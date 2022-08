Pommelien Thijs: ‘Elke vrouw heeft een MeToo-verhaal, maar niemand kent een dader? Dat is onmogelijk’

Waar te beginnen? Pommelien Thijs speelt als Caro de hoofdrol in Ketnet-hitreeks ‘#LikeMe’ – deze zomer op zaterdagavond te zien in herhaling op Eén. Momenteel is ze druk met de opnames van ‘Knokke Off’, de nieuwe grote fictiereeks voor diezelfde zender. Ze scoorde vorig jaar samen met Jaap Reesema een nummer 1-hit in België én Nederland met ‘Nu wij niet meer praten’ en bracht daarna twee succesvolle solosingles uit. Pommelien is, kortom, overal. ‘Ik draaide ‘s ochtends een naaktscène en stond ‘s avonds in het Sportpaleis. Als je dan niet een moment voor jezelf pakt om te ontladen, ga je daaraan onderdoor.’

Even is alle bruis uit Leuven verdwenen. Het is het staartje van de blok en de studenten zitten weggemoffeld in bibliotheken en examenhallen. Tot vorig jaar was Pommelien Thijs nog één van hen, maar haar studie biologie zette ze noodgedwongen stop. Niet omdat het leren niet lukte, maar omdat al het andere in haar leven óók zo geweldig lukt: zingen, acteren, creëren. Echt verwonderlijk is dat niet, want in het hoofd van Pommelien, zo zal ik de komende uren leren, bruist het altijd.

POMMELIEN THIJS «Ik vond biologie heel tof, maar mijn prioriteiten liggen nu elders. Ik was die studie puur uit interesse begonnen. En ook een beetje om me te bewijzen.»

HUMO Bewijzen aan wie?

POMMELIEN«Aan mezelf, denk ik. Zodat ik kon zeggen: ‘Als ik zou willen, kan ik die studie aan.’ Ja, dat is natuurlijk een volkomen belachelijke reden om te gaan studeren (lacht).

»Voor mijn ouders hoefde ik het in ieder geval niet te doen, ze hebben me altijd alle vrijheid gegund. Ze hebben me nooit in één of andere richting gepusht: noch studeren, noch acteren. Ze hebben me alle kansen gegeven, en brachten me naar audities als ik dat vroeg.»

HUMO De eerste stapjes in die wereld zette je toen je nog heel jong was.

POMMELIEN «Mijn gezin is heel muzikaal. Mijn ouders hebben altijd in een koor gezongen en mijn zus zat in het Studio 100-koor. Op mijn 9de heeft ze me daar eens mee naartoe genomen, en ben ik blijven hangen. Als jong meisje is het megaleuk om Samson & Gert-shows en K3-optredens mee te maken. Daarna heb ik in de musical ‘Annie’ gespeeld.»

HUMO Er ligt dus al een carrière van ruim tien jaar achter je.

POMMELIEN«Ja, maar zo bekijk ik dat niet. Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, deed ik omdat ik het léúk vond. Niet omdat het bepaalde deuren zou kunnen openen.

»Mijn ouders waren heel vrij in onze opvoeding, maar tegelijk hadden ze een beschermend kantje. Ze hebben me als kind soms weggehaald bij producties. Dan zeiden ze: ‘We zien het aan je dat je het niet meer graag doet.’ Als ze vonden dat een project ten koste van mij of mijn zus ging, trokken ze een duidelijke lijn: hier stopt het.

»Mijn ouders vonden de sfeer achter de schermen niet altijd even leuk. Je bent nog een kind, maar je wordt al snel behandeld als een volwassene. Sommige ouders gaan daar heel hard in mee, in plaats van de grenzen van hun kind te bewaken.»

HUMO Dat heb je zien gebeuren?

POMMELIEN«Ja, ik heb weleens ouders gezien die het net iets te graag willen voor hun kinderen. Van die typische dance moms. Dat is jammer, want zo is de lol er al snel af voor die kinderen.»

