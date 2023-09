Philippe Geubels en Jade Mintjens: ‘Vroeger had ik ook veel vliegangst, maar nu slik ik gewoon xanax’

Zul je net zien, heb je een gloednieuwe zondagavondquiz in elkaar gebokst, ben je vergeten de vragen te verzinnen. Klinkt onpraktisch, maar in ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ is dat precies de bedoeling: alles wat tijdens het programma wordt gezegd, kan even later terugkeren als antwoord op een pas verzonnen vraag. Philippe Geubels (42) is de onderkoeld joviale presentator, Jade Mintjens (24) de tomeloos enthousiaste aanvoerder van het team vragenmakers, en ze zitten samen klaar voor een dubbelinterview. Zul je net zien: ben ik vergeten de vragen te verzinnen.

Jade Mintjens ­maakte furore in ‘De ideale wereld’, had vorig jaar haar eigen eindejaarsshow en werkt nu aan haar eerste comedyshow, ‘Bedankt om te komen’. ­Philippe Geubels tourt na vijf jaar televisiewerk ook weer met een eigen voorstelling, ‘Geubels gaat in bad’, die volgend jaar live wordt uitgezonden op VRT 1. Maar ook daarnaast hebben de twee comedians opmerkelijk veel gemeen. Te beginnen met een gedeelde liefde voor de vrij weerzinwekkend ruikende poeder­soep die tijdens het interview voor hun neus staat te­ ­dampen.

JADE MINTJENS «Tomaat suprême?»

PHILIPPE GEUBELS «Ja, ik heb toch weer een tomaat ­suprême gekozen. Vind jij het ook zo lekker om, als de water­koker nog bezig is, het poeder in je kopje te doen en er al een beet­je van te eten?»

MINTJENS «Absoluut, dat poeder is écht goed!»

GEUBELS «Zeker als je er een paar van die krokantjes uit vist, die zijn echt fantastisch.»

HUMO Ik word al lichtjes misselijk als ik denk aan die zoute drab die zich nu onderaan in het kopje heeft verzameld.

GEUBELS (kijkt verlekkerd) «Die drab is ook heerlijk, hè.»

HUMO Laten we het maar over de quiz hebben.

GEUBELS «Het unieke van ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ is dat de vragen live worden bedacht tijdens de quiz, over de dingen die net zijn gebeurd. Ik stel ze dan, terwijl Jade extra feitjes geeft om het hoofd van de deelnemers vol te laten lopen. Al die extra weetjes kunnen even later óók een vraag worden.»

MINTJENS «In andere ­quizzen moet je veel weten over bepaalde onder­werpen, van kunst tot sport. Bij ons is geen enkele voorkennis vereist, we testen alleen je kortetermijngeheugen. Een ideale quiz om thuis mee te spelen.»

HUMO Philippe, is zo’n nieuwe quiz nog spannend voor jou, met al je tv-ervaring?

GEUBELS «Héél spannend, want ik vond de rol van quiz­master behoorlijk moeilijk. Ik ontregel graag lichtjes de boel, maar als presentator moet ik juist alles zoveel mogelijk in de hand houden. Ik moet de regels uitleggen en de vragen stellen, en ondertussen verwachten de mensen dat ik ook plezant ben.»

MINTJENS «Als comedian ben je gewend dat op alles een bevestigende lach volgt. Ik moest soms serieuze ­weetjes vertellen en dan bleef het doodstil in de studio. Op die momenten voelde ik me erg kwetsbaar.»

GEUBELS «En als ik in de montage naar mezelf als presentator keek, voelde ik me ook onzeker.»

HUMO Volgen jullie met argwaan de kijkcijfers? En lezen jullie recensies?

GEUBELS «Voor mij is het wel belangrijk wat de kijkers ervan vinden, maar van recensies lig ik niet echt wakker. Behalve voor ‘Taboe’ heb ik nooit goede recensies gehad en toch liepen mijn programma’s keigoed.»

