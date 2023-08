Pommelien Thijs gaat met de Zomerhit én de kijkcijfers lopen

Het was een goeie week voor Pommelien Thijs, die op plaats vier eindigt in de top 25 en de lijst ook afsluit.

De finale van ‘Zomerhit’, waarin de zangeres dankzij ‘Erop of eronder’ met de award ging lopen, had live net geen 700.000 kijkers. Dat is weliswaar minder dan de apotheose vorig jaar (733.000), maar in uitgesteld kijken kwamen er nog een pak mensen bij: vijf dagen later stond voor ‘Zomerhit’ de teller al op 790.000.

Bij ‘Knokke off’ is de winst elke week nog een pak indrukwekkender: live zit de serie telkens rond de 200.000 kijkers, maar tegen dat de nieuwe afleveringen donderdagavond op het scherm kwamen, waren de vorige al door bijna 750.000 mensen bekeken - zowat een verdrievoudiging dus.

Moeten het voornamelijk van de kijkers op de avond van uitzending hebben: voetbalmatchen, waar deze week de mannen van Antwerp net als in de play-offs voor de zomer de maat namen van Club Brugge. Buiten de top 25: ‘Pukkelpop Live’, dat op zondagavond 113.000 mensen die geen ticket hadden kunnen bemachtigen nog even van de sfeer op de festivalweide liet proeven.