HUMO Op je 17de kwam ‘#LikeMe’ op je pad. Die serie bleek een bliksemstart voor jouw solocarrière, net als voor medeacteurs Camille Dhont en Maksim Stojanac.

POMMELIEN «‘#LikeMe’ is een geweldige start voor je carrière, omdat je zovéél moet leren in zo’n korte tijd. Je wordt serieus gedrild en doet enorm veel podiumervaring op. We hebben op elk bierfeest en elke pensenkermis gestaan, maar ook op de grotere festivals. Je kunt van alles proeven, en rustig nadenken: wat wil ik verder nog doen?»

HUMO In een eerder interview vertelde je dat je meer wilt dan enkel het lieve meisje spelen.

POMMELIEN «Al voel ik niet de behoefte om me zo snel mogelijk los te scheuren van ‘#LikeMe’. Het is fantastisch dat ik nu mijn eigen muziek kan maken en dat ik andere rollen krijg, maar tegelijk ben ik blij dat ik straks weer gewoon even Caro kan spelen.

»‘#LikeMe’ viel samen met de periode waarin ik volwassen werd. De jaren waarin je het handje van je ouders loslaat en op eigen benen leert staan. De jaren ook waarin je ontdekt waar je sterktes liggen en aan je zelfvertrouwen bouwt: ik kan iets, ik durf het zelf, ik kan het alleen.»

HUMO Wanneer voelde je dat voor het eerst?

POMMELIEN «Ik denk toen ik met Jaap aan het nummer ‘Nu wij niet meer praten’ werkte. Het nummer was al geschreven, ik had gewoon mijn deel ingezongen op mijn slaapkamer, maar toen we met de videoclip begonnen, kwam ik met een resem eigen ideeën aanzetten. Ik heb de videoclip geregisseerd met een paar goede vrienden en had een concept bedacht waarbij alles in de video een split van blauw en rood was. Jaap moest daarom ook een pak dragen dat half blauw, half rood was. Ik bestelde twee pakken en mijn vader heeft die nog zelf verknipt.»

HUMO En Jaap liet dat gewillig gebeuren?

POMMELIEN «Jaap vond het allemaal prima, ik had hem in om het even welk kostuum kunnen steken, denk ik (lacht).

»Ik ben daarna wel een beetje doorgeslagen. Op de poster van onze theatertour stond een gephotoshopt beeld waarbij Jaap en ik naast elkaar op twee banken zaten. Hij zat op een grijze zetel, ik op een chesterfield. In het theater wilde ik dat het echt werd. Mijn manager heeft vervolgens het hele land doorkruist met een aanhangwagen om die zetels te vinden. Toen we ze gevonden hadden, heb ik ze in de tuin met een kettingzaag in twee gezaagd en aan elkaar vastgemaakt.»

HUMO Vet.

POMMELIEN «Ja, dat was een moment waarop ik me enthousiast realiseerde: ik heb nu de touwtjes in handen, en eigenlijk gaat me dat goed af.»

‘Ik vind het een fijn gevoel als ik een optreden aan het geven ben en weet: deze outfit heeft me nog geen vijf euro gekost.’ Beeld Koen Bauters

Lang blond haar

HUMO ‘Nu wij niet meer praten’ begint met de vraag: ‘Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco?’

POMMELIEN «Heftig hè, die verhalen die nu over hem de ronde doen!? In mijn laatste videoclip heb ik ergens in de achtergrond een poster gehangen met ‘Nee, we zingen niet meer mee met liedjes van Marco’.»

HUMO Marco Borsato wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij ‘The Voice Kids’. Kun jij zijn muziek nog los zien van zijn persoon, mocht hij schuldig worden bevonden?

