkerlakken en ander onsmakelijk ongedierte. Of het format exact hetzelfde zal zijn, is nog niet duidelijk, maar spectaculair wordt het vast en zeker. ‘Het gaat nog steeds over grenzen verleggen,’ zegt Agnew tegen het Nieuwsblad, ‘niet over mensen die pakweg op een step door ‘t stad rijden. Maar de tijden zijn uiteraard veranderd. Vandaag krijgt iemand al posttraumatische stress als hij op het internet een mening leest die niet strookt met die van hem. Uitlachtelevisie, dat kan niet meer. Een veredelde studentendoop, waarin kandidaten eten tot ze niet meer kunnen en daarna in elkanders mond overgeven, evenmin.’

Walter Grootaers in 'Fear Factor' Beeld VMMA

Play 4 zelf formuleert het genuanceerder: ‘Fear factor in 2022 blijft ver weg van het eten van wansmakelijke zaken, en gaat in de eerste plaats voor ongezien spektakel.’

Geïnteresseerden kunnen zichzelf, en iemand anders die ze graag eens met een vogelspin op het facaat zien, inschrijven via de site van Play 4.

***

Makers ‘De Mol’ verstopten hints voor nieuwe bestemming in trailer van Play

11 februari 2022

De locatie voor het tiende seizoen van ‘De Mol’ is bekend. Gilles De Coster gaat samen met zijn kandidaten eilandhoppen langs de Canarische Eilanden.

Beeld Play4

Vlak voor de finale van ‘Dancing with The Stars’ was er zaterdagavond een kort spotje van Play te zien, waarin de slinkse makers van ‘De Mol’ enkele hints over de locatie van het nieuwe seizoen verstopten. Opmerkzame kijkers konden zowel de cöordinaten als de landvorm van de Canarische Eilanden ontwaren, zo blijkt.

***

Louis C.K. komt volgende maand naar België

10 februari 2022

Louis C.K. Beeld Louis C.K.

Louis C.K., vijf jaar geleden collectief uitgespuwd door Hollywood in nasleep van de #MeToo-beweging, komt voor het eerst in drie jaar weer naar België. En in tegenstelling tot artiesten die hun concerten liefst zo ver mogelijk vooruit plannen om pandemieperikelen te ontwijken laat C.K. er geen gras over groeien: hij staat volgende maand al in Antwerpen. In de Stadsschouwburg brengt hij op 10 maart 2022 een volledige show met uitsluitend nieuw materiaal. Tickets zijn meteen in verkoop gegaan via LiveComedy.be en Tele Ticket Service.

Het laatste optreden van de Amerikaanse stand-upcomedian in België dateert van 2019, toen hij een try-out speelde in La Madeleine in Brussel. Hij trad er twee keer op op één avond en beide shows waren onmiddellijk uitverkocht.

***

Eerste ‘Jurassic World: Dominion’-trailer toont reünie van iconisch trio

Toe te voegen aan het lijstje comebacks en reünies van de laatste maanden: het trio Laura Dern, Sam Neill en Jeff Goldblum in het laatste deel van de ‘Jurassic World’-trilogie. De acteurs - dertig jaar geleden nog behoorlijk fit van een T. Rex wegrennend, nu bijna op stap met een rollator - keren na hun hoofdrol in de eerste ‘Jurassic Park’ uit 1993 terug om opnieuw in de verrimpelde huid van wetenschappers Ellie Sattler, Alan Grant en Ian Malcolm te kruipen. De eerste trailer van ‘Jurassic World: Dominion’ belooft in te spelen op de harten van de nostalgische fans: ‘Life… will find a way.’

***

‘Futurama’ komt terug, maar dan wel zonder Bender

10 februari 2021

Het goede nieuws op deze druilerige donderdagmorgen? De hysterisch grappige animatieserie ‘Futurama’ sluit aan in het lange rijtje van recente revivals. De Amerikaanse streamingdienst Hulu (vooral bekend van ‘The Handmaid’s Tale’) heeft een deal gesloten met de makers - ‘The Simpsons’-bedenker Matt Groening en David X. Cohen - voor 20 nieuwe afleveringen in 2023.

