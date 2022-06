Peter Prendergast: ‘Ik heb Wilmots nooit gezegd dat ik een fout heb gemaakt, en ik heb me zeker niet verontschuldigd’

Elk WK waaraan de Belgen deelnemen, levert een nieuwe staatsvijand op. In 1990 in Engeland was dat David Platt, de Engelse engerd die de Rode Duivels in de allerlaatste minuut van de verlengingen naar huis trapte. Vier jaar later, in de Verenigde Staten, riep de Zwitserse scheidsrechter Kurt Röthlisberger de toorn van de natie over zich af door een overduidelijke strafschopfout van de Duitser Thomas Helmer op Josip Weber te negeren. In 1998 ging de nationale ploeg in Frankrijk roemloos ten onder, bondscoach Georges Leekens kreeg de schuld voor het debacle. Bij zijn thuiskomt werd hij met stenen en eieren bekogeld. En in Japan heeft de Jamaicaanse arbiter Peter Prendergast zichzelf twintig jaar geleden in de galerij public enemies bijgezet door een kopbaldoelpunt van Marc Wilmots af te keuren wegens een vermeende duwfout op de Braziliaanse verdediger Roque Junior. We belden ‘Prendy’ - zoals hij in Jamaica genoemd wordt - kort na zijn thuiskomst in Kingston.

(Verschenen in Humo op 25 juni 2002)

HUMO Zeg eens, mijnheer Prendergast, wat heeft u eigenlijk gezien?

PETER PRENDERGAST « Dat heeft u toch zelf kunnen vaststellen op de tv-beelden?»

HUMO Op de beelden die wij van het kopbalduel te zien hebben gekregen, was er absoluut niks aan de hand.

PRENDERGAST «Maar de fout gebeurt net vóór het kopbalduel. Wilmots duwt Roque Junior heel duidelijk in de rug. Bekijk de beelden die gemaakt zijn met de camera achter het doel, start de herhaling vroeg genoeg en je zal zien dat er geen discussie mogelijk was. Ik heb alleszins geen seconde getwijfeld. Op de herhaling kan je zelfs horen dat ik fluit nog voor de bal binnen gaat.»

HUMO Nochtans beweert Marc Wilmots dat u hem net voor de tweede helft uw verontschuldigingen heeft aangeboden. U had de herhaling tijdens de rust bekeken en ingezien dat u zich had vergist.

PRENDERGAST «Dit vind ik zéér vreemd. Wilmots leek me een heel geschikt man, maar als hij dat beweert doet hij de waarheid geweld aan. Er stond niet eens een televisietoestel in de kleedkamer van de scheidsrechters! Hoe zou ik dan beelden hebben gezien? Ik weiger trouwens altijd herhalingen te bekijken tijdens de rust. Ik verzeker u: ik heb Wilmots nooit gezegd dat ik een fout heb gemaakt, en ik heb me zeker niet verontschuldigd.»

HUMO Maar u hebt net voor die tweede helft wel degelijk met Wilmots gesproken, dat konden we op televisie duidelijk zien. Wat heeft u hem toen wél gezegd?

PRENDERGAST «Dat hij er als kapitein goed aan deed zijn nummer elf (Gert Verheyen, red.) een beetje te kalmeren. Die had zich in de eerste helft bij twee gelegenheden boos gemaakt op de officials. Niks om een kaart voor te trekken, maar hij moest wel oppassen. ‘Zeg nummer elf dat hij ons rustig ons werk moet laten doen,’ zei ik en ik wenste hem het beste toe. Hij antwoordde: ‘Good job, referee, and good luck.’

»Heel die wedstrijd verliep in een schitterende fair-play-sfeer. Op twee boekingen na, gebeurde er bijna niks. Niet één keer is er een speler woedend op me afgelopen. Ook niet bij die fout van Wilmots. Ik ben zelf voetballer geweest en ik weet dat elke speler die onterecht bestraft wordt, boos reageert. Dat is een spontane reflex, een natuurwet bijna. Ik heb ooit, in de wedstrijd Costa Rica-USA, een betwiste maar terechte penalty gefloten. Die reactie had je moeten zien! Ik werd bestormd, zelfs door coach Bruce Arena. Completely crazy.

»Wel, ik heb bij Wilmots of de rest van de Belgen geen enkele reactie gezien. Meer nog, na de wedstrijd zijn alle Belgische spelers mij en mijn collega’s in de middencirkel komen bedanken en feliciteren. Niet één heeft er iets negatiefs gezegd. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het was zo mooi dat ik het als het hoogtepunt in mijn carrière zag. En dan krijg je achteraf deze verhalen te horen. Ik snap er niks van.»

HUMO Wat vond u eigenlijk van de Belgen?