POMMELIEN «Voor mij is het moeilijk om die twee los te koppelen. Al wil ik eerst het proces afwachten om te weten hoe alles in elkaar zit. Maar ik kijk er niet naar uit. Ik vond het heftig hoe de zaak met Johnny Depp en Amber Heard online een eigen leven ging leiden. Die zaak ging over echte mensen met echte problemen, maar er ontstond een gevaarlijk sfeertje op het internet, waarbij mensen in grappig bedoelde memes Amber Heard aanwezen als leugenaar, terwijl er nog helemaal geen uitspraak was gedaan. Ik snap het ook wel, Johnny Depp is een charismatische man en het uiteindelijke oordeel van de jury zal terecht zijn, maar het is geen proces dat door de media zou moeten worden gevoerd en al helemaal niet op TikTok.»

HUMO Je eerste solonummer ‘Meisjes van honing’ gaat ook over grensoverschrijdend gedrag. Heb jij er weleens mee te maken gehad?

POMMELIEN «Dat vind ik een gekke vraag. Ik denk dat vrijwel elke vrouw ófwel zelf zo’n verhaal heeft, ófwel iemand kent met een verhaal. Mannelijke vrienden reageren vaak verbaasd: komt dat nu echt zo vaak voor? Ja! Er zijn echt belachelijk veel verhalen.

»Weet je wat gek is? Vraag het aan een man en die weet nooit van iets. Hoe komt het dat elke vrouw wel een verhaal heeft, maar geen enkele man een dader kent? Dat is statistisch onmogelijk. Waarom worden die gesprekken bij mannen niet gevoerd?

»Al is het niet zo dat enkel vrouwen er last van hebben: non-binaire mensen, transgenders, mannen... het kan iedereen overkomen.»

HUMO Al is het uitzonderlijk dat mannen op straat nageroepen of achtervolgd worden.

POMMELIEN «Catcalling is soms echt lachwekkend. Onlangs moest ik voor een rol blonde extensions dragen. Mijn haar kwam tot de onderkant van mijn rug, terwijl ik normaal een korte coupe heb. En heel frappant: direct ging de catcalling maal drie. Blijkbaar zien mannen die lange blonde haren en denken ze meteen: oeh, daar kunnen we naar roepen, daar kunnen we naar fluiten!»

HUMO Je tweede single, ‘Ongewoon’, sneed ook een maatschappelijk én persoonlijk thema aan.

POMMELIEN «Ik vraag me weleens af: kan ik niet gewoon een luchtige zomerplaat maken? (lacht)»

HUMO In het nummer zing je over hoe je voor het eerst verliefd werd op een meisje. In de vrolijke videoclip eindig je na een mislukte speeddatingavond zoenend met je beste vriendin, gespeeld door Flo Windey.

POMMELIEN «Ik was vooraf bang voor de reacties. Of er niet te sensationeel over zou worden gedaan. Daarom heb ik er echt op toegezien dat de videoclip ingetogen was, zodat er niet seksistisch kon worden geroepen: ‘Kijk die meisjes met elkaar kussen!’ Zo is het in het echt ook nooit geweest.»

HUMO Hoe ging het in het echt?

POMMELIEN «Ik kan niet echt één moment aanwijzen, het was een lange periode met sluimerende gevoelens. Ik heb lang in een relatie gezeten met een jongen, en dan ga je niet actief bevestiging zoeken voor de dingen die je denkt te voelen. Pas toen die relatie afsprong en ik een vrouw tegenkwam op wie ik verliefd werd, kon ik mijn gevoelens niet langer negeren.»

De videoclip van 'Ongewoon' waarin Pommelien kust met Flo Windey. 'Er waren veel positieve reacties, maar ook een aanzienlijke groep van jonge mensen die negatief reageerden.' Beeld Youtube

HUMO Zit je nu in een relatie?

POMMELIEN «Nee. Al zeg ik dat altijd (lacht). Ik heb dan wel mijn seksualiteit gedeeld, ik ga hier niet over mijn relaties praten.»

HUMO Na jouw video vertelde een onderzoeker in De Morgen dat homohaat nog steeds sterk aanwezig is bij veel tieners.