Het slechte nieuws? In de revival zullen we het zonder de vuilgebekte Bender moeten stellen. Althans zonder zijn originele stem, want hoewel het personage zeker van de partij zal zijn - oef! - heeft Hulu geen deal kunnen sluiten met John DiMaggio, de stemacteur die Bender speelde. Hulu is momenteel bezig met de zoektocht naar een vervanger.

Dat is opvallend, want verder keert de voltallige oorspronkelijke cast terug voor de revival. DiMaggio zelf heeft officieel nog niet gereageerd, maar liet zijn ongenoegen wel al blijken door een reeks boze tweets van verontwaardigde ‘Futurama’-fans te liken en retweeten.

***

Beeld Photo News

Familie maakt doodsoorzaak Bob Saget bekend

10 februari 2022

Op 9 januari werd het lichaam van de Amerikaanse komiek en ‘Full House’-ster Bob Saget levenloos gevonden in zijn hotelkamer in Orlando, Florida. De avond voordien had hij nog een comedy-optreden afgewerkt. Familie en vrienden tastten een hele tijd in het duister rond de doodsoorzaak van Saget, die ogenschijnlijk in goede gezondheid verkeerde.

Nu blijkt uit het onderzoek dat Bob Saget naar alle waarschijnlijkheid overleden is aan de gevolgen van een hersentrauma. Zijn familie heeft een mededeling verspreid: ‘Hij heeft zijn hoofd ergens aan gestoten, maakte er niet veel van en is gaan slapen. Er waren geen drugs, medicijnen of alcohol bij betrokken.’

***

Gênant eerbetoon aan ‘Mousa Dembele’ van nieuwsdienst RTL stemt Jan Vertonghen woedend

De nieuwsdienst van de zender RTL is zwaar de mist ingegaan bij een item rond Mousa Dembele. De ex-Rode Duivel liet gisteren weten dat hij na dit seizoen stopt met voetballen. Het nieuws werd tijdens het journaal vergezeld van een verzameling beelden van Dembele, al was de voetballer opvallend moeilijk te herkennen in die fragmenten. Dat was ook ex-ploegmaat Jan Vertonghen opgevallen:

De speler op de beelden was namelijk niet onze landgenoot Mousa Dembele, maar Ousmane Dembele, een Fransman die momenteel voor Barcelona uitkomt. Bovendien is de tweede Dembele nog maar 24 jaar oud en denkt hij helemaal nog niet aan zijn voetbalpensioen.

***

Viespeuk Leroy begluurt medekandidaten ‘Big Brother’ en betast zichzelf, kijkers eisen vertrek

8 februari 2022

Opschudding in het ‘Big Brother’-huis. Geëngageerde fans konden in de livestream zien hoe de Nederlandse deelnemer Leroy (31) zichzelf op de rand van de badkuip balanceert om vrouwelijke bewoners Nouchine (25) en Grace (35) te bespieden onder de douche. Om daarna als een puberale tiener te giechelen: ‘Ik zag twee tepels’. Vlak daarvoor zagen kijkers ook hoe de kandidaat zichzelf betastte in bad.

Zijn viespeukgedrag was ook Big Brother himself niet ontgaan, hoewel die de afgelopen tien jaar zelf in isolatie heeft doorgebracht van alles wat ook maar iets met grensoverschrijdend gedrag te maken had, want er zijn weinig andere verklaringen waarom gluurder Leroy met een waarschuwing opnieuw werd losgelaten in het huis. ‘Dit gedrag wordt niet getolereerd’, laat zender SBS weten aan Het Laatste Nieuws. ‘In het ‘Big Brother’-huis geldt een zero tolerance-beleid. Dat houdt in dat er meteen actie wordt ondernomen en passende consequenties worden doorgevoerd. Leroy heeft een waarschuwing gekregen en vervolgens een gesprek gehad met de psycholoog.’