PRENDERGAST «Ik was onder de indruk. De Belgen waren maar in één onderdeel zwakker dan Brazilië: scoren. Als België zijn vele kansen afmaakt, dan wint het verdiend. Op een gegeven moment domineerden ze zelfs het spel. Neen, jullie mogen fier zijn op de prestatie van jullie ploeg. Ik wens ze het allerbeste toe.»

HUMO Makkelijk gezegd. U had beter uw adem ingehouden toen Wilmots de lucht inging.

PRENDERGAST «Ik snap dat jullie teleurgesteld zijn en dat jullie een zondebok zoeken. Blijkbaar ben ik dat, maar dat is onterecht, en dat vindt ook de Fifa. Ik heb een positief rapport gekregen na de wedstrijd.»

SCHOONZOON VAN BOB MARLEY

HUMO Laten we het eens over u hebben. U bent jeugdinternational geweest en u hebt in de Jamaicaanse eerste klasse gevoetbald.

PRENDERGAST «En ik speel nog altijd bij de veteranen. Ik heb het er onlangs nog met Sepp Blatter (voorzitter Fifa, red.) over gehad. Hij vindt dat veel meer ex-voetballers scheidsrechter zouden moeten worden. ‘Jullie voelen het spel beter aan,’ zegt hij. En ik denk dat hij gelijk heeft. Ik ben centraal verdediger, mij moet je de vuile trucs niet leren, want ik heb ze allemaal zelf geprobeerd. (lacht)»

HUMO U was ook een tijdlang getrouwd met Sharon Marley, de oudste - geadopteerde - dochter van Bob Marley, die nog bij Ziggy & The Melody Makers heeft gezongen.

PRENDERGAST «Ik heb haar via Ziggy Marley (de zoon van Bob, red.) leren kennen. Ik was zijn voetbalcoach in high school. Maar goed, ik wil daar niet te veel over vertellen, ik ben nu al vier jaar hertrouwd, het verleden is het verleden.»

HUMO Hebt u Bob Marley ooit persoonlijk ontmoet?

PRENDERGAST «Toen ik Sharon leerde kennen, was hij al overleden. Maar toen ik nog een kind was, heb ik hem één keer ontmoet. We waren met wat vrienden aan het voetballen in een parkje, hij reed met zijn BMW voorbij, stopte en vroeg of hij mocht meespelen. Natuurlijk! We hebben veertig minuten samen geshot. Eerlijk gezegd wist ik op dat moment amper wie Bob Marley was, en wie had toen kunnen denken dat ik jaren later met zijn dochter zou trouwen.»

HUMO U hebt ook voor Tuff Gong gewerkt, het platenlabel van Bobs weduwe Rita.

PRENDERGAST «Maar met de muziek zelf had ik heel weinig te maken, ik was verantwoordelijk voor de fabricage en de distributie. Nu heb ik helemaal niks meer met de muziekbusiness te zien, ik doe in wagens en sportkledij. Na de scheiding heb ik me uit de clan van de Marleys moeten losrukken. Ik heb nog altijd de beste verstandhoudingen met hen, maar ik wilde wat ademruimte. In zo’n hechte familie ben je maar een radertje, je kan jezelf niet zijn.»

HUMO Er is naar aanleiding van uw optreden tijdens België-Brzailië een parodie gemaakt op de tekst van ‘I Got High’ van Afroman. ‘I was favouring Brasil, because I was high’, ‘I wasn’t gonna blow my whistle, but I was high’...

PRENDERGAST (lacht) « Ik heb de tekst ook gelezen op het Internet. Ik vond het wel leuk gedaan.»

HUMO Ook de passage waarin uw personage toegeeft dat het smeergeld heeft gekregen van Brazilië?

PRENDERGAST «Dat niet. Dat is een allusie waar ik me heel boos om maak.»

HUMO Maar was het wel verstandig van de Fifa u een wedstrijd van Brazilië te laten fluiten? Er zijn sterke banden tussen Jamaica en Brazilië: Brazilië leverde jarenlang bondscoaches aan uw land, organiseert voetbal-clinics voor de nationale elf van Jamaica...

PRENDERGAST «Waar we allemaal véél geld hebben voor moeten betalen, of dacht u dat het om Braziliaanse liefdadigheid ging? Als je wil kan je altijd wel een link ontdekken tussen twee landen.»

HUMO Tot slot, wat vindt u van de kritiek op scheidsrechters uit kleine voetballanden?

PRENDERGAST «Bewijs me eerst met cijfers dat die scheidsrechters meer fouten maken dan hun collega’s uit grote voetballanden en lever dan kritiek. Ik zei het net: voetballers en supporters die een teleurstelling moeten verwerken, zoeken een zondebok. Is de scheidsrechter toevallig uit een klein landje afkomstig, dan is die heel snel gevonden. Nu, ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik niet lang meer de zondebok van België blijf. Belgische televisie, toon die beelden, alsjeblieft!»

Bekijk hier de afgekeurde goal: