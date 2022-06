‘Elke grap heeft een slachtoffer’, vertelde Rowan Atkinson hier onlangs nog in een interview in een poging om controversiële komieken uit de wind te zetten. Maar bij zijn nieuwe Netflix-serie ‘Man Vs Bee’ is het toch vooral de argeloze kijker die lijdt onder de pogingen tot humor.

In weerwil van wat je zou denken is Rowan Atkinson op zijn best als hij veel mag praten. Dat was zo in zijn memorabele bijrol in ‘Four Weddings and a Funeral’, waar hij een zenuwachtige priester speelde die zich stamelend en zwetend een weg door zijn eerste huwelijksceremonie baant, en dat was zeker zo in ‘Blackadder’, als het titelpersonage dat met zijn scherpe tong in vier verschillende tijdvakken iedereen om hem heen op hun plaats zet. Maar Atkinson heeft natuurlijk het leeuwendeel van zijn roem en fortuin verzameld met ‘Mr. Bean’, een reeks over een sociaal onbeholpen klungel die in vijftien afleveringen in totaal ook ongeveer evenveel woorden heeft gezegd. Dat de serie van de Britse komiek voor Netflix eerder op visuele humor zou inzetten en minder op vernietigende oneliners viel dus te verwachten.

Nochtans hebben Mr. Bean en Trevor Bingley, Atkinsons personage in ‘Man Vs Bee’, niet zoveel met elkaar gemeen. De eerste was een volwassen man die zich even egocentrisch gedroeg als een klein kind, de tweede is meer een lamme goedzak met de beste bedoelingen die door omstandigheden in de problemen raakt. Trevor, een gescheiden vader van één, wil samen met zijn dochter op vakantie en probeert daarom een centje bij te verdienen als ‘housesitter’. Voor zijn eerste opdracht moet hij een week passen op het huis van een stinkend rijk koppel, een modernistische villa volgestouwd met domotica, dure kunstwerken, antiek en luxueuze auto’s. En met één hardnekkige en vindingrijke bij, met wie Trevor verwikkeld raakt in een strijd op leven en dood.

De ‘collateral damage’ bij de oorlog tussen man en bij is het huis. Tegen het einde van de eerste aflevering heeft Trevor al een beeldje omgestoten en zit de hond samen met het insect opgesloten in de ene kamer waar het dier absoluut niet mocht komen - een bibliotheek met een manuscript van onschatbare waarde - en vanaf dan gaat het van kwaad naar erger. Je kunt niet zeggen dat ‘Man Vs Bee’ slecht gemaakt is: met Atkinsons komische timing is nog steeds niets mis, zijn mimiek en bewegingen kloppen perfect en de bij is een fraai staaltje special effects. Alleen is wat Trevor allemaal overkomt nogal ongeïnspireerd: een combinatie van vernielingen, achtervolgingen en tegenslagen die zelfs tijdens negen afleveringen nog geen kwartier lang snel repetitief wordt.

Af en toe is er een visuele gag die werkt. Als Trevor de eerste nacht gaat slapen, ziet hij onder de deur in het schijnsel van de gang de schaduw van de bij trippelen, een knappe verwijzing naar het naderende onheil in horrorfilms. En tijdens de scène waarin een hamer per ongeluk in een Mondriaan belandt en tergend langzaam door een rood vlak naar beneden glijdt, moesten we zelfs even glimlachen. Maar die lichtpuntjes zijn schaars en wegen niet op tegen sommige erg pijnlijke momenten, waarin Trevor de bij in zijn broek krijgt of met zijn gezicht vol in een hondendrol belandt. Van de paar pogingen tot verbale humor wordt een mens ook niet vrolijk: de tijd dat we het grappig vonden dat iemand met de naam Kolstad-Bergenbatten aangesproken wordt als Kolstad-Burgenbottom ligt toch alweer ver achter ons.

Maar goed, misschien maakt Netflix binnenkort bekend dat de vier seizoenen van ‘Blackadder' in de catalogus komen en wou de streamingdienst met ‘Man Vs Bee’ alvast het verlangen naar die reeks aanwakkeren. In dat geval: ‘cunning plan’!