POMMELIEN «Ik heb zelf het geluk dat het voor mijn familie echt geen verschil maakt op wie ik verliefd word. Toch voelde ik ook die drempel om mijn gevoelens uit te spreken naar de buitenwereld, om mijn seksualiteit echt te benoemen, omdat je weet hoe sommige mensen erover denken.»

HUMO De video is wel erg positief ontvangen.

POMMELIEN «Gisteren nog stuurde een meisje mij: ‘Ik heb je nummer gebruikt om mijn beste vriendin te vertellen dat ik verliefd op haar ben.’

»Het heeft ook geleid tot onverwacht goede gesprekken. Ik heb vrienden die heel gelovig zijn en helemaal anders naar relaties kijken, maar ze hebben me echt willen begrijpen: ‘Is een jongen of meisje dan exact hetzelfde voor jou? En hoe werkt dat dan met de seks?’ Het is fijn dat zo’n open dialoog mogelijk is.»

HUMO ‘Ongewoon’ werd ondertussen al in 13.000 video’s gebruikt op TikTok. Dat platform wint snel aan belang in de muziekwereld.

POMMELIEN «Het duurde even voor ik mijn draai op TikTok gevonden had. Ik ben niet de typische overenthousiaste TikTok-gebruiker en het is wat zoeken naar hoeveel ik van mijn privéleven wil delen. Het is ook een heel stresserende app, omdat je zo gefocust bent op de cijfertjes.

»Toen we voor de release al stukjes van het nummer op TikTok gooiden, merkten we dat de respons goed was, dat het online al een kleine hype werd. Dat triggert mij om te experimenteren: wat werkt, en wat niet? Sommige mensen kijken neer op Tiktok, maar het is een interessante nieuwe manier om muziek te promoten.»

HUMO Heb je online ook minder goede reacties gekregen?

POMMELIEN «Er was toch een aanzienlijke groep van jonge mensen die negatief reageerden. Een klein jongetje reageerde bijvoorbeeld: ‘Ik kijk altijd naar ‘#LikeMe’, maar twee meisjes die elkaar kussen, dat mag niet!’ Ik vind dat ontzettend pijnlijk uit een kindermond. Er waren duidelijk twee kampen.»

HUMO Die tweedeling zie je ook in het hele genderdebat.

POMMELIEN «Ik ben zelf heel erg van leven en laten leven. Kies gewoon zelf hoe je wilt leven, ik pas me wel aan, dat is toch makkelijker dan het conflict aan te gaan? Ik verbaas me er soms over hoe graag mensen er ruzie over willen maken. Al die woede kost zoveel meer energie dan gewoon te leren hoe je de juiste voornaamwoorden gebruikt.

»Tegelijk moet je oppassen dat je mensen niet voortdurend gaat verwijten dat ze zich niet willen aanpassen, omdat je daarmee juist die twee kampen creëert. Als iedereen met de vinger blijft wijzen, raken we niet verder.»

HUMO Het is de favoriete bezigheid van veel politici.

POMMELIEN «Sommige politici maken er echt een karikatuur van, alsof er een groep wokemensen is die ‘onze waarden en normen komt afpakken’. Woke, ik haat dat woord ondertussen omdat het zo beladen is.

»Online hou ik me ver weg van de discussies. Ik heb mijn Facebook-app verwijderd en sindsdien ben ik tien keer gelukkiger. Al die discussies en die meningen, ik wil dat allemaal niet zien. Andere sociale media tonen veel meer wat jij gelooft, zodat je geen conversaties meer hoeft aan te gaan. Heerlijk afgeschermd van andere wereldbeelden.»

HUMO De bubbels.

POMMELIEN «Ja, de bubbels. En zo heb ik het online eigenlijk het liefst. In het echt kun je een debat voeren met de nodige menselijkheid, maar achter een scherm blijkt dat een pak moeilijker.»

HUMO Er is veel boosheid op het internet.

