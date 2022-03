Poetin vergelijkt Rusland met J.K. Rowling: ‘Het Westen probeert ons te cancellen’

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

Sinds J.K. Rowling de neiging heeft ontwikkeld om elke paar maanden een transfobe opmerking op het wereldwijde web te slingeren, heeft de schrijfster zich niet bepaald populair gemaakt. Desondanks zijn er nog steeds mensen te vinden die graag eens in haar vriendenboekje zouden schrijven, al moet je daarvoor misschien letterlijk tot in Siberië gaan zoeken. Zo voelt niemand minder dan Vladimir Poetin zich naar eigen zeggen verwant met Rowling.

In een online meeting met mensen uit de Russische cultuursector die op televisie werd uitgezonden, vergeleek Poetin de wereldwijde boycot van Russische kunst met het cancellen van Rowling. ‘Er is een campagne aan de gang tegen Russische componisten, waaronder Tsjaikovski, Sjostakovitsj en Rachmaninov,’ zei de president. ‘Het Westen probeert een duizend jaar oude cultuur te cancelen. Dit is ook gebeurd met J.K Rowling, omdat ze het niet eens was met de eisen in verband met genderrechten’.

Door de controverse rond haar uitspraken werd J.K. Rowling vorig jaar niet uitgenodigd voor de tv-special van HBO ter ere van de 20ste verjaardag van de ‘Harry Potter’-films, nota bene haar geesteskind.

In de meeting vergeleek Poetin de cancel culture overigens ook met de boekverbrandingen door de Nazi’s in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Ondertussen heeft J.K. Rowling ook op de uitspraak gereageerd. Zoals verwacht is de schrijfster, die al een tijdje geld inzamelt voor Oekraïne en daar zelf nog één miljoen Britse pond bovenop doneert, niet bijster gecharmeerd door de aandacht van Poetin.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) 25 maart 2022

***

Een skateboardlegende, een sluikse stewardess en meer: dit mogen we binnenkort op Streamz verwachten

25 maart 2022

Streamingdienst Streamz pakt volgende maand uit met een aantal nieuwe films en series. Hier zijn alvast enkele uitblinkers:

‘Tony Hawk: until the wheels fall off’

De film geeft via intieme en exlcusieve interviews met Hawk een nieuwe kijk op het leven van de skateboarder, zijn legendarische carrière en de relatie met de sport waar hij al decennialang synoniem voor staat.

Vanaf 6 april op Streamz en Streamz+

‘The Flight Attendant S2’

In het eerste seizoen volgden we Cassie Bowden (Kaley Cuoco), die als stewardess werkte en op een dag wakker werd naast een dode man.Nadat ze de moordenaar weet te vatten, wordt ze gerekruteerd door de CIA. Een opdracht aan de andere kant van de oceaan leidt tot een internationale intrige waar de stewardess verstrengeld in raakt.

Vanaf 22 april in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

‘We own this City’

De serie, gebaseerd op het boek van reporter Justin Fenton, beschrijft de opkomst en ondergang van de Gun Trace Task Force van de Baltimore Police Department. Corruptie, een morele ineenstorting, en een sketchy beleid: daar mogen we ons aan verwachten in ‘We own this City’.

Vanaf 26 april in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

‘Falling’

Willis Peterson (Lance Henriksen) is een oude, conservatieve ex-boer die zijn boerderij achter zich laat en naar L.A. trekt om voor onbepaalde tijd bij zijn zoon John (Viggo Mortensen) in te trekken. Een hereniging die al snel conflicten met zich meebrengt, want John woont samen met zijn mannelijke partner en hun geadopteerde dochter.