MINTJENS «Ik denk dan: beste recensent, vind je nu echt dat je zo belangrijk bent dat we allemaal jouw mening moeten horen? Waarom ben jij de aangewezen persoon om te zeggen dat dit goed was en dat minder goed?

»Schrijf jij soms recensies?»

HUMO Soms wel, ja.

GEUBELS (lacht hard)

MINTJENS «Bij mijn eerste theater­show merkte ik wel dat een paar goede recensies, onder meer eentje van Humo, hielpen om de zalen te laten volstromen, dat was heel fijn. Voor Philippe zal dat geen verschil maken, zijn shows zijn al uitverkocht voor ze af zijn.»

XANAX IN DE LUCHT

HUMO ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ is jullie eerste samenwerking. Verliep die vlot?

MINTJENS «Absoluut, maar ik durf nu ook niets anders meer te zeggen (lacht). We blijken ook veel raakvlakken te hebben. Zo zijn we dit jaar alle­bei naar Kroatië geweest. ­Sowieso houden we erg veel van reizen.»

GEUBELS «Die liefde is bij mij wel moeten groeien. ­Vroeger deed ik dat niet zo graag, maar in 2010 ben ik met ­Martin Heylen in Afrika een programma gaan opnemen, en daar kreeg ik ineens de smaak te pakken. Daarna ben ik naar Australië en naar Amerika gevlogen.

»Sinds we een dochtertje hebben, is het wel wat minder. Mijn vrouw en ik zijn meer reisleiders voor ons kind geworden: dat zij zich amuseert, is het belangrijkste. En een meisje van 8 jaar doe je weinig plezier door steden te bezoeken of naar verre landen te gaan.»

MINTJENS «Ik wil graag heel veel van de wereld zien, maar vliegen vind ik doodeng. Aan boord begin ik meestal te huilen van de angst.»

GEUBELS «Echt?»

MINTJENS «Ja. Andere passagiers proberen me dan te kalmeren met weetjes als: ‘Wist je dat je met de auto veel meer kans hebt op een ongeluk?’ Ja, ik weet dat, maar dat helpt op zo’n moment niets. Angst kun je niet zomaar rationaliseren. Als je aan hoogtevrees lijdt en aan een koord bengelt, heb je er ook niets aan dat de kans klein is dat het koord zal knappen.

»Nu vlieg ik niet meer vanaf Zaventem, maar ik ga naar Amsterdam of Charleroi, ­omdat ik de passagiers anders al hoor denken: ah, daar zit dat meisje van ‘De ideale wereld’ weer te huilen.»

GEUBELS «Ik had ook heel veel vliegangst, maar nu slik ik gewoon xanax en dat heeft mijn vliegervaring veranderd. Vroeger was ik weken vooraf al ziek. Dan sliep ik niet meer en had ik last van spastische darmen en diarree. Nu denk ik: het komt wel goed, ik pak tijdens de vlucht gewoon zo’n pilletje. Ik gebruik die medicijnen anders nooit.»

MINTJENS «Dat durf ik niet. Als we dan neerstorten, ben ik niet helemaal helder.»

GEUBELS (vol verbazing) «Maar je wilt toch niet helder zijn als je neerstort? Dan wil je daar toch zo weinig mogelijk van weten?»

MINTJENS «Ik wil alert blijven en alle stappen juist kunnen volgen.»

GEUBELS «Geloof mij, als je vliegtuig neerstort, zal die xanax het verschil niet meer maken.»

Philippe Geubels: ‘Ik ontregel graag lichtjes de boel, maar als presentator moet ik juist alles zoveel mogelijk in de hand houden.’ Beeld _ VRT

IN SHOCKTHERAPIE

HUMO In eerdere interviews vertelden jullie over hoe jullie al op jonge leeftijd met diverse angsten worstelden.

MINTJENS «Erover praten helpt echt, omdat je dan beseft dat je niet de enige bent. Toen ik op mijn 14de last kreeg van een angststoornis, dacht ik echt dat ik de enige was die zoiets kon hebben.»

