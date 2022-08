Philippe Geubels: ‘Ik ben een fantastische wingman, vrouwen denken: die Geubels, dat is te hoog gegrepen... Ik zal het maar met die andere doen’

Voor de tweede keer wordt een gesmaakt maar doodbloedend Play4-programma gereanimeerd door de VRT: jaren geleden haalde de openbare omroep al ‘De ideale wereld’ naar Canvas, nu wordt ‘Hotel Romantiek’, het even spitse als deugddoende datingprogramma voor senioren, naar Eén overgeheveld. Van het originele trio presentatoren – Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven de Leijer – blijft alleen die laatste over: hij wordt bijgestaan door Gloria Monserez én de enige echte Philippe ‘The Love Doctor’ Geubels.

PHILIPPE GEUBELS «Zo noemen ze mij weleens in de wandelgangen, ja. Dat heeft met mijn sexappeal te maken, maar ook met mijn talent om mensen aan elkaar te koppelen.»

HUMO Jij bent een goeie wingman, ja?

GEUBELS «Ik weet niet of ik kameraden echt al een lief heb bezorgd, maar op café hebben vrienden die naast mij staan wel vaak chance, omdat vrouwen denken: die Geubels, dat is te hoog gegrepen... Ik zal het maar met die andere doen.

»Maar voor ‘Hotel Romantiek’ heb ik alles uit de kast gehaald. Ik heb zelfs ‘The Game’ van Neil Strauss gelezen, zo’n boek dat uitlegt hoe je vrouwen moet versieren. Louter voor de job, natuurlijk. Daaruit blijkt dat je vooral indruk moet zien te maken. Ik heb onze senioren daar zo goed mogelijk bij geholpen – alleen al door hun valies netjes in orde te brengen, want dat was soms echt geen gezicht.»

HUMO Je hebt al eens met ouderen gewerkt, in de ‘Taboe’-aflevering over senioren. Ging dat je goed af?

GEUBELS «Ik ga héél graag om met oude mensen, die hebben al een heel leven achter de rug en hebben dus altijd interessante dingen te vertellen. Het ergste wat je bij oude mensen kunt doen, is ze betuttelen. (Droog) Maar bij mij is de kans op betutteling heel klein.»

HUMO Wat vond je van je collega’s Sven de Leijer en Gloria Monserez?

GEUBELS «Van Sven vind ik het ongelofelijk hoe goed die met groepen mensen kan omgaan. Met sprekend gemak entertaint hij iedereen een uur lang. Ik snap nu waarom hij zo’n goeie publieksopwarmer is, ik zou dat niet kunnen.»

HUMO Terwijl het enthousiasme toch meestal van je gezicht spat.

GEUBELS «Raar, hè?

»Van Gloria was ik nog meer onder de indruk. Ongelofelijk professioneel, ad rem, supergrappig. Het lijkt bij haar allemaal vanzelf te gaan, alsof ze al twintig jaar niets anders doet. Ik heb het leeftijdsverschil amper gemerkt, zo’n vrouw van de wereld is ze. Tenzij het over Instagram ging: dan moest ze tegen mij praten gelijk tegen de bompa’s.»

HUMO Iets anders: op VTM 2 ben je nu ook te zien als verpleger in ‘Een echte job NL’.

GEUBELS «Ik vond dat héél plezant. Oké, sommige dingen zijn natuurlijk iets minder, zoals pampers verversen en open wonden schoonmaken, maar weet je wat ik fantastisch vond? Medicijnen uitzoeken en uitdelen. Enfin, de dokters deden dat, maar ik mocht mijn advies geven, en ik heb veel complimenten gekregen over mijn kennis van medicijnen.»

HUMO Zoals Sinterklaas die mag uitkiezen welk snoep hij aan welk kind geeft?

GEUBELS «Ja, eigenlijk wel (lacht).

»Ik merk dat ik het plezant vind om mensen te helpen. Zo was er een vrouw die net aan haar heup geopereerd was. Ze kon niet bewegen van de pijn en had in haar bed geplast. Zelfs wij konden haar amper verplaatsen, zoveel pijn had ze. Dat is natuurlijk níét tof. Maar achteraf, als het allemaal in orde is, heb je wel het gevoel dat je écht iets voor iemand betekend hebt.»

HUMO Je hebt ook meegedaan aan het Nederlandse ‘De slimste mens’. Hoelang heb je het daar volgehouden?

GEUBELS «Goh, dat is nu niet zo belangrijk, vind ik.»

HUMO De Nederlanders zijn geen fan van de volgens hen puberale Vlaamse versie, hè?

GEUBELS «Ik heb daar niks van gemerkt. Het is gewoon anders: bij ons is dat met veel ambiance en gezwans, daar is het serieuzer.»

HUMO Een beleefde manier om te zeggen: kurkdroog en dodelijk saai.

GEUBELS (lacht) «Dat zijn uw woorden. Over de Vlaamse versie gesproken: bij ‘De allerslimste mens ter wereld’ binnenkort zal ik ook zeker eens goeiendag komen zeggen.»

HUMO Heeft je goede vriend Erik Van Looy eigenlijk zijn kandidatuur gesteld voor ‘Hotel Romantiek’?

GEUBELS «Nee. Je zou het niet zeggen, maar hij is nog nét te jong om te mogen meedoen. Maar als hij ooit hulp in de liefde nodig heeft...»

HUMO Dan kent de Love Doctor een medicijn?

GEUBELS «Het zal wel zijn.»

Hotel Romantiek

Eén, zondag 4 september, 20.00