POMMELIEN «Ja, al die woede! WOEDE! Ik had voor de MIA’s een outfit gemaakt uit lipjes van frisdrankblikjes en mensen waren kwáád. ‘Aandachtshoer!’ riepen ze. Alleen maar om een kledingstuk dat ik had gemaakt.»

HUMO Trek je je dat aan?

POMMELIEN «Nee, ik heb al plannen om de trollen volgend jaar met een nieuwe outfit weer tegen de schenen te schoppen. Als ze toch graag kwaad willen worden, zal ik ze fatsoenlijk kwaad maken.

»Coca-Cola heeft me voor die outfit trouwens nog een vrolijk berichtje en een dankpakket gestuurd. Ze wilden me wel sponsoren. Daar zat ik nu helemaal niet op te wachten. Had ik per ongeluk reclame gemaakt voor één van de vervuilendste bedrijven ter wereld.»

HUMO Maak je je veel zorgen over hoe we de planeet aan het vernielen zijn?

POMMELIEN «Het lijkt zo’n hopeloze situatie dat ik er een verlammend gevoel bij krijg. Als ik er met mensen van mijn leeftijd over spreek, zijn dat heel neerslachtige gesprekken. Ja, ik eet geen vlees, ik koop tweedehandskleding en ik ga soms protesteren, maar wat kun je verder doen? Als individu is je impact beperkt. Zelfs als iedereen zijn best zou doen, zijn het nog altijd de grote bedrijven die de wereld het meest verpesten.

»Natuurlijk hoop ik dat er op een dag een grote switch komt, maar ik vrees dat die veel te laat zal komen. Het wetenschappelijke bewijs wordt al jaren genegeerd.»

HUMO Je verdient ondertussen genoeg om fancy merkkleding te kopen, maar draagt in het dagelijks leven alleen maar tweedehandskleding.

POMMELIEN «Op het internet kun je ook mooie merken tweedehands scoren, hoor.

»Ik ben met die tweedehandskleding begonnen door mijn interesse in naaien. Omdat stoffen duur zijn, ging ik naar de kringloopwinkel voor oude gordijnen en kleding. Daarna werd het een overtuiging: fast fashion is vaak brol. Doordat ze zo snel stukgaat, veroorzaakt ze een hoge afvalberg. Ondertussen vind ik het vooral tof als ik een optreden aan het geven ben en ik weet: deze outfit heeft me nog geen 5 euro gekost.»

HUMO Waar geef je wel je geld aan uit?

POMMELIEN (lacht) «Goede vraag, ik ben niet zo’n big spender. Laatst wilde ik een grote designerspiegel in mijn appartement, maar no way dat ik daar mijn geld aan ga uitgeven. Dus ik heb hem zelf nagemaakt. Ik heb hout gekocht bij Brico en ben in de tuin gaan zagen, schuren, verven, en heb toen een verhuislift gehuurd om hem in het appartement te krijgen. Dat heeft alles bij elkaar ook best wat gekost, maar nog minder dan die spiegel in de winkel kost.

»Ook alle klussen in huis doe ik zelf. Al is dat niet altijd een succes. Het leek me bijvoorbeeld een goed idee om de muren van mijn zwarte keuken geel te verven, maar dat was afschuwelijk lelijk. Mijn huisgenoten kwamen stomverbaasd binnen. Ze zeiden dat het net de kantine van voetbalclub Lierse was, of een Vlaams Belang-keuken. Toen ben ik snel een pot groene verf gaan kopen en heb ik in een manisch tempo de keuken herschilderd.»

'Online houd ik me ver weg van discussies. Er is zoveel woede op het internet. Sinds ik mijn Facebook-app heb verwidjerd, ben ik tien keer gelukkiger.' Beeld Koen Bauters

Geheime boekjes

HUMO Je woont hier in Leuven samen met twee van je beste vriendinnen.

POMMELIEN «Ja, het is een fijne manier om contact te houden. Tijdens een draaiperiode verdwijn je echt even helemaal van de aardbodem, en op deze manier zie ik ze tenminste nog geregeld.