GEUBELS «Ik was ongeveer even oud toen mijn angsten zich ontwikkelden. In het begin durfde ik er uit schaamte met niemand anders over te praten, wat het vooral erger maakte. Het deed veel deugd toen ik er voor het eerst over vertelde aan een vriend, want hij reageerde er volstrekt normaal op. En hoe meer ik erover sprak, hoe meer andere mensen hun eigen angsten begonnen te delen.»

MINTJENS «In mijn schooltijd had ik veel last van sociale angsten, maar ik durfde vooral niet meer met de fiets naar school. Toen brachten mijn ouders me met de auto. Daarna zag ik op tegen de les lichamelijke opvoeding, en mocht ik af en toe thuisblijven.

»Het probleem is: als je alles op die manier oplost, durf je op het einde niet meer uit je huis te komen. Mijn ouders zagen me graag, maar ze gingen te veel mee in die angstaanvallen.»

GEUBELS «Vermijden is het eerste wat mensen met fobieën en angsten doen. Ik deed dat ook. Je gaat van alles vermijden, tot er van je leven maar weinig overblijft en je angst honderd keer erger is geworden.»

MINTJENS «Ik heb shocktherapie gevolgd in Nederland. Daarin stond de blootstelling centraal: ‘Jij durft niet met de fiets te rijden? Hier heb je een fiets, ga maar rijden.’»

GEUBELS «En moest je ook verplicht sportles volgen?»

MINTJENS (lacht) «Dat niet, maar mijn therapeute liet me wel aan mijn sociale angsten werken. Ze zette me af aan een middelbare school en op het schoolplein moest ik dan met jongeren praten.»

HUMO Zomaar een school?

MINTJENS «Ja, in Nederland, hè. Die aanpak heeft wel gewerkt. Ze dwong me mijn angsten onder ogen te zien.

»Nu probeer ik mezelf te forceren. Laatst was er een perso­neelsuitje waar ik bang voor was en toen sprak ik mezelf streng toe: ‘Komaan, Jade, je gaat!’ En ja, ik ben geweest.»

GEUBELS «Helaas gebeurt het nog vaker dan ik wil dat ik uit angst niet meedoe aan activiteiten of uitstapjes. En altijd heb ik een ander excuus. Op den duur hebben mensen dat door en denken ze dat je gewoon lui of asociaal bent. Het heeft ook iets lomps, die verzonnen excuses. Je zou het beter gewoon eerlijk zeggen: ‘Sorry, ik heb gewoon enorm veel angst.’ Maar in plaats daarvan pruttel ik: ‘Ga maar al, ik kom straks wel!’»

MINTJENS «Of: ‘Ik heb te veel werk.’ Of: ‘Ik voel me plots niet zo goed.’»

GEUBELS «Op het moment dat je moet vertrekken, voelt zo’n uitvlucht heerlijk aan.»

MINTJENS «Maar achteraf ben ik een beet­je misselijk en heb ik spijt dat ik toch niet ben gegaan.

»Mijn vriend helpt me overigens heel goed. Als ik bijvoorbeeld geen zin heb om te gaan optreden en liever zielig in de zetel lig, roept hij: ‘Jade, vind je dat nu professioneel? Er hebben honderd mensen een kaartje gekocht, je kunt godverdomme zien dat je gaat.’

»Ik heb hem daar gisteren nog voor bedankt, want eigenlijk is dat keifijn. Ik heb nog nooit een optreden gemist, en achteraf ben ik altijd blij dat ik ben gegaan.»

GEUBELS «Bij optredens heb ik nooit veel last van angsten. Ik bepaal voor een groot deel zelf het tempo, ik kan me terugtrekken in de backstageruimte en op het podium kan ik een masker dragen.»

MINTJENS «Als ik eenmaal op het podium sta, ben ik ook nergens meer bang voor. Daar ervaar ik meer rust dan ’s avonds in mijn bed. Dan begin ik na te denken over van alles en nog wat, maar op het podium heb ik daar geen tijd voor. Een voorstelling spelen is eigenlijk anderhalf uur rust in mijn hoofd, het heeft iets therapeutisch.»

