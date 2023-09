Philippe Geubels kan meteen scoren op zondagavond, ‘De twaalf’ schurkt gevaarlijk dicht tegen ‘Arcadia’ aan

De aftrap is gegeven, de nieuwe programma’s zijn begonnen en dat betekent dus ook dat de kijkcijfers weer van iets dichterbij worden bekeken dan de voorbije weken. Een overzicht van zondagavond!

VTM houdt zich nog even gedeisd - daar start het nieuwe seizoen van ‘De verraders’ pas over twee weken op zondag - en schoof met ‘Verschoten & zoon’ (206.000) en Jan Verheyens film ‘Red Sandra’ (164.000) niet meteen de grote kanonnen naar voren. Dat deed VRT 1 natuurlijk wel: Philippe Geubels ten eerste, die in ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ zijn debuut als quizmaster maakte en dat deed voor 830.000 kijkers. Dat cijfer is helemaal vergelijkbaar met wat ‘Hotel Romantiek’ een jaar geleden op de eerste zondagavond van september liet optekenen (808.000).

Het tweede seizoen van ‘De twaalf’ daarentegen kon de hoge verwachtingen niet inlossen: 666.000 mensen volgden de start van het proces tegen vader en dochter Bergman, wat maar half zoveel is als het aantal kijkers voor het begin van het eerste seizoen (1.190.000). Goed, dat kwam natuurlijk vier jaar geleden op tv en sindsdien is er veel veranderd, maar een jaar terug ging ‘Chantal’ begin september ook nog vlotjes boven het miljoen (1.046.145‏). Met deze score zit ‘De twaalf’ eerder in de categorie ‘Arcadia’, dat dit voorjaar van start ging met 645.000 kijkers - een associatie die je toch liever wil vermijden.

De sf-reeks kon toen in uitgesteld kijken maar een klein deeltje van de achterstand inlopen: het wordt dus interessant om te zien in hoeverre dat bij ‘De twaalf’ anders is. In dat opzicht kan het rechtbankdrama zich optrekken aan ‘Boomer’, dat op zaterdagavond uitstekend van start ging met 626.000 kijkers en een dag later, bij de herhaling na afloop van ‘De twaalf’, nog eens 310.000 mensen lokte.

Op Play4 begon het derde seizoen van ‘Klopjacht’ voor 304.000 kijkers, wat een betere score is dan de start van seizoen twee vorig jaar (265.000), toen ook al op zondagavond . Canvas tot slot kon 56.000 mensen lokken met de docureeks over de aanslag op de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace dat halverwege de jaren 1980 zonk.