Vanaf 13 april 2022 op Streamz+

***

Kamal Kharmach en Dominique Van Malder strijden tegen elkaar in ‘De Container Cup’

Dinsdag 22 maart 2022

Beeld Humo

Op maandag 28 maart start het derde seizoen van ‘De Container Cup’, bij voorsprong het charmantste wat er uit de hele pandemie is voortgekomen - behalve dan de regenboogtruiencollectie van Marc Van Ranst. Vijf weken lang strijden op Play4 dertig nieuwe topsporters en acht BV’s om de felbegeerde Cup, telkens in een rechtstreeks duel tegen een dichte collega. Elke aflevering focust op een duel tussen twee topsporters of BV’s die een persoonlijke of sportieve band hebben. Vandaag werden de deelnemers bekendgemaakt:

Wielrenner Florian Vermeersch vs. wielrenner Mauri Vansevenant

Sprintster Imke Vervaet vs. sprintster Camille Laus

Motorcrosser Jago Geerts vs. BMX’er Mathijs Verhoeven

Hockeyer Nicolas De Kerpel vs. ijshockeyer Mitch Morgan

Meerkampster Noor Vidts vs. triatlete Valerie Barthelemy

Basketballer Vincent Kesteloot vs. 3x3-basketballer Thibaut Vervoort

Marathonloopster Mieke Gorissen vs. gymnaste Jutta Verkest

Bokser Victor Schelstraete vs. judoka Toma Nikiforov

Ultraloper Karel Sabbe vs. veldloper Michael Somers

Waterpoloër Niels Busvs. handballer Jeroen De Beule

Veldrijdster Lucinda Brand vs. veldrijdster Sanne Cant

Duatleet Seppe Odeyn vs. triatleet Jelle Geens

Veldrijder Eli Iserbyt vs. veldrijder Joran Wyseure

Bobsleester Sarah Aerts vs. shorttrackster Hanne Desmet

Roeier Ruben Claeys vs. kajakker Artuur Peters

BV’s

Comedian Kamal Kharmach vs. presentator Dominique Van Malder

Tv-gezicht Tanja Dexters vs. tv-gezicht Julie Vermeire

Acteur Tuur Roels vs. acteur Giovanni Kemper

Minister van Jeugd Benjamin Dalle vs. minister van Sport Ben Weyts

Team Wesley vs Team Pedro

***

Guga Baúl en Jennifer Heylen spelen in nieuw seizoen van ‘Onder vuur’

Maandag 21 maart 2022

Jennifer Heylen in 'Onder vuur' Beeld Foto Eén

De opnames van het tweede seizoen van ‘Onder vuur’ zijn gestart. De reeks over de brandweer van kazerne Post Oosteroever zal binnenkort dus terug op tv verschijnen. Mét enkele nieuwe gezichten: Guga Baúl, Jennifer Heylen en Gust Mestdach voegen zich bij de cast. Zij zullen Louis Talpe, Lien De Graeve, Sam Louwyck, Alessia Sartor, Aimé Claeys, Dirk Van Dijck, Ann Tuts en Wouter Bruneel uit het eerste seizoen vergezellen. Ook Lynn Van Royen, Ilse De Koe, Sebastiaan Dewaele en Joke Devynck zijn opnieuw van de partij.

Het nieuwe seizoen speelt zich een jaar na de feiten van de originele reeks af. De dood van een collega weegt zwaar, en daarbovenop is Post Oosteroever onderbemand. Enter vrijwilliger Manu (Gust Mestdach) en brandweerexpert Skippy (Jennifer Heylen), die het team komen versterken maar zich eerst zullen moeten bewijzen. Welke rol Guga Baúl zal spelen in de reeks is nog niet bekend.

***

Star Wars-regisseur J.J. Abrams maakt reeks over legendarische band

Maandag 21 maart 2022

Beeld Getty Images

De Ierse rockgroep U2 krijgt binnenkort een nieuwe reeks op Netflix. J.J. Abrams zal de biopic, die vooral over de beginjaren van de band gaat, regisseren. Scenarist Anthony McCarten, die eerder al voor ‘Bohemian Rhapsody’ over het leven van Freddie Mercury schreef, zal dan weer het script voorzien. Fans van Bono en co zullen ongetwijfeld ook enkele van U2's grootste hits te horen krijgen, want de band wordt ook zelf bij het project betrokken.

