Polly Pocket en zelfs Uno: na ‘Barbie’ komen ook deze films gebaseerd op Mattel-speelgoed eraan

Het luide gerinkel van de kassa voor de ‘Barbie’-film klinkt co-producent Mattel als muziek in de oren. Falen was geen optie voor de speelgoedfabrikant, dat al minstens 14 andere langspeelfilms gebaseerd op wereldberoemd speelgoed in de pijplijn heeft zitten. (Life in) plastic, it’s fantastic indeed.

Na een recordbrekend openingsweekend kunnen we nu al stellen: ‘Barbie' is een uitzinnig succes. Dat is minstens deels een gevolg van een goed draaiende marketingmachine, die ervoor zorgde dat zelfs een kluizenaar op de Faeröer niet aan de ‘Barbie’-mania kon ontsnappen. Niet toevallig, want de plannen van co-producent Mattel stoppen niet bij de film over de suikerspinroze speelgoedpop. Naar verluidt zouden er al 40 films zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden bij het relatief nieuwe Mattel Films, en 14 films gebaseerd op speelgoed van Mattel zijn al in productie. Een blik op de opvallendste langspelers-in-wording.

1. Thomas the Tank Engine

Tuut tuut, iedereen aan boord van de Mattel-trein, te beginnen met een filmherwerking van de Britse kinderserie ‘Thomas & Friends’ (bij ons bekend als ‘Thomas de stoomlocomotief’). Marc Forster blaast op het conducteursfluitje als regisseur van een prent die live-action met animatie zou vermengen.

Beeld INTERNET

2. Polly Pocket

‘Barbie’-fans, opgelet, want de film over de miniatuurfiguurtjes die we kennen als Polly Pocket zal mogelijk ook in de smaak vallen. Lena Dunham, net als ‘Barbie’-regisseur Greta Gerwig niet vies van een beetje feminisme, is aan boord gehaald om de prent te schrijven en te regisseren. Ook een hoofdrolspeelster is al gekozen: Lily Collins van ‘Emily in Paris’ kruipt in de huid van het hoofdpersonage, en mag de nog titelloze film tevens mee producen.

3. Uno

Een film over een kaartspel, zegt u? Ja, onze wenkbrauw plakt ook al tegen het plafond, maar na ‘Battleship’, een prent gebaseerd op het spel Zeeslag, hoeft u eigenlijk niets meer te verbazen. In tegenstelling tot dat laatste jeugdspel lijken de verfilmingsmogelijkheden bij Uno wel eerder beperkt, tenzij de plot draait om een uit de hand gelopen familieruzie nadat nonkel Rudy twee beurten na elkaar de ‘neem vier kaarten extra’-kaart speelde. De film gebaseerd op het kaartspel zou een actiekomedie worden die zich afspeelt in de hiphopscene van Atlanta, met rapper Lil Yachty als mogelijke hoofdrolspeler.

4. Hot Wheels

Komt er al relatief snel aan, allicht met scheurende banden: een Hot Wheels-film van J.J. Abrams en Bad Robot Productions. In juni 2025 zou de eerste film gebaseerd op het autootje in de zalen moeten komen. Wij schrijven ‘eerste’, want naar alle waarschijnlijk wordt het een franchise.

5. Masters of the universe

Mattel perste einde vorige eeuw al een franchise uit de populaire speelgoedlijn van He-Man-poppetjes, maar die bleek een commerciële en inhoudelijke flop. Surfend op de ‘Barbie’-golf proberen ze het in oktober 2024 opnieuw met een live-actionprent. Acteur Kyle Allen vertolkt de rol van blonde god Prince Adam/He-Man.

'Barney & Friends' Beeld CANAL+

6. Barney

‘Barney & Friends' is een Amerikaanse kinderserie, maar net als bij ‘Barbie’ mikken ze voor het doelpubliek van de langspeelfilm op een iets ouder publiek. Daniel Kaluuya, bekend van zijn hoofdrol in de horrorfilm ‘Get Out’, zal de film producen, en kondigde al aan dat hij er een ‘surrealistische’ prent van wil maken. Millennials met een voorliefde voor het werk van het onafhankelijke filmproductiebedrijf A24 (dat onlangs nog Oscarwinnaar ‘Everything Everywhere All at Once’ afleverde) moeten bij de film over de paarse T-Rex zijn, aldus Kaluuya.

Nog op de Mattel-agenda: films gebaseerd op Matchbox autootjes, View-Master, Magic 8 ball, Major Matt Mason, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, poppenlijnen American Girl en Chatty Cathy & Betsy Wetsy, en Big Jim.

En wat met ‘Barbie 2'?

Het kassasucces van ‘Barbie’ zet de deur voor een franchise wagewijd open. Maar dat zal op dit moment dan wel zonder Greta Gerwig zijn, zo verklaarde de regisseur aan The New York Times. ‘Ik heb na elke film hetzelfde gevoel: dat ik nooit meer een nieuw idee over dit specifieke onderwerp ga krijgen. Ik heb alles verteld dat ik over Barbie wil vertellen.’

‘Barbie'-actrice Margot Robbie liet eerder wel al doorschemeren dat er gepraat wordt over een sequel. Voor de rol van Ken in ‘Barbie 2' is er alvast een verrassende gegadigde: ‘Oppenheimer’-acteur Cillian Murphy. Gevraagd naar of hij zich een rol als Barbies mannelijke tegenhanger zag vertolken, klonk het: ‘Jazeker. Geef me het script!’