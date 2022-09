Peter Van den Eede maant tot rede: ‘Mensen willen een klootzak zoals ik op zijn bakkes slaan, da’s van alle tijden’

Met de terugkeer van ‘Iedereen beroemd’ staat ook ‘Ontspoord’ weer op de rails, de populaire rubriek waarin Peter Van den Eede een kommaneuker speelt die enigszins aan meester Moens uit ‘Terug naar Oosterdonk’ doet denken, en die altijd wel een aanleiding vindt om de argeloze forenzen te berispen met wie hij zijn treincompartiment deelt. In deze tweede jaargang verplaatst de handeling zich eens per week naar de werkplek van de voorlopig naamloos blijvende haarklover: een heus – let op de dubbele m – modemmuseum.

PETER VAN DEN EEDE «Zo’n museum over modems is natuurlijk dodelijk saai, waardoor er praktisch nooit iemand over de vloer komt, tenzij per ongeluk. Het werk van mijn personage, net als dat van zijn door Nico Sturm gespeelde collega, is dus eigenlijk zinloos, waardoor hij nog harder de indruk probeert te wekken dat het allemaal ontzettend veel belang heeft.»

HUMO Komen de scripts uit jouw koker?

VAN DEN EEDE «Nee, uit die van productiehuis De Chinezen. Maar ik beschouw hun scripts als partituren, waarmee ik min of meer mijn eigen zin doe. Bepaalde delen zeg ik letterlijk zoals ze er staan, andere parafraseer ik. En dan zijn er nog een paar improvisatiemomentjes waarin ik mijn tegenspeler onderbreek, of vice versa. ’t Is zaak om de overgangen naadloos te maken: de kijker moet de indruk krijgen dat het een organisch gegroeide situatie is, waar hij zelf bij had kunnen zijn. Ik wil niet dat het als een sketch aanvoelt.»

HUMO Afgaande op het succes lijkt die aanpak te werken.

VAN DEN EEDE «Ja, ‘Ontspoord’ wordt erg goed bekeken, en ook druk gedeeld en becommentarieerd op de sociale media. Al passeren er ook weleens giftige reacties de revue, in de trant van ‘Wat voor een klootzak is me dat? Als ik hem tegenkom, sla ik ’m op zijn bakkes!’ Da’s iets van alle tijden, hè, dat mensen fictie voor werkelijkheid houden. Mijn buren hebben lang in soaps gespeeld: die maakten het geregeld mee dat kijkers ervan uitgingen dat ze ook zo in het echt leefden.»

HUMO Stel dat dit seizoen even goed aanslaat als het vorige, bestaat de kans dan dat ‘Ontspoord’ meer wordt dan een rubriek in ‘Iedereen beroemd’?

VAN DEN EEDE «In principe zou dat wel kunnen, ja. Ook al omdat het een fremdkörper binnen ‘Iedereen beroemd’ aan het worden is: praktisch alle items in dat programma hebben met de actualiteit te maken. En dat lukt ons met de scènes in het modemmuseum niet, omdat we er om praktische redenen meerdere op een dag moeten opnemen.

»De kans is overigens reëel dat we later dit seizoen ook de thuissituatie van mijn personage laten zien – wellicht kom je dan te weten waarom hij de mens is die hij is. Op het eerste gezicht zou je denken dat hij alleen leeft: alleen iemand die nooit wordt gecorrigeerd door een partner, kan tot zo’n karikatuur uitgroeien. Maar hij heeft al verscheidene keren gezegd dat hij gelukkig getrouwd is.»

HUMO Een leugentje om bestwil?

VAN DEN EEDE «Ik ben net zo benieuwd als jij.»

Iedereen beroemd

Eén, elke werkdag, 19.40