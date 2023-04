Phara de Aguirre en ‘Mijn God’: ‘Sami vond in zijn geloof de kracht om de dood aan te kunnen: ga je dan zeggen dat zo’n kind ongelijk heeft?’

Onheil is van alle tijden, en dus hebben aalmoezeniers – geestelijken die zieken zalven of mensen in nood een luisterend oor bieden – nog voldoende werkzekerheid anno 2023. In ‘Mijn God’ zoekt Phara de Aguirre aalmoezeniers op in vier biotopen: het ziekenhuis, het leger, de gevangenis en de haven. ‘Ook jonge mensen gaan nog op zoek naar spirituele bijstand, zelfs als ze niet in God geloven.’

HUMO Hebben aalmoezeniers nog een plaats in onze moderne samenleving?

PHARA DE AGUIRRE «De ene aalmoezenier is al eigentijdser dan de andere. Ine bijvoorbeeld, de rooms-katholieke pastor die we volgen, slaagt erin om de traditionele sacramenten erg toegankelijk te maken. Zo’n moderne en persoonlijke aanpak spreekt veel mensen aan.»

HUMO Wanneer zoeken mensen steun bij een aalmoezenier?

DE AGUIRRE «Meestal wanneer ze met ernstige gezondheidsproblemen te maken krijgen. In het ziekenhuis doen vooral oudere mensen een beroep op aalmoezeniers, maar ook jonge mensen gaan nog op zoek naar spirituele bijstand. Zij zijn doorgaans niet gelovig, dus vragen ze geen communie of ziekenzalving. Ze zijn vooral op zoek naar een antwoord op hun existentiële vragen.»

HUMO Aalmoezeniers zijn niet alleen actief in het ziekenhuis, maar ook in het leger. Misschien wel de laatste plek waar je hen zou verwachten?

DE AGUIRRE «En toch, het Belgische leger schakelt hen al in sinds de 19de eeuw: elk bataljon had zijn eigen aalmoezenier. Sinds de Eerste Wereldoorlog dragen katholieke legeraalmoezeniers geen religieuze kledij meer, maar een legeruniform. Ze hebben een burgerstatuut, hoewel sommigen wel een militaire achtergrond hebben. Zo sprak ik met een voormalige paracommando die nu aalmoezenier is in het leger.

»Ze waren ooit met 150, vandaag telt het leger nog een twintigtal aalmoezeniers en consulenten. De meesten zijn katholiek. Er zijn ook een paar protestantse en israëlitische aalmoezeniers bij. Naar een islamconsulent is het leger nog op zoek.»

HUMO Wat doen ze precies bij defensie? Vangen ze soldaten met posttraumatische stress op?

DE AGUIRRE «Nee, dat is een taak voor de psychologen bij defensie. Alleen gaan die laatsten niet altijd mee op missie, aalmoezeniers wel. De taak van de padre is vooral een veilige ruimte creëren waar soldaten hun angsten of twijfels kunnen delen. Militairen zijn vaak maandenlang van huis, het is soms een eenzaam bestaan. Bij aalmoezeniers kunnen ze hun hart luchten.

»De aalmoezeniers werken naast de soldaten, schouder aan schouder, los van de militaire rang. Op missie dragen ze geen geweer, maar nemen ze wel deel aan oefeningen. De soldaten appreciëren dat, het schept een band. Wat gezegd wordt, blijft vertrouwelijk. Maar als het moreel van de manschappen laag is, zijn de aalmoezeniers als een kanarie in de koolmijn. Ze voelen perfect aan wanneer ze het commando moeten inseinen.»

HUMO Kunnen ze zich altijd verzoenen met de oorlogssituaties waarin ze terechtkomen? Ze gaan niet alleen mee op humanitaire missies.

DE AGUIRRE «Klopt, sommigen zijn ook in Afghanistan geweest. Toen ik die vraag aan een padre stelde, zei hij dat sommige oorlogen gerechtvaardigd zijn. Soms moet je het minder goede kiezen om het allerslechtste te voorkomen.»

HUMO En wat met aalmoezeniers in de haven? Zijn er nog veel gelovige zeelieden?

DE AGUIRRE «In de haven meren mensen aan uit de hele wereld, vaak uit erg gelovige landen zoals de Filipijnen. Zeelieden zitten soms maandenlang aan boord met dezelfde dertig mensen. De enige buitenstaanders die aan boord komen, zijn technici of loodsen. Alleen de aalmoezenier komt speciaal voor hen. Het maakt hun niet uit of de aalmoezenier katholiek of protestants is, als hij maar luistert. Een aalmoezenier zal trouwens nooit vragen of je gelovig bent. Ze zijn gewoon beschikbaar. Dat zien ze als hun belangrijkste taak.»

HUMO Je ging ook filmen in de gevangenis. Wat is de taak van aalmoezeniers daar?