Het meest ranzige is nog dat hij recht in de camera kijkt, op z’n zij rolt en z’n hand uitgebreid in z’n broek doet en daarna ineens opstaat om over het randje te kijken. En je hoort Nouchine ook echt zeggen: ‘Ah Leroy!’ 😖 #bigbrothernlbe pic.twitter.com/EuOCPvdCn1 — Leslie 💘 (@LeslieG1819) 6 februari 2022

Veel kijkers vinden een waarschuwing echter niet drastisch genoeg, op het internet wordt veelvuldig zijn vertrek geëist. Even was er zelfs een petitie, maar die is intussen weer offline gehaald. ‘Dus zelfs als er twintig camera’s op gericht zijn, is seksueel grensoverschrijdend gedrag nog steeds een discussie en een ‘haar woord tegen het zijne’? Waarom is Leroy nog niet thuis?’ is te lezen op Twitter.

Leroy zelf is ook niet akkoord met de waarschuwing, maar om heel andere redenen: ‘Wat zijn dit een stelletje mongolen. Ze dachten dat ik over het muurtje van Nouchine gekeken had. Daarna heb ik mijn lul gewassen. Ik werd helemaal gek en zei: ‘Ik vind helemaal niemand aantrekkelijk hier, die onder de douche staat’. Waar slaat dat op?' vertelde hij aan Nawel, een andere kandidate. Dat is ongeveer het equivalent van Gunther Schepens die claimt dat hij een viertal auto’s wou opblinken, met behulp van zijn eigen wagen.

Het is zeker niet de eerste keer dat realityprogramma’s in opspraak komen over grensoverschrijdend gedrag. De onthullingen in ‘The Voice of Holland' gingen vorige maand de wereld rond, maar ‘BOOS' onderzocht enkele jaren geleden ook al een aanranding in de Nederlandse realityshow: ‘De Villa’.

***

‘Olijven zijn de soa’s van de aperitiefhapjes’: Bockie De Repper verstoort in nieuw programma gezellige familiemaaltijden (video)

4 februari 2022

U mag de ondertitels van uw televisie weer op ‘Aalsters naar Nederlands’ zetten, want Bockie De Repper is op komst met een nieuw programma. De vrolijkste en gulzigste mens van Oost-Vlaanderen belt in ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ bij mensen thuis aan om zijn neus in de kookpotten en voeten onder tafel te steken.

Het doel van een programma is dat Bockie, die overleeft bij de gratie van sterrenchefs en zijn vaste Deliveroo-bezorger, op culinaire queeste door Vlaanderen gaat en ontdekt wat mensen op doordeweekse dagen nu eigenlijk eten. Maar hij koppelt ook het gezellige aan het nuttige: ‘Het leukste aan dit programma maken was, behalve alle leuke, gezellige en grappige mensen die ik heb leren kennen, dat ik elke dag mijn warm eten had. En dat ik de afwas niet moest doen.’

***

Na maandenlange ruzie: antivaxxer Bassie en vaxxer Adriaan leggen het bij

3 februari 2022

Beeld BELGAIMAGE

U kan opnieuw met een gerust hart in bed kruipen vanavond, het grootste dispuut van de jaren 20 werd eindelijk bijgelegd. Dan denkt u misschien meteen aan Poetin en Oekraïne, of Bart De Wever en Egbert Lachaert, mís! Het was de vete tussen Aad (79) en Bas Van Toor (86), beter bekend als televisieduo Bassie en Adriaan, die ons al maanden in de ban hield.

In april werd bekend dat de twee ruzie hadden omdat Bas er nogal een stevige mening op nahield over coronavaccins, namelijk dat ze niet deugen en je nog beter andermans snot in je neus kan liggen rammen. Daarom was de gevaccineerde Aad niet langer welkom bij zijn broer. Maar na tien maanden zonder contact en verwijten die over en weer vlogen, hebben de twee het opnieuw bijgelegd. ‘We zijn beiden behoorlijk op leeftijd en de tijd die ons nog rest, moeten we aan positievere zaken besteden,’ vertelt Aad aan het Nederlandse magazine Story. Onze dag kan alvast niet meer stuk.