»Ik zie nu ook vanop de eerste rij hoe mijn vriendinnen hun studentenleven leiden. Soms zie ik ze, zoals nu, keihard blokken, maar op andere momenten zie ik ze ook heel hard luieren – zoals het hoort voor een 21-jarige. Dat helpt me om zelf op tijd op de rem te gaan staan. Ik werk uiteindelijk pokkehard, soms draai ik bomvolle weken, maanden zelfs, en dan vraag ik me af: is dit nog wel de bedoeling?»

HUMO Nu zijn je ouders er niet meer om op tijd te zeggen: hier stopt het.

POMMELIEN «Exact. Dat is waarover ik wil waken: ben ik nog jong genoeg, bekijk ik het leven niet te volwassen voor een 21-jarige snotneus?

»Ik ben er wel trots op dat ik ondertussen echt mijn eigen beslissingen neem. Dit is de eerste zomer die ik volledig zelf heb volgestopt, alle projecten heb ik zelf gekozen. Nu moet ik dus ook voor mezelf zorgen, waken dat ik mentaal en fysiek in orde ben. Maar dat is nogal een klusje, jongen. Ik wist dat het moeilijk ging zijn, maar het is zo hard niet aan het lukken.»

HUMO Vertel.

POMMELIEN «Gisteren ben ik naar mijn ouders gereden. ‘Help, mijn auto is een stort, ik moet mijn belastingaangifte nog invullen, ik krijg mijn was niet meer gedaan.’

»Mijn leven is nu soms erg hectisch, ik werk op vier locaties aan vier verschillende projecten. Sporten schiet er vaak bij in, gezond eten ook. De ene dag is er catering op de set, de andere dag sta ik aan het tankstation. In mijn auto ligt een noodpakket voeding dat niet bederft.

»Laatst moest ik ’s ochtends vroeg op de set staan om een naaktscène te draaien en daarna moest ik snel in de auto om nog een gastoptreden te doen in het Sportpaleis. Dat zijn enorm prikkelende en intense dingen en als je dan niet een moment voor jezelf pakt om te ontladen, ga je daaraan onderdoor. Nu, vaak ís er gewoon geen tijd.»

HUMO Wat doe je om te ontladen?

POMMELIEN «Sporten, mediteren en alles opschrijven. Ik heb boekjes waarin ik gewoon ratel. Heerlijk eerlijk zijn en ongestructureerd schrijven wat ik denk en voel. Soms blader ik even terug en denk ik: eigenlijk ben ik deze hele week al niet gelukkig geweest. Al gebeurt het ook dat ik boze gedachten teruglees, een mooie zin tegenkom en tien minuten later een songtekst aan het schrijven ben.

»Ik ben heel chaotisch en ik raak die boekjes ook constant kwijt. Ik heb er eentje in mijn auto, eentje op de set, eentje in Leuven, ik denk wel een stuk of negen. Heel gevaarlijk, want op een dag gaat iemand ongetwijfeld zo’n boekje van mij in handen krijgen.»

HUMO Denk je er soms over na hoe je leven er zou uitzien als het niet was gelukt met zingen en acteren?

POMMELIEN «Heel vaak. Ik heb veel respect voor mensen die hun carrière uit het niets opbouwen, maar ik denk niet dat ik dat had gedurfd. Voor mij is dit een logisch vervolg op het succes van ‘#LikeMe’. Als die reeks er niet was geweest, had ik die studie biologie afgemaakt, of was ik voor dierenarts gaan studeren.

»Vijf jaar geleden had ik geen idee dat ik nu hier zou staan, en ik heb nog geen idee wat ik over vijf jaar zal doen. Natuurlijk heb ik dromen en plannen, maar onderweg passeer je ook 99 andere afslagen. Ik wil mijn geest daarvoor openhouden, zodat ik, wanneer ik het wil, plots een heel nieuw pad kan inslaan.»