HUMO Is het niet stressvol om bijvoorbeeld een try-out te spelen?

MINTJENS «Nieuw ­materiaal testen is altijd spannend, maar dat voelt als eerlijke stress aan. En mensen komen om te ­lachen, niet om kwaad op je te zijn.»

GEUBELS «Toch ben ik na afloop bang om onder de mensen te komen. Niet zozeer omdat ik denk dat ze boos zullen zijn, wel omdat ik ze niet wil teleurstellen. Ik heb net mijn best gedaan om zo grappig mogelijk te zijn en als ze me daarna aanspreken, ontdekken ze dat ik in het echt toch een stuk minder ad rem ben dan tijdens de voorstelling of in ‘De slimste mens’.

»Kijk, als ik met mensen samen ben die ik vertrouw, kan ik vlot babbelen. Bij vreemden voel ik me wat ongemakkelijk. En als ze de verwachting uitstralen dat ik grappig zal zijn, bloei ik niet bepaald open. Dan kruip ik juist zoveel mogelijk in mijn schulp.»

HUMO Zeggen mensen dat soms: ‘Wees eens grappig’?

GEUBELS «Ja, heel irritant.»

MINTJENS «Mij zeggen ze het vaakst: ‘Ik heb eens iets meegemaakt, daar moet je iets mee doen!’ En dan krijg ik iets te horen als: ‘Ik stond bij de bakker en liet mijn portemonnee vallen, dat moet je echt in je show steken!’»

HUMO Heb je al genoeg materiaal voor je eerste show? Ik heb onlangs anders ook iets meegemaakt dat…

MINTJENS «Ja, hoor. Ik heb deze week mijn nieuwe materiaal al uitgeprobeerd. Ik heb alleen nog geen liedjes, wat wel problematisch is, want ik heb net een nieuwe gitaar gekocht en die wil ik nog inbrengen bij de belastingen.»

GEUBELS «Verwerk die gewoon in het decor, opgelost!»

Jade Mintjens: ‘Nu vlieg ik niet meer vanaf Zaventem, maar ik ga naar Amsterdam of Charleroi, omdat ik de passagiers anders al hoor denken: ah, daar zit dat meisje van ‘De ideale wereld’ weer te huilen.’ Beeld Johan Jacobs

OMA’S KOSTJE

HUMO Philippe, het was even geleden dat je met een show in de theaters stond. Bevalt de terugkeer naar het ­podium je?

GEUBELS «Zalig, ik geniet er enorm van. Die lange pauze kwam overigens niet omdat ik het touren beu was, maar vooral door corona. Ik had geen zin om met al die coronamaatregelen naar de theaters te gaan en ik had gelukkig de luxe dat ik genoeg televisiewerk had.»

MINTJENS «Die coronaperiode was triest, hè. Naast ieder koppel moesten drie stoelen onbezet blijven, en iedereen droeg mondmaskers.»

GEUBELS «Dat wilde ik niet doen, dat is voor niemand tof. Het is ook geen reclame. Mensen die toch komen kijken, denken dan: amai, echt wel een topsfeer bij die Geubels. Het zou iets te veel opvallen dat wij eigenlijk ook niet zo heel veel kunnen (lacht).»

HUMO Het is een persoonlijker show geworden dan je vorige voorstellingen.

GEUBELS «Dat moet je ook niet overschatten, het gaat om hooguit 5 procent van de voorstelling. Maar mede dankzij ‘Taboe’ ben ik wel geëvolueerd als comedian. Vroeger was ik erg bang als het stil werd in de zaal. Nu raak ik niet meer in paniek als ik iets ernstigers vertel en er een minuut niet wordt gelachen. Maar ik moet ook niet overdrijven: twee ­minuten zonder lach is wel het absolute maximum.»

HUMO Zie je jezelf ooit in een ernstig theaterstuk spelen?

GEUBELS «Ik weet niet of ik dat kan, maar het lijkt me erg plezierig om het eens te doen. Net als bijvoorbeeld acteren in een dramafilm.