***

‘The Masked Singer’: en toen kwam er een republikeinse pro-Capitoolbestormer vanonder het masker

Wij moeten het tot op heden stellen met Erik Van Looy en Yanina Wickmayer, maar onze vingers zijn gekruist voor een onthulling als in de Verenigde Staten. Daar kwam naar verluidt Rudy Giuliani van onder een masker tevoorschijn. Giuliani is een voormalig burgemeester van New York, maar is vooral bekend om zijn uitstekende band met ex-president Donald Trump. Hij was diens persoonlijke advocaat, claimde meerdere keren dat de verloren verkiezingen gefraudeerd waren en moedigde op 6 januari vorig jaar de Capitoolbestormers aan.

Beeld Getty / Fox

De ontmaskering liep - wie had dat verwacht? - niet van een leien dakje. Juryleden Ken Jeong en Robin Thicke liepen prompt van het podium. Ze vonden het niet kunnen dat de politicus zijn imago probeerde oppoetsen door leutig te zingen en dansen. Fox, de zender waar het programma op wordt uitgezonden, zwijgt in alle talen, naar eigen zeggen omdat ze geen spoilers willen bevestigen. De aflevering met Giuliani zou worden uitgezonden in maart.

Het is niet de eerste keer dat het programma een controversiële deelnemer uitnodigt. In 2020 bleek Sarah Palin, een republikeinse politica die vooral niet bekendstaat voor haar genuanceerde of snuggere tussenkomsten, onder het masker van Bear te zitten. Wij zijn vooral benieuwd of het Dries Van Langenhove of Jean-Marie Dedecker is die zich schuilhoudt onder het masker van Miss Poes.

***

Disneyfilm ‘Encanto’ blijkt megasucces, soundtrack is grotere hit dan ‘Frozen’

1 februari 2022

De animatiefilm over een Colombiaanse familie met magische krachten, ezeltjes en traumaverwerking, verscheen dit najaar in de bioscoop en bracht daar bijna 200 miljoen euro op, maar werd vooral sinds de kerst driftig bekeken op streamingdienst Disney+. Volgens Disney was ‘Encanto’ wekenlang de meest bekeken titel in de catalogus.

Ondertussen scoort ook de soundtrack enorm goed: het aanstekelijke nummer ‘We don’t talk about Bruno’ staat inmiddels bovenaan de Amerikaanse hitlijst. Het is de eerste keer dat een lied uit een animatiefilm van Disney de hoogste positie in de Billboard Hot 100-lijst inneemt sinds “A whole new world” uit “Aladdin” (1992). Ook op TikTok en YouTube (160 miljoen keer bekeken) is het nummer van componist Lin-Manuel Miranda een grote hiOverigens had het nummer de film eerst bijna niet gehaald, zo vertellen de regisseurs aan Empire. Het personage Bruno heette oorspronkelijk Oscar (‘we don’t talk about Oscar, -ar, -ar, ar’) en moest eerst meer de vrolijke, gezette nonkel worden, voor de makers zijn rol als verstoten eenzaat uittekenden.

***

Marina Wally gaat acteren in misdaadfilm

Marina, dochter van Eddy Wally, zal geen misdadiger spelen, maar krijgt de rol van onthaalbediende van een groot mediabedrijf, zo vertelt ze op HLN. “Niet echt de grootste rol, maar wel eentje die me op het lijf geschreven is.” Het gaat om de Gentse misdaadfilm ‘The Betrayal’, waarbij de hoofdrol is voor buikspreker Steven Maes die in de huid kruipt van een journalist die infiltreert in een Roemeense maffiabende. Maes: “Het scenario en de regie zijn in handen van Michael Van Weert die al een aantal films op zijn palmares staan heeft.” Om wat voor films het hier specifiek gaat, vertelt het artikel op HLN helaas niet, en ook een, redelijke intensieve, zoektocht op internet levert geen enkel resultaat op.

