Pijnlijk: Netflix pakt uit met verjaardag ‘Orange is The New Black’, acteurs pakken uit met schrijnende verloning

Reclamecampagnes die terugkeren als een boemerang: niet alleen het stadsbestuur van Aalst krabte zich de afgelopen week in de haren, ook de marketingmachine van Netflix bewees dat het de bal al eens misslaat. De streaminggigant wilde met verschillende Instagram-posts en reclamepanelen het tienjarig bestaan van pioniersserie ‘Orange is the New Black’ in de bloemetjes zetten, maar op sociale media ging een minder feestelijk nieuwtje viraal: het decenniumlange succes van de reeks leverde een groot deel van de cast weinig meer dan een rooie cent op.

De video waarin ‘Orange is the New Black’-actrice Kimiko Glenn (Brook Soso) haar schamele vergoeding voor haar acteerprestaties in de serie aan de kaak stelt dateert al van 2020, maar werd naar aanleiding van de grote Hollywood-staking opnieuw gedeeld. Dat na de schrijvers nu ook de acteurs in Hollywood het werk hebben neergelegd heeft immers deels te maken met de slechte verloning. Vooral streamingdiensten persen hun acteurs uit, zo toont Glenn aan in de viraal gegane video: een blik op haar loonbrief leert ons dat ze na 45 ‘OITNB’-afleveringen de schamele som van 27,30 dollar mocht opstrijken. Nee, daar staat géén nulletje te weinig.

Glenn was niet het kneusje van de cast, want verschillende collega’s bevestigden de lamentabele verloning. ‘Ik behield al die tijd mijn gewone job, want daar werd ik beter betaald dan bij de megasuccesvolle tv-reeks waar ik in speelde. (En je weet dat ik niet de enige ben)’, schrijft Matt McGorry (John Bennett) in een reactie op Instagram. Beth Dover (Linda Ferguson) werd van ‘OITNB’ dan weer nog armer in plaats van rijker, want zij moest zelf opdraaien voor haar vervoerskosten van en naar de set, inclusief dure vliegtickets.

‘Ik schreef 8 afleveringen van de eerste 4 seizoenen, was genomineerd voor 2 Emmy’s en 7 WGA Awards. Twee jaar geleden woonde ik met mijn gezin in een busje’, reageert scenarioschrijver Nick Jones onder een Instagram-foto waarop Netflix met een reclamepaneel 10 jaar ‘OITNB’ viert. ‘Dat is hoe Netflix de schrijvers van de serie die ooit de meest bekeken reeks ter wereld was beloont.’

‘Orange is the New Black’ was een van de eerste Netflix-originals, en maakte dankzij haar gigantische succes het streamingplatform mee groot. Logisch dus dat Netflix wil uitpakken met de tiende verjaardag van de reeks, maar de timing valt hoogst ongelukkig te noemen. Ohja, ter info: de streamingdienst boekte vorig jaar 4,4 miljard dollar winst. James, de brandende toortsen!