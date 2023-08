Pommelien Thijs scoort niet alleen in de Ultratop, maar ook op televisie

Pommelien Thijs staat bij het ter perse gaan op één in de Vlaamse Ultratop en heeft met haar hoofdrol in ‘Knokke Off’ nog een hit te pakken. 703.967 Vlamingen keken naar de onstuimige jongerenreeks, eerst op VRT MAX en nu lineair. Onze Man is ook fan en vergelijkt ‘Knokke Off’ met ‘Euphoria’ en ‘The O.C.’: ‘Hoogstaand, on-Vlaams.’

Vrouwen aan de top, want de beslissende zegetocht van Demi Vollering in de Tour de France Femmes lokte meer kijkers (590.941) dan de winst van Remco Evenepoel in de Clásica San Sebastián (516.082) diezelfde dag. Vorig jaar was dat nochtans omgekeerd, want toen haalde Clásica San Sebastian 314.847 kijkers en diezelfde zevende rit van de Ronde van Frankrijk Dames slechts 197.007.

‘Tien om te zien’ is terug en dat hebben 638.252 enthousiastelingen geweten. Anne De Baetzelier en Willy Sommers maken zo een betere start dan vorige zomer, toen de eerste aflevering 590.596 mensen wist te bekoren. ‘Zomerhit’, dat andere programma met Vlaamse volksartiesten die concerteren op een zeedijk, doet het weliswaar nog beter met 695.804 kijkers. Al moet het gezegd: de meeste programma’s presteren beter dan exact een jaar geleden, toen een handvol titels in de top 25 niet eens de 300.000 haalde. Het kwakkelweer?

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 28 juli tot en met donderdag 3 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld).

1 Het journaal (19u) VRT 1 | 858.434

2 Reizen Waes VRT 1 | 774.312

3 Switch VRT 1 | 740.514

4 Sportweekend VRT 1 | 736.635

5 F.C. De Kampioenen VRT 1 | 729.236

6 Het nieuws (19u) VTM | 728.298

7 Knokke Off VRT 1 | 703.967

8 Zomerhit 2023 VRT 1 | 695.804

9 Tien om te zien VTM | 638.252

10 Ronde van Frankrijk D. VRT 1 | 590.941

11 Dwars door de Middellandse Zee VRT1 | 518.171

12 Clásica San Sebastián VRT 1 | 516.082

13 Ronde van Frankrijk D. – Met Maarten en Marijn VRT 1 | 487.610

14 Met vier in bed VTM | 462.463

15 Spoed 24/7 VRT 1 | 459.538

16 Britain’s Busiest Airport Heathrow VRT 1 | 457.409

17 Het journaal (13u) VRT 1 | 449.813

18 B&B zoekt lief VTM | 441.887

19 … voor dummies VTM | 440.735

20 De Kemping VRT 1 | 426.890

21 Midsomer Murders VRT 1 | 392.073

22 Loslopend wild VRT 1 | 377.755

23 Achter de wolken VRT 1 | 368.084

24 Eviva Espana VRT 1 | 369.525

25 Chateau Planckaert VRT 1 | 347.524