»In het eerste middelbaar heb ik meegespeeld in een ­toneelstuk over de Tweede ­Wereldoorlog, dat mijn broer Yoeri had geschreven. Dat was wel een hoogtepunt uit mijn schooltijd, en het was ook redelijk professioneel gedaan. Een groot decor, goede belichting en geluid, en het beste: we kregen op het podium echt eten. Koude aardappelen, worteltjes en worst, vooraf klaargemaakt, maar ontzettend lekker. Het stuk was zo’n doorslaand succes dat we het voor alle klassen mochten opvoeren en elke keer verorberden we zo’n maaltijd. Mijn personage kwam wel tijdens elke opvoering om het leven door een bombardement.»

MINTJENS «Nog iets wat we ­delen, onze liefde voor een­voudige kost!»

GEUBELS «We eten ’s morgens allebei graag roerei met worst en gebakken patatjes.»

MINTJENS «En ’s avonds wortelpuree met chipolata of bloemkool in witte saus, dat soort gerechten. Thuis at ik dat vroeger zelden, omdat mijn moeder er niet zo dol op is. Ik heb de beste mama van de hele wereld, maar haar kookkunsten waardeer ik iets minder.

»Sinds kort is mijn grootmoeder bij ons ingetrokken en als ik ’s avonds thuiskom van een optreden, staat er al eens een stamppotje klaar in de koelkast. Of ze maakt mosselen met friet klaar, gewoon omdat ze weet dat ik dat zo graag eet en omdat dat haar ­plezier doet. Goed voor ons zorgen geeft haar een nieuw doel in het leven en ik zie dat ze er ­helemaal van openbloeit.»

HUMO Philippe, nadat je laatst in ‘Zomeravonden’ friet met paardenworst had gegeten, vroeg Wim Lybaert je naar je dromen. Je antwoordde: ‘Ik zit in een periode waarin ik niet goed weet wat ik nog wil in het leven.’

GEUBELS «Dat is mijn midlifecrisis, zeker? (lacht) Maar goed, het is waar. Ik weet het echt niet.»

MINTJENS «Dat is toch ook goed? Wil dat niet zeggen dat je tevreden bent?»

GEUBELS «Ja, ik ben ook wel tevreden. Maar nu we het er toch over hebben: ik zou graag nog beter met mijn angsten leren omgaan om dingen te kunnen doen die ik nog altijd vermijd.»

HUMO Je hebt het gevoel dat je nog veel mist?

GEUBELS «Kijk, mijn angst voor haaien beïnvloedt me betrekkelijk weinig, maar ik ontloop ook concerten en festivals, en dat vind ik wél heel jammer.»

MINTJENS «Ja, een groot festival als Werchter of Pukkelpop wil ik ook ooit bijwonen, maar ik krijg het al benauwd als ik al die mensen op tv zie.

»Ik ben ooit met mijn nichtje naar een wedstrijd van de Rode Duivels gaan kijken op de kaaien in Antwerpen. Er stroomde gaandeweg meer en meer volk toe, en ineens werd ik bang: ik kan niet weg, waar is de uitgang? Ik moest plots overgeven tussen al die mensen. Al die vaders riepen dingen als: ‘Wat heeft zij geslikt?’ En mijn nichtje riep: ‘Ons Jade doet niet aan drugs, hè! Ze heeft alleen Cola Zero gedronken!’ Dat was een verschrikkelijk dieptepunt.»

GEUBELS «En als je zoiets hebt meegemaakt, wordt de drempel alleen maar hoger.

»Bekend worden heeft me ook niet geholpen.»

MINTJENS «Dat snap ik wel. Bij mij valt die bekendheid nog mee, maar ik krijg toch snel het gevoel dat ik meer in de gaten word gehouden.

»Ik vind het indrukwekkend hoe iemand als Niels Destads­bader daarmee kan omgaan. Toen hij te gast was in ‘De ideale wereld’, zat de studio in een recordtempo vol en na afloop van de uitzending stond de parkeerplaats vol mensen die op hem wachtten. En hij liep niet weg, maar ging naar iedereen toe, maakte met iedereen een praatje en deelde foto’s en handtekeningen uit. Een fan zei hem: ‘Niels, ik heb een nieuwe tattoo!’ En die toonde vervolgens een tatoeage van Niels’ hoofd. Dat is toch waanzinnig? Ik stond er met open mond naar te kijken.»

