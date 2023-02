Philomena Cunk neemt proffen in de zeik: ‘De gemiddelde geleerde kijkt geen tv en bleekt zijn kontgat niet’

‘Heeft China een dak?’ ‘Hoeveel ziekteverlof zou je vandaag krijgen als je de builenpest hebt?’ ‘Wanneer heeft Charles Darwin de aap uitgevonden?’ Geen kwaad woord over ‘Het verhaal van Vlaanderen’ maar behalve met het Antwerpse accent van Tom Waes valt er weinig te lachen. Gelukkig is er nu op Netflix ‘Cunk on Earth’, een geweldige parodie op historische documentairereeksen – geschreven door ‘Black Mirror’-bedenker Charlie Brooker – waarin actrice Diane Morgan als typetje Philomena Cunk de geschiedenis van de mensheid overloopt, met de hulp van experts aan wie ze compleet absurde vragen stelt.

– De vraag die iedereen zich na ‘Cunk on Earth’ vast stelt: beseffen de experts dat ze in de maling worden genomen?

DIANE MORGAN «Nee, ze hebben gewoon de vraag gekregen om mee te werken aan een geschiedenisreeks van de BBC, om uitleg te geven over hun vakgebied. Maar Philomena Cunk gaat natuurlijk al een tijdje mee (het typetje zag tien jaar geleden het leven in Charlie Brookers tv-programma ‘Weekly Wipe’ en op de BBC liepen eerder al series over kerstmis en de geschiedenis van Groot-Brittannië, red.). Helemaal in het begin hadden de mensen helemaal geen idee, nu is er af en toe wel iemand die dankzij zoon of dochter weet dat Cunk een fictief personage is. Maar ook die mensen beseffen niet wat we precies doen. Geleerden kijken weinig televisie, hè? Ze lezen boeken. Zelfs degenen die weten dat het niet helemaal serieus bedoeld is, hebben geen idee wat voor soort vragen ze zullen krijgen.»

– Dus toen je een professor klassieke oudheid vroeg of de Romeinen ook al hun kontgat bleekten…

MORGAN (lacht) «Hij viel compleet uit de lucht, ja. Hij had nog nooit van de term ‘anal bleaching’ gehoord, hij wist niet eens wat dat was. Dat is de gemiddelde professor: ze kijken geen tv en ze bleken hun kontgat niet (lacht). Het voordeel is ook dat die interviews meestal lang duren, gemiddeld ruim een uur. Je kunt de experts in het begin dus een beetje op hun gemak stellen met iets normalere vragen, vooraleer je de echt rare dingen tevoorschijn haalt.»

– Hoe bereid je die interviews voor? Liggen de vragen vast, of zeg je maar wat in je opkomt?

MORGAN «Ik heb telkens een lijst mogelijke vragen bij, maar voor de rest is het vooral improvisatie. Je weet immers nooit waar het gesprek heen kan gaan. Maar dat is net zo bevrijdend. Ik kan doen wat ik wil. Ik mag grof zijn, beginnen gapen, een idiote vraag stellen… Ik kan niets verkeerds doen.»

– Is er ooit al iemand echt kwaad op je geworden?

MORGAN «Helemaal in het begin was er een man, als ik me goed herinner in een aflevering over Winston Churchill, die gaandeweg steeds bozer naar mij begon te kijken. Op den duur leek het alsof hij mij elk moment naar de keel kon grijpen: de productieploeg heeft het interview zelfs even stilgelegd, om te vragen of hij iets minder agressief wilde reageren. Maar ik zat eigenlijk te hopen dat hij wél zou ontploffen, want Philomena die gewurgd wordt door een woedende professor, dat zou pas echt geweldige tv zijn (lacht).»