***

Startdatum ‘De Container Cup’ bekend: ‘Maar nog niet vanavond, dan moet ik gaan padellen’

17 maart 2022

‘De Container Cup’, het uitstekende programma dat voor het eerste seizoen nog de Ha! van Humo op zak mocht steken - met almaar groter wordende afstand tot de concurrentie de enige televisieprijs die ertoe doet in deze contreien - keert op terug voor alweer de derde jaargang. Op maandag 28 maart verwelkomen Pedro Elias en Wesley Sonck hun eerste gasten in hun hypermoderne container. En het wordt een knaller, zo wordt ons beloofd.

***

‘Little Britain’ opnieuw op BBC: ‘We maakten aanpassingen die het huidige culturele landschap beter weerspiegelen’

17 maart 2022

Little Britain Beeld Foto BBC

Komedieserie ‘Little Britain’ keert terug naar BBC’s iPlayer. Het programma maakte zijn debuut in 2003 en bestaat uit sketches die tegenwoordig op heel wat controverse kunnen rekenen. Daarom besliste BBC om enkele afleveringen te bewerken om ‘het huidige culturele landschap beter te weerspiegelen’.

Programmamakers Matt Lucas en David Walliams maakten in het verleden al duidelijk dat ze spijt hebben van enkele personages. In 2020 werd de reeks van iPlayer en Netflix gehaald.

***

Binnenkort betalen we om een Netflix-wachtwoord te delen

17 maart 2022

Dat streaminggigant Netflix geen fan is van gebruikers die zomaar hun wachtwoord delen, is al langer bekend. Maar nu hebben ze ook actie ondernomen om dat aan te pakken. In de toekomst zullen Netflix-gebruikers extra moeten betalen om hun wachtwoord te delen met niet-familie. De eerste tests gaan de komende weken door in drie landen: klanten in Chili, Costa Rica en Peru zullen voortaan de optie krijgen om een extra lid aan hun account toe te voegen voor een lagere prijs dan een ‘normaal’ abonnement.

Op sociale media regent het ondertussen aan negatieve reacties. Veel gebruikers vragen zich af hoe het zit met mensen die bijvoorbeeld Netflix op reis kijken. ‘Ik voer straks een test uit waarin ik mijn Netflix-abonnement opzeg’, klinkt het op Twitter.

***

Bart Cannaerts presenteert nieuwe actuaquiz: ‘Mijn gevoelens variëren van jeugdige overmoed tot blinde paniek’

15 maart 2022

Beeld vtm

Komiek Bart Cannaerts zal na de paasvakantie samen met radiopresentatrice Fien Germijns een nieuwe dagelijkse quiz presenteren op Eén. Elke avond zullen drie bekende Vlamingen vragen beantwoorden over de grote en kleine actualiteit van de dag. Dit doen ze niet voor hun eigen eer: tijdens elke aflevering kunnen kijkers zich namelijk inschrijven via VRT NU om het prijzengeld op te strijken.

Het is voor Bart Cannaerts niet de eerste keer dat hij meewerkt aan een tv-quiz. Toch is het format deze keer nieuw: ‘Bij ‘De pappenheimers’, ‘Kalmte kan u redden’ en ‘Switch’ kan je veel tijd nemen voor de voorbereiding. Maar bij dit programma beginnen we ‘s ochtends met een wit blad, en tegen de avond moet er een volledige quiz liggen,’ legt hij uit. ‘Mijn gevoelens over dit project variëren dan ook van jeugdige overmoed tot blinde paniek (lacht).’