Philippe Geubels: ‘Mijn angst voor haaien beïnvloedt me betrekkelijk weinig, maar ik ontloop ook concerten en festivals, en dat vind ik wél heel jammer.’ Beeld Johan Jacobs

BEUKENHUWELIJK

HUMO Hebben jullie tweeën al eens gebotst?

MINTJENS «Nog niet. Maar Philippe, heb jij ooit al echt ruziegemaakt met een collega?»

GEUBELS «Nee, maar dat komt door mijn sociale fobie. Ik ben sowieso erg conflictvermijdend. Ook in mijn huwelijk trouwens. De les die ik uit mijn huwelijk kan meegeven: je moet gewoon heel goed ­luisteren en haar daarna gelijk geven.»

HUMO En die methode blijft werken?

GEUBELS «Ja. Ik vind het onzin dat je geen goede relatie zou hebben als je niet kunt ruziemaken. En dit weekend vier ik mijn negentiende huwelijksverjaardag.»

MINTJENS (verrukt) «O, volgend jaar zijn jullie twintig jaar ­samen! Hoe heet dat? Een beukenhuwelijk?»

GEUBELS «Van beuken is er nochtans weinig sprake meer (lacht).»

HUMO Jade, dit najaar doe je mee aan ‘De slimste mens’.

MINTJENS «Erik Van Looy had me al een hele tijd geleden gevraagd. Ik denk dat ik één van de eersten was die wisten dat ze mochten meedoen en ik nam me stellig voor om die voorsprong goed te gebruiken. Ik kleefde tabblaadjes in een schrift: actualiteit, politiek, cultuur... Maar dat schriftje is nog altijd leeg.»

GEUBELS «Je zult het vast goed doen. Weet jij niet veel over wat er in de boekskes staat?»

MINTJENS «Ja, en voor ‘De ­ideale wereld’ volg ik wel de actualiteit.

»Ik wil vooral niet wereldvreemd overkomen, en bijvoorbeeld meemaken dat Erik een foto van Alexander De Croo toont en ik geen idee heb wie dat is. Maar ik vind het geen probleem dat ik van een onderwerp als sport niets afweet.»

HUMO Hoe zouden jullie scoren in je eigen quiz? Hebben jullie een goed kortetermijngeheugen?

GEUBELS «Ik zeker niet.»

MINTJENS «Ik kan heel slecht gezichten onthouden, wat erg onhandig is nu ik wat bekender word. Dan roept iemand op straat mijn naam en weet ik totaal niet of dat nu iemand is die ik zou moeten kennen.

»Op de werkvloer is het ook zo onbeleefd als je na drie ontmoetingen iemands naam nóg niet kent. Ik heb onlangs gehoord dat je beter vraagt: ‘Wat is je naam ook alweer? Michel? Ja, ik weet wel dat je Michel heet, maar ik bedoelde: wat is je familienaam?’»

GEUBELS «Sssht, schrijf dat niet op, dat was míjn trucje!»

HUMO Als je op een dag je geheugen kwijt begint te raken, wat hoop je dan zo lang mogelijk te onthouden?

MINTJENS «Ik hoop vooral dat ik mijn familie zal blijven herkennen tot het einde, omdat het anders zo pijnlijk is voor hen.»

GEUBELS (slikt het laatste beet­je drab uit zijn poedersoep door) «Tja, voor mij is het toch het allerbelangrijkste dat ik zo lang mogelijk het gezicht van mijn cokedealer onthoud.»

‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’

VRT 1, zondag 10 september, 20.05

Jade Mintjens gaat vanaf januari 2024 op tournee. Alle speeldata: www.jademintjens.be.

‘Geubels gaat in bad’, nog tot 27 april 2024. Info en tickets: ­www.philippegeubels.be.