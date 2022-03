Peter Van den Begin als Belgische monarch of een herrezen Andy Warhol: dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Pano: De kern van de zaak’

De energieprijzen gaan door het dak. Veel Vlamingen dreigen hun factuur, die vaak verdriedubbbeld is, niet meer te kunnen betalen. In deze reportage gaat ‘Pano' na wat deze energiecrisis betekent voor de kernuitstap. Het is de vraag die de politiek onder hoogspanning brengt, zeker door het conflict in Oekraïne.

Om 21.25 op Eén

‘Cinema Canvas’

In de tweede aflevering van ‘Cinema Canvas’ praat Michaël Pas vanavond met acteur Geert Van Rampelberg (‘Red Light’), scenariste Sanne Nuyens (‘Beau Séjour 2') en animator Britt Raes. Filmdocente Anke Brouwers duikt naar aanleiding van een retrospectieve later dit jaar in Cinematek in het oeuvre van cineaste Chantal Akerman. En actrice Eva Kamanda gaat op bezoek bij precisiepiloot Saskia Neville.

Om 22.20 op Canvas

‘The Barefoot Emperor’

Onderweg naar huis van een staatsbezoek in Turkije belandt de koning van België (Peter Van den Begin) buiten zijn wil in het tot kuuroord omgeturnde zomerverblijf van dictator Tito. Het Belgisch-Amerikaanse regisseursduo Peter Brosens en Jessica Woodworth (‘Altiplano’, ‘Het vijfde seizoen’) mengt in dit vervolg op ‘The King of the Belgians’ opnieuw humor en poëzie, maar om het met de woorden van Onze Man te zeggen, ‘satire is niet bepaald hun forte.’

Om 23.10 op Canvas

‘The Andy Warhol Diaries’

Andy Warhol is al 35 jaar dood, maar van Netflix mag hij toch een nieuwe docureeks over zijn leven en werk presenteren. Een Warhol-robot, een uit artificiële intelligentie opgetrokken deepfake-wezen, leest fragmenten uit de dagboeken van het popicoon voor, zoals: ‘Ik ben gewoon een freak die met niemand erg close is, al had ik dat graag anders gezien.’

Nu te zien op Netflix

The Boys Presents: Diabolical Beeld Amazon Prime

‘The Boys Presents: Diabolical’

‘The Boys’ is één van Amazons successhows: een cynische, gewelddadige en vulgaire superheldenreeks over louche figuren die de helden van Marvel op brave schooljongetjes doen lijken. In afwachting van de derde jaargang, die in juni van start gaat, presenteert Amazon een geanimeerde anthologiereeks met nieuwe verhalen uit het ‘The Boys’-universum. Concreet: acht afleveringen van een kwartier, telkens met een andere regie en tekenstijl.

Nu te zien op Amazon Prime Video