***

‘Dertigers’ in Antwerpen wordt ‘Trentenaires’ in Charleroi

31 januari 2022

‘Dertigers’ steekt binnenkort de taalgrens over. Later dit jaar wordt er een Waalse versie van de reeks opgenomen, die ‘Trentenaires’ zal heten. De dertigers in kwestie verruilen Antwerpen voor Charleroi. Net als in de Vlaamse versie zal de cast grotendeels onbekende acteurs tellen. Ook de verhaallijnen zullen voor het grootste deel gelijk zijn aan die van het origineel.

‘Dertigers’ was eerder ook al een groot succes in Nederland, waar de eerste twee seizoenen werden uitgezonden op NPO 3. Het derde seizoen gaat er binnenkort van start. Bij ons zit het vierde (en laatste) seizoen vanavond precies op de helft, met nog twaalf afleveringen te gaan.

***

Spotify neemt dan toch (een beetje) maatregelen na heisa rond Neil Young, Joe Rogan en fake news

31 januari 2022

Na Neil Young haalt ook Joni Mitchell een deel van haar muziekreportoire van Spotify, onder het motto ‘I stand with Neil Young’. Beide artiesten willen niet langer op hetzelfde platform gestreamd worden als de Amerikaanse komiek Joe Rogan, die in zijn podcast ‘The Joe Rogan Experience’ valse informatie over corona en vaccins verspreidt.

Zo liet Rogan onlangs viroloog Robert Malone in zijn podcast vertellen dat een vaccin een hoger risico geeft op complicaties na een coronabesmetting. Zelf prees hij eerder al eens het antiparasitair middel Ivermectine aan als medicijn, wat artsen en wetenschappers in een open brief als verontrustend omschreven. Neil Young vond daarop dat Spotify niet langer zijn verantwoordelijkheid kan ontlopen en besloot zijn muziek van het platform weg te halen. ‘Je kan Young of Rogan krijgen. Niet beiden’, klonk het.

In 2020 kon Spotify Joe Rogan exclusief aan zich binden voor 100 miljoen dollar. Elke aflevering van zijn podcast wordt gemiddeld maar liefst elf miljoen keer gedownload. Aanvankelijk leek Spotify zich dan ook niets aan te trekken van het vertrek van Young en Mitchell - beiden slechts goed voor zes en vier miljoen luisteraars in totaal.

Spotify verdedigde zichzelf door luid te toeteren dat het sinds de aanvang van de pandemie al 20.000 afleveringen van podcasts met desinformatie verwijderde. Tegelijkertijd zei topman Daniel Ek dat het platform ‘diverse stemmen en meningen moet kunnen omarmen’. Als gevolg van de controverse daalde de marktwaarde van Spotify vorige week echter wel met ruim 2 miljard dollar.

Daarop neemt het platform nu dan toch maatregelen. Spotify kondigt aan dat het aan alle podcasts die het coronavirus vermelden links zal toevoegen, die gebruikers zullen leiden naar feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. ‘Op basis van de reacties van de voorbije weken is me duidelijk geworden dat we de plicht hebben om meer evenwicht te brengen en toegang te bieden tot informatie die breed aanvaard wordt in medische en wetenschappelijke kringen’, stelde Ek. De nieuwe functie wordt de komende dagen wereldwijd uitgerold.

Rogan zelf reageerde inmiddels met een video op Instagram waarin hij zegt dat hij ‘beter zijn best zal doen om mensen met andere meningen’ uit te nodigen en ‘om alle onderwerpen te onderzoeken’. Whatever that may mean.

***

Linda de Mol haalt uit naar ‘sensatiezoekers’ in eerste reactie op ‘The Voice’-schandaal: ‘We zijn rijk en machtig, dus dan moet je kapot’

29 januari 2022

Linda de Mol en partner Jeroen Rietbergen Beeld ©foto: Anneke Janssen

Linda de Mol, de vrouw van de van seksueel overschrijdend gedrag betichte ‘The Voice’-bandleider Jeroen Rietbergen en telg van de beruchte mediafamilie, heeft voor het eerst gereageerd op het schandaal rond de Nederlandse talentenjacht. De Mol schrijft op de website van haar eigen maandblad LINDA dat ze graag haar eigen versie van het verhaal wou vertellen, maar nu krabbelt ze terug. Reden: de sensatiezoekende opiniemakers.

‘Eerlijk en open alles vertellen, dat was mijn intentie. Zodra ik weer een klein beetje uit het zwarte gat opgekrabbeld zou zijn, zou ik mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen’, opent de Nederlandse. Daarna sneert ze naar een ‘handjevol sensatiezoekende opiniemakers’ (o.a. Beau, Rob Goossens, Youp en ‘die sneue, intens valse’ Angela de Jong): ‘Als alles wat ik zeg door deze ‘experts’ weggezet wordt als ‘verdraaien, liegen, in de doofpot stoppen, macht uitoefenen, verbloemen’. Als zelfs het feit dat ik de verhalen van twee meisjes die vertrouwelijk bij ons hun trieste relaas deden over Ali B niet aan mijn broer verteld heb, omdat dat de uitdrukkelijke wens was van de slachtoffers, uitgelegd wordt als onverantwoordelijk of niet geloofwaardig. Waarom zou ik zo’n interview nog doen?’

Natuurlijk was ik niet op de hoogte van het wangedrag van mijn eigen man bij ‘The Voice’. En mijn broer (John de Mol, nvdr.) sprak de volledige waarheid toen hij zei slechts van één incident op de hoogte te zijn. [...] De leugen zit bij iemand anders, iemand die een ernstige verslaving blijkt te hebben (Jeroen Rietbergen is in de VS in behandeling voor zijn seksverslaving, nvdr). Maar die is inmiddels voldoende kapot gemaakt, dus om hem nog meer voor de bus te gooien lijkt me overbodig. En ik gun het bovenstaande types niet om in hun roddelkrant smullend en hijgend quotes uit mijn verhaal te verdraaien en wederom uit hun verband te rukken.’

‘Ik zeg helemaal niets meer en trek me voorlopig terug om eindelijk samen met mijn kinderen, die zielsveel van hun bonusvader hebben gehouden, aan het verdriet toe te komen. [...] We zijn rijk en machtig, dus dan moet je kapot. Van mijn rijkdom deel ik jaarlijks de helft met mensen die het financieel zwaar hebben. De macht is gratis af te halen.’

‘Aan de slachtoffers wil ik tot slot zeggen: via LINDA. kunnen jullie met mij in contact komen. Ik zou het fijn vinden jullie persoonlijk te kunnen vertellen hoe erg ik het vind en dat ik er iets aan gedaan had als ik het geweten had, maar ik wist het niet.’

***

Minnie Mouse verruilt jurk voor broekpak en bij Fox News vinden ze daar van alles van

28 januari 2022

Rusland trekt misschien op oorlogspad in Oekraïne, de coronapandemie woedt nog steeds volop, de inflatie schiet naar het hoogste niveau in bijna veertig jaar, maar in de Verenigde Staten zijn ze bij Fox News vooral niet te spreken over... de nieuwe outfit van Minnie Mouse.

Disney kondigde aan dat het tekenfilmfiguurtje op internationale vrouwendag een nieuwe, modernere look krijgt. In plaats van de welbekende rode jurk met stippen zal Minnie voortaan een hip broekpak dragen, ontworpen door de Britse modeontwerpster Stella McCartney. Het gaat om een op maat gemaakt donkerblauw pak met zwarte stippen en bijpassende haarstrik. McCartney hoopt naar eigen zeggen dat de nieuwe look van Minnie ‘een symbool van vooruitgang en emancipatie voor een nieuwe generatie’ zal maken.

In de VS stonden conservatieven meteen klaar om hun verontwaardiging uit te schreeuwen. Fox News-presentator Candace Owens vindt dat de restyling Minnie ‘meer mannelijk’ maakt: ‘Minnie Mouse in een broek is een poging om het sociale weefsel van onze samenleving te vernietigen’.

Ze hebben een drukke week bij Fox News, zo blijkt, want eerder maakte collega-presentator Tucker Carlson zich nog kwaad omdat de vrouwelijke M&M nu ‘minder sexy’ is, nadat die haar hakken inruilde voor sneakers.

“They’re taking all of these things that nobody was offended by and feel like they have to get rid of them and destroy them because they’re bored.” - @realcandaceo on Disney changing Minnie Mouse’s outfit pic.twitter.com/1CoVw8Eiyc — Candace (@thecandaceshow) 27 januari 2022

Op Twitter werd er, uiteraard, veelvuldig gelachen met de hysterie van conservatief Amerika.

I don't care what Minnie Mouse wears, but we need to talk about how Donald Duck just parades around with his cloaca hanging out. — Stephen Colbert (@StephenAtHome) 28 januari 2022

Breaking: Fox News designs Minnie Mouse’s newest outfit. pic.twitter.com/67xZfipBxS — The Volatile Mermaid (@OhNoSheTwitnt) 27 januari 2022

I’m confused. So according to Candace Owens, who raises hell every time @iamcardib drops a music video, real women are too sexy these days but cartoon Minnie Mouse isn’t sexy enough anymore? And this is destroying the fabric of our society? Seriously? https://t.co/99fsbagM93 — Ahmed Baba (@AhmedBaba_) 27 januari 2022

If we’re really gonna obsess over Minnie Mouse’s new outfit, we should focus on how much harder it’s gonna be for the child laborers to sew a pantsuit. — Jimmy Failla (@jimmyfailla) 27 januari 2022

Minnie Mouse has had a gazillion outfits over the years- the 90s Totally Minnie TV special, safari khakis at Animal Kingdom, all the iterations of the character in all the shorts from the 30s to now. I don't understand how this outrage even starts to make sense. pic.twitter.com/j3XFN4xoka — Amy Glavin (@acd82) 27 januari 2022

Overigens zal Minnie het blauwe broekpak waarschijnlijk slechts af en toe dragen, ter ere van internationale vrouwendag. Disney kondigde immers ook een modernere versie van haar bekende jurkje aan, dat perfect matcht met de nieuwe outfits van Mickey Mouse en Donald Duck.

Actually Minnie will be wearing two outfits to celebrate paris anniversary including a beautiful dress to celebrate woman month https://t.co/69JBtINAvY — Elisa_esrv21 (@esrv21) 28 januari 2022

***

Peter Dinklage protesteert tegen Sneeuwwitjes dwergen

26 januari 2022

‘Verdomd ouderwets’, zo beschrijft ‘Game of Thrones’-ster Peter Dinklage de live-action remake van Disneys ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’. De originele film stamt al uit 1937 en kan dus wel een modernisering gebruiken, de afgelopen jaren kwam er ook al #MeToo-kritiek over een slapende Sneeuwwitje die door de prins wordt wakker gekust, zonder dat ze daar zelf toestemming voor geeft.

‘Er is veel hypocrisie bij betrokken,’ zegt de acteur die bekendheid oogstte met zijn rol als Tyrion Lannister in ‘Game of Thrones’ tijdens de WTF-podcast van Marc Maron, ‘Ik was erg verbaasd toen Disney trots aankondigde dat ze een latina-actrice (Rachel Zegler, red.) gecast hadden als Sneeuwwitje. Maar de zeven dwergen die in een grot leven, dat blijft wél oké om te vertellen? Wat ben je verdomme aan het doen man? Heb ik dan niets kunnen bewerkstelligen om die clichés te bestrijden?’

Ook ‘Snow White and the huntsman’, een live-action remake van tien jaar geleden, kwam toen onder vuur te liggen omdat de dwergen gespeeld werden door acteurs zonder dwerggroei. Hun gezichten werden met computerprogramma’s op kleinere lichamen gemonteerd.

Ondertussen reageerde Disney al op de geuite kritiek: ‘Om te voorkomen dat de stereotypen uit de originele animatiefilm worden versterkt, gaan we met deze zeven personages anders om en hebben we overleg gehad met mensen met dwerggroei’, aldus een woordvoerder.