De quiz is geen wedstrijd tussen de kandidaten. De BV’s moeten namelijk samenwerken om zoveel mogelijk geld te verdienen. Als ze na vier rondes spelen ook de finale winnen, mag één gelukkig gezin het prijzengeld van die avond opeisen. Anders gaat het geld in de pot voor de volgende dag, en voor een nieuwe kijker. Fien Germijns volgt de finale in de woonkamer van de (on)gelukkige Vlaming mee. ‘Ik kom met veel plezier op de deurbel drukken, liefst met heel veel geld in mijn sacoche!’

***

Pete Davidson lacht met Kanye vanuit bed Kim Kardashian

14 maart 2022

Beeld Foto RV

De strijd tussen Kanye West en Pete Davidson is nog lang niet voorbij, zo blijkt. De laatste lijkt het gedrag van zijn vriendin Kim Kardashian’s ex beu te zijn en wrijft zijn relatie maar al te graag in Kanye’s gezicht. “Ik lig in bed met je vrouw”, liet Pete Davidson de rapper weten in een sms-bericht. De berichtjes tussen de twee kwamen op het Instagramaccount van Dave Sirius terecht. Inclusief een foto van Pete in bed.

Met de berichtjes verbreekt Pete voor het eerst zijn stilte, in wat voordien een vooral eenzijdig drama was. Hij vraagt Kanye om te kalmeren en noemt Kim ‘de beste moeder die hij ooit heeft gekend’, als antwoord op Kanye’s kritiek over hoe zijn ex hun kinderen opvoedt. “Grow the f*ck up”, sluit Pete zijn eerste sms af.

Pete’s vriend Sirius heeft de berichtjes ondertussen van zijn Instagram gehaald, maar niet voor Kanye opnieuw op zijn eigen account kon uithalen naar het koppel. Eerder viel hij Davidson aan in niet één, maar twee verschillende muziekvideo’s voor zijn single Eazy. Ondertussen blijft de rapper zijn ex en haar nieuwe vlam hekelen op sociale media.

***

Pas in 2023 op tv, maar Vlaamse serie ‘1985’ heeft al prestigieuze selectie voor Canneséries beet

9 maart 2022

Na ‘Lockdown’, ‘Undercover’, ‘Studio Tarara’ en ‘De twaalf’ is er opnieuw een Vlaamse fictiereeks geselecteerd voor het prestigieuze Canneséries - het filmfestival van Cannes maar dan voor series. Bijzonder is wel dat ‘1985', een coproductie van de VRT en RTBF, nog niét is uitgezonden op televisie. De reeks gaat over vrienden Marc, Franky en Vicky in de - u raadt het al - jaren ‘80. Het gemoedelijkste plattelandsleven van het trio wordt verstoord wanneer Marc en Franky naar Brussel trekken om er bij de Rijkswacht te werken, en Vicky rechten gaat studeren aan de VUB . Al snel raken ze alledrie op hun eigen manier verwikkeld in (de zaak rond) de Bende van Nijvel.

‘De reeks brengt het verhaal van het verlies van onschuld’, aldus een persbericht. ‘Niet enkel van de drie jongeren maar ook van de Belgische democratie, wanneer het vertrouwen van de bevolking in het politiekorps en de politiek een flinke deuk krijgt door de gebeurtenissen rond de bende.’ Klinkt veelbelovend, net als de cast, die bestaat uit een mix van Vlaamse en Waalse grote namen met onder andere Tijmen Govaerts, Tom Vermeir en Ruth Becquart (‘Twee zomers’), maar ook Peter Van den Begin, Barbara Sarafian en Titus De Voogdt. De regie is van Wouter Bouvijn (‘De twaalf’, ‘Red Light’).

‘1985' is geselecteerd voor de reguliere competitie van Canneséries, dat plaatsvindt van 1 tot 6 april. U en ik zullen nog een stuk langer moet wachten voor we de reeks te zien krijgen: VRT en La Une mikken voor de release ten vroegste op 2023.