DE AGUIRRE «Een beetje menselijkheid brengen in een onpersoonlijk systeem. Dat lukt wonderwel. Aalmoezeniers hebben trouwens geen meldingsplicht. Wat de gevangene tegen hen vertelt, wordt niet in hun dossier gezet.»

HUMO In de gevangenis filmde je een doop door een evangelische aalmoezenier. Van een contrast gesproken: zo’n intiem ritueel in zo’n harde wereld.

DE AGUIRRE «Het was inderdaad bevreemdend, en al helemaal omdat de coronamaatregelen nog golden. In normale omstandigheden mogen andere gevangenen zo’n doop bijwonen, maar deze man moest zijn doop alleen beleven. De VRT regelde een bad op de binnenkoer. Het werd een mooi moment.»

HUMO Je volgt ook Sami, een 12-jarige jongen met een terminale hersentumor die palliatieve verzorging krijgt. Niet vanzelfsprekend, want in de moslimgemeenschap heerst nog een taboe rond ziekte en de dood.

DE AGUIRRE (knikt) «In de islam bepaalt Allah het tijdstip van overlijden. Een bewuste overgang naar het hiernamaals is van groot belang, waardoor sedatie of euthanasie vaak moeilijk bespreekbaar is. Een patiënt die terminaal is, verdringt de diagnose en denkt: oké, dan ga ik wel naar een ander ziekenhuis.

»Islamconsulenten, zoals de vrouwen van MOPA (Migratie en Palliatieve Ondersteuning, red.), leveren fantastisch werk. Momenteel zijn ze met vijf. Ze zijn actief in Antwerpse ziekenhuizen, maar ze reiken ondertussen tot in Leuven. Ze behoren tot de moslimgemeenschap, waardoor ze de gevoeligheden van het geloof goed aanvoelen – soms tolken ze ook voor de dokters of verplegers. De MOPA’s proberen vooral om de patiënten zich te laten verzoenen met het lot: het is wat het is, maar we maken er het beste van.»

HUMO Lukt het hen om het taboe te doorbreken?

DE AGUIRRE «Stapsgewijs, zoiets heeft tijd nodig. Het moet beginnen bij moslims van de nieuwe generatie, zoals Sami. Hij was heel open over hoe hij zich voelde en waar hij bang voor was.»

HUMO De familie van Sami liet je heel dichtbij komen.

DE AGUIRRE «Daar ben ik hun erg dankbaar voor. Maar daar gaat natuurlijk een heel proces zonder camera aan vooraf.

»In januari is Sami overleden. Op het moment dat hij insliep, waren wij er niet bij, maar volgens zijn familie is hij rustig gestorven. Hij had er vrede mee.»

HUMO Sami keek ernaar uit om de profeten te zien. Zijn geloof bezwoer zijn angst voor de dood. In de reeks zegt een orthodoxe priester dat God mensen geneest. Wat denkt u daarvan?

DE AGUIRRE «Ik denk niet dat er ons later een ander leven wacht. Het leven is hier en nu. Maar ik ben er wel van overtuigd dat in geloof de kracht ligt om moeilijke situaties aan te kunnen. Sami was ervan overtuigd dat hij na zijn dood de profeten zou ontmoeten. Je kunt dan droogweg zeggen dat die jongen zichzelf iets wijsmaakte, maar daar draait de reeks niet om. Ik wilde alleen tonen dat er in ons land dan wel verschillende religies beleden worden, maar dat de gedeelde overtuigingen de verschillen overstijgen. Het gaat over de zorg voor de medemens.»

HUMO Sommige aalmoezeniers werken als vrijwilliger, anderen werken in loondienst. Wie betaalt hen?

DE AGUIRRE «Aalmoezeniers in het leger en de gevangenis worden door de overheid betaald. Ziekenhuizen beslissen zelf hoeveel budget ze uittrekken voor hun pastorale dienst. Ziekenhuizen blijven natuurlijk bedrijven die de kosten goed moeten afwegen, maar de meeste zijn overtuigd van het belang van zo’n dienst.»

HUMO Zou je ooit zelf spirituele hulp tot aan je ziekbed laten komen?

DE AGUIRRE «Dat weet ik niet. Toen ik borstkanker had, hebben veel mensen een kaars gebrand voor mij. Ik heb daar veel aan gehad, en ik doe dat ook voor anderen. Voor mij heeft het niets met geloof te maken. Het is een manier om te tonen dat je aan iemand denkt. We zijn het misschien vergeten, maar rituelen helpen ons. Ze creëren mooie momenten die uitgroeien tot mooie herinneringen. Dit programma maken was daarom ook verrijkend. Ik heb een veelheid aan werelden leren kennen. Langs het kerkje van de orthodoxe priester in Brugge was ik al vaak gepasseerd, maar het loonde de moeite om er even binnen te gaan.»

‘Mijn God’

Canvas, woensdag 19